Như một trò đùa: Biên kịch "Cuộc chiến thượng lưu" thừa nhận phim đang bị lố, phản ứng của netizen gây bất ngờ

Cuộc chiến thượng lưu - Penthouse đang là dự án truyền hình nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả. Mặc dù đã bước sang mùa thứ 3, tuy nhiên khán giả vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đối với bộ phim của biên kịch Kim Soo Ok, bằng chứng là rating vẫn liên tục phá vỡ mà không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Mới đây, chia sẻ về dự án về phần 3 của bộ phim, biên kịch Kim Soon Ok cũng đã có những trải lòng, trong đó, nữ biên kịch đã thú nhận bản thân cô đang bị “đuối” khiến các sự việc trở nên phi lý: "Tôi đồng ý và thừa nhận với mọi người rằng kịch bản đang thiếu chính xác, phi lý".

Biên kịch Kim Soon Ok trả lời trên tờ Insight về sự phi lý trong bộ phim.

Chia sẻ của “mẹ đẻ” Penthouse nhận được nhiều sự chú ý của netizen Hàn. Trên các diễn đàn, cư dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao. Tuy nhiên thực tế nhiều netizen lại cho rằng dù kịch bản có phần phi lý nhưng càng xem, càng cuốn và rất khó dứt.

“Cả bộ phim cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều nên có gì sai khi một vài nhân vật chết và trở lại. Tất cả những bộ phim thế này chỉ có thể là do Kim Soon Ok viết thôi. Đừng xem nếu bạn không thích. Penthouse không còn là phim kinh dị nữa mà là phim hài rồi, nhưng điều đó chỉ làm tôi nghiện hơn thôi, "Làm ơn hãy tiếp tục mang các nhân vật trở lại, tôi thích nó", "Tôi đã xem tập đầu tiên của mùa ba và tự hỏi làm thế nào mà cô biên kịch có thể nghĩ ra được những âm mưu điên rồ như thế này", "Tôi nghĩ bộ phim này rất vui", "Dù sao thì hãy mang Logan Lee trở lại đi", "Tôi xem vì hồi hộp coi ai được hồi sinh tiếp theo đây". - Netizen Hàn phản ứng trước chia sẻ của biên kịch Kim Soon Ok.

Netizen Hàn dù biết phim phi lý nhưng vẫn không thoát ra được câu chuyện của Penthouse.

Trên thực tế, khán giả đều nhận thấy kịch bản của Penthouse đang ngày một phi lý khi các nhân vật đều được hồi sinh dù trước đó ai cũng tưởng chừng khó sống soát. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điều bí ẩn vẫn chưa được tiết lộ. Rất có thể vẫn còn những cú twist được biên kịch cài cắm trong phim mà khán giả vẫn chưa nghĩ đến.

