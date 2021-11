Xinh đẹp như nữ thần, Song Hye Kyo thú nhận chuyện mặt bị sưng khiến ai nấy ngỡ ngàng

Đài SBS gây chú ý khi đăng tải một video phỏng vấn các diễn viên của bộ phim Now We're Breaking Up.

Trong buổi vấn, Jang Ki Yong hỏi Song Hye Kyo rằng: "Chị nghĩ gì khi nhìn vào gương?". Nữ diễn viên đã ngập ngừng một lúc và thành thật trả lời:

"Thật ra, ngày trước lúc soi gương thì chị hay nghĩ rằng: "Ồ, nhìn mình xinh quá". Nhưng bây giờ mỗi lần ngủ dậy thì mặt chị đều bị sưng lên, thế nên chị rất ghét nhìn vào gương. Thật đấy. Chị thường tránh nhìn mặt mình vào buổi sáng. Phải đến tầm tối lúc mặt hết sưng thì chị mới nghĩ là giờ nhìn ổn hơn rồi đó".

Song Hye Kyo thú nhận không có can đảm nhìn bản thân trong gương.

Mới đây, Park Hyung Sik cũng đã tặng hoa chúc mừng bộ phim Now We're Breaking Up do Song Hye Kyo đóng chính lên sóng. "Kyo noona, chúc mừng buổi phát sóng đầu tiên của chị lúc 10.00PM nha. Kênh tiếp theo lúc 10:40PM là của em trai Hyungsik" - nam diễn viên nhắn nhủ Song Hye Kyo.

Park Hyung Sik đã tặng hoa chúc mừng Song Hye Kyo.

Trong ảnh, Song Hye Kyo diện trang phục mùa đông ấm áp và đội mũi trai đơn giản. Không chỉ gửi lời cảm ơn Park Hyung Sik, cô còn quảng bá bộ phim Happiness do nam diễn viên đóng chính đang phát sóng vào lúc 10h40. Được biết Happiness và Now We're Breaking Up đang cùng cạnh tranh trong khung giờ tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Tuy nhiên, điều này lại không ảnh hưởng đến mối quan hệ thân thiết của Park Hyung Sik và Song Hye Kyo.