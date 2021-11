Now, We Are Breaking Up tập 2: Song Hye Kyo tái mặt vì bị khách hàng khinh thường, ném đồ xuống đất

Now, We Are Breaking Up tập 2 sẽ chính thức phát sóng vào ngày 13/11 trên ứng dụng VieON (xem phim mỗi tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần TẠI ĐÂY).

Ở tập trước, Yoon Jae Guk bị bạn thân lừa đến xem mắt Ha Young Eun. Tuy nhiên, Ha Young Eun chỉ lo làm việc và không quan tâm đến anh. Sau buổi gặp mặt, cả hai liên tục chạm mặt nhau. Thế nhưng, Ha Young Eun vẫn luôn dành cho Yoon Jae Guk một thái độ hờ hững. Điều này khiến Yoon Jae Guk càng thêm khó chịu và quan tâm đến Ha Young Eun hơn nữa.

Trong lúc này, Ha Young Eun lại đang vật lộn với công việc. Dù có tài năng nhưng cô vẫn luôn bị cấp trên chê bai. Đối với giám đốc công ty, lợi nhuận mới là điều quan trọng nhất. Thậm chí, Ha Young Eun còn bị khách hàng khinh thường khi đem thiết kế của cô ném xuống đất. Tất cả những điều này đều bị Yoon Jae Guk chứng kiến.

Dù bị đối xử không công bằng nhưng Ha Young Eun vẫn luôn nỗ lực làm việc. Nhìn thấy hình ảnh cố gắng của cô tại đêm trình diễn thời trang khiến Yoon Jae Guk không khỏi tò mò. Anh tự hỏi trong đầu tại sao cô gái này lại luôn chăm chỉ như thế? Lúc này, Ha Young Eun cũng bắt đầu rung động với Yoon Jae Guk. Cô đã nhận ra Yoon Jae Guk là người từng có tình một đêm với mình: "Tôi nghĩ mình đã quên nhưng anh lại xuất hiện một lần nữa".

