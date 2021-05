Phim của Song Hye Kyo chưa lên sóng đã được dự đoán thắng lớn thông qua chi tiết cực kỳ quan trọng này

Dự án phim truyền hình Now, We Are Breaking Up với sự góp mặt của Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, Sehun (EXO),... đang được bấm máy và dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 11 năm nay.

Hiện tại, Song Hye Kyo và các diễn viên vẫn đang tích cực thực hiện các cảnh quay ở phim trường để dự án truyền hình được hoàn thành đúng như tiến độ.

Bên cạnh việc có nhiều diễn viên nổi tiếng xuất hiện thì một yếu tố được nhiều người dự đoán Now, We Are Breaking Up sẽ thắng lớn chính là sự hậu thuẫn của người trong nghề và họ đều là bạn bè vô cùng thân thiết với Song Hye Kyo.

Nhiều netizen đều nhận xét rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy phim trường nào mà giới nghệ sĩ thi nhau gửi xe cà phê, đồ ăn đến để ủng hộ Song Hye Kyo cũng như đoàn làm phim nhiều như thế. Từ tài tử nổi tiếng Yoo Ah In, CEO của Bon Factory, Đạo diễn Park Shin Woo PD - người làm nên thành công của Encounter, chị đại Kim Hee Sun, Song Yoon Ah, Shin Hyun Ji, Park Hyung Sik,... Tất cả đều kêu gọi khán giả ủng hộ cho dự án đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo. Đây cũng chính là yếu tố khiến netizen dự đoán Now, We Are Breaking Up sẽ thắng lớn vì phim chưa lên sóng nhưng từ khóa phim ngày ngày đều xuất hiện trên top search của Naver.

Phim mới của Song Hye Kyo nhận được sự hẫu thuẫn rất lớn từ binh đoàn đều là những nghệ sĩ tiếng tăm trong nghề.

Nói về Now, We Are Breaking Up, trong phim Song Hye Kyo sẽ đảm nhận vai Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Đây là người có tính cách độc lập, mạnh mẽ, thông minh và luôn kiểm soát mọi thứ rất tốt. Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong).

Now, We Are Breaking Up dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 11 năm nay trên kênh SBS.