Song Hye Kyo lần đầu để lộ hình xăm trên người, hiếm lắm mới thấy vợ cũ Song Joong Ki nổi loạn đến thế này!

Mới đây, nhà sản xuất Now, We Are Breaking Up tiếp tục tung ra một đoạn video ngắn giới thiệu về nhân vật của Song Hye Kyo trong phim. Trong video, nữ diễn viên đã có những chia sẻ về nhân vật của cô trong phim, cũng như những màn tương tác với bạn diễn.

Tuy nhiên một chi tiết khiến dân tình bàn tán nhiều nhất chính vì việc Song Hye Kyo lần đầu để lộ hình xăm ngay trên cánh tay.

Không biết vô tình hay cố ý nhưng việc nữ diễn viên vốn được gắn với danh hiệu "ngọc nữ" lại xuất hiện với hình xăm trên người khiến nhiều netizen khá bất ngờ và bàn tán xôn xao.

Song Hye Kyo khiến dân tình xôn xao với hình xăm trên cánh tay.

Dù chưa rõ hình xăm này là của Song Hye Kyo hay chỉ là tạo hình nhân vật của cô trong phim, tuy nhiên hầu hết khán giả đều có chung nhận định đây chính là sự nổi loạn trong tính cách của Song Hye Kyo lẫn nhân vật mà cô tham gia trong phim sẽ rất khác so với trước đây.

Ngoài ra, một điều mà khán giả bàn tán không kém về đoạn video của Song Hye Kyo quảng bá phim chính là lượng fan nữ ở độ tuổi 40 chiếm áp đảo. Điều này cho thấy lượng người hâm mộ trung thành của Song Hye Kyo là không hề nhỏ.

Trong Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo sẽ đảm nhận vai Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Nhân vật này có tính cách độc lập, mạnh mẽ, thông minh và luôn kiểm soát mọi thứ rất tốt. Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong).

Phim sẽ chính thức lên sóng vào ngày 12/11 tới đây trên kênh SBS.