Song Hye Kyo gây sốc cực mạnh với bức ảnh khoe góc nghiêng cực phẩm, fan còn đem ra so sánh với người này

Nhan sắc của Song Hye Kyo luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Mới đây, cư dân mạng bất ngờ chuyền tay nhau ảnh profile mới Song Hye Kyo.

Ngắm bức ảnh, nhiều người không khỏi trầm trồ trước nhan sắc của nữ diễn viên. Đặc biệt góc nghiêng hoàn hảo, sóng mũi cao, mắt hai mí của Song Hye Kyo khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ.

Chưa dừng lại ở đó, netizen còn đặt lên bàn cân so sánh góc nghiêng của Song Hye Kyo khá giống với Jang Ki Yong. Điều đáng nói đây cũng chính là bạn diễn nam chính đóng chung với Song Hye Kyo trong dự án Now, We Are Breaking Up chuẩn bị lên sóng.

Fan đặt lên bàn cân so sánh Song Hye Kyo và Jang Ki Yong có góc nghiêng khá giống nhau. Từ đôi mắt, sóng mũi thẳng tắp,... Đây cũng là lý do khiến fan bắt đầu "đẩy thuyền" cũng như hy vọng cả hai sẽ có những màn chemistry ấn tượng trong dự án kết hơp này.

Nói về Now, We Are Breaking Up, đây là bộ phim mà Song Hye Kyo sẽ đảm nhận vai Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Nhân vật này có tính cách độc lập, mạnh mẽ, thông minh và luôn kiểm soát mọi thứ rất tốt. Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong).