Song Hye Kyo ẩn ý cốt truyện phim mới sẽ rất buồn, nội dung giống chuyện tình cảm với Song Joong Ki?

Trước thềm trở lại với dự án Now, We Are Breaking Up, mới đây Song Hye Kyo đã có buổi trả lời phỏng vấn với tờ Vogue, chia sẻ về nhân vật mà cô đảm nhận vai chính.

Nữ diễn viên bộc bạch: "Tôi từng tự hỏi vì sao lại nhận lời tham gia Now, We Are Breaking Up? Tôi từng đóng phim tình cảm, phim hành động vào những năm tôi 20, 30 tuổi và bây giờ, tôi đang thay đổi, đó là sự khác biệt trong khoảng thời gian qua. Tôi muốn xây dựng bản thân thông qua kinh nghiệm, cũng như các tình huống, chắc chắn cách diễn đạt sẽ khác với quá khứ".

Song Hye Kyo nói thêm: "Nữ chính của Now, We Are Breaking Up không phải là một nhân vật trong câu chuyện cổ tích lãng mạn. Cô ấy là một nhân vật tương tự như lứa tuổi của tôi, với những lo lắng và tình huống mà nhân vật này gặp phải rất thực tế. Ha Young Eun tiếp cận công việc và tình yêu một cách tích cực và mạnh mẽ. Trong tình yêu hoặc trong một mối quan hệ, cô ấy yêu bản thân mình trước, với tư duy lành mạnh về tình yêu.

Năm 20 tuổi, tôi từng ghen tị với nhiều diễn viên khi họ có những vai tốt. Còn bây giờ sự ghen tị trong con người tôi dường như mất hết rồi, vì sự ghen tị thì nó cũng chẳng phải của mình. Còn nếu nói về tham lam thì tôi muốn vai diễn của tôi phải thật bùng nổ".

Việc Song Hye Kyo tiết lộ nhân vật Ha Young Eun khá giống với hoàn cảnh của cô khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ phải chăng cốt truyện trong phim sẽ có một cái kết buồn giống như chuyện giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki?

Poster phim Now, We Are Breaking Up.

Trong Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo sẽ đảm nhận vai Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Nhân vật này có tính cách độc lập, mạnh mẽ, thông minh và luôn kiểm soát mọi thứ rất tốt. Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong).

Phim sẽ chính thức lên sóng vào ngày 12/11 tới đây trên kênh SBS.