Sóng gió showbiz: Phía Han So Hee bị tố “ra đòn hiểm” với Hyeri, cố biến mỹ nhân Reply 1988 thành kẻ tội đồ

Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội suốt hơn 2 tuần qua vì chuyện tình tay 3 đầy phức tạp. Mới đây, trong tối 1/4, tờ Koreaboo đưa tin công ty chủ quản của nữ diễn viên họ Han hiện dính nghi vấn “ra đòn hiểm” với Hyeri, biến mỹ nhân Reply 1988 thành kẻ tội đồ trong mắt công chúng. Tin đồn xuất phát từ bài báo độc quyền của tờ Newsen trong buổi chiều cùng ngày.

Nghi vấn công ty Han So Hee "ra đòn" nhằm hạ bệ Hyeri đã khiến dư luận xôn xao

Được biết, ở phần đầu bài viết, ký giả Kim Bom Suk nêu bật nỗ lực không biết mệt mỏi của CEO công ty 9ATO - Hwang Bok Yong - trong việc đưa “gà cưng” Han So Hee từ gương mặt mới thành ngôi sao lớn trên bầu trời nghệ thuật.

Cách đây 8 năm, 3 CEO gồm Hwang Bok Yong, Koo Ki Yoon và Baek Kyung Ryul cùng giúp sức đưa nữ diễn viên họ Han sang Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Kế hoạch sau đó phá sản vì 1 vài lý do. Koo Ki Yoon - Baek Kyung Ryul đồng loạt từ bỏ Han So Hee, nhưng Hwang Bok Yong lại quyết định đặt cược vào nữ nghệ sĩ 9X. CEO Hwang chi bộn tiền nhằm đưa Han So Hee về dưới trướng, đồng thời sẵn sàng chi trả 20 triệu won (367 triệu đồng) để nữ diễn viên xóa sạch hình xăm trên cơ thể. Ban đầu Han So Hee bị đánh trượt trong khá nhiều buổi casting.

Giai đoạn sau này, CEO Hwang Bok Yong nỗ lực hết sức mình để mang về vai diễn nặng ký trong siêu phẩm Thế Giới Hôn Nhân (2020) cho nữ nghệ sĩ 9X. Tác phẩm thành công vang dội, giúp Han So Hee 1 bước thành sao. Nhờ sự giúp đỡ từ CEO Hwang, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong hàng loạt dự án thành công gồm Nevertheless, My Name, Gyeongseong Creature...

CEO Hwang Bok Yong đã tốn bao tâm huyết để giúp "gà cưng" Han So Hee trở thành diễn viên hạng A

Ở phần sau của bài báo, ký giả Kim Bom Suk lại tập trung phân tích giai đoạn khủng hoảng Han So Hee phải đối mặt khi nữ diễn viên dính ồn ào làm tiểu tam xen vào giữa cặp đôi 1 thời Hyeri - Ryu Jun Yeol.

Cây viết từ tờ Newsen cho hay: “Sau quá trình lao động nghệ thuật miệt mài, Han So Hee đã được công ty tặng thưởng 1 kỳ nghỉ. Đáng tiếc, cô lại chọn đi du lịch cùng nam diễn viên Ryu Jun Yeol. Hyeri - người dường như vẫn chưa hết nuối tiếc về mối tình đã qua với Ryu Jun Yeol - bất ngờ đăng story ‘Thú vị quá’, khiến loạt mâu thuẫn bùng phát. Cuối cùng, mối quan hệ giữa Han So Hee - Ryu Jun Yeol đã kết thúc chỉ sau 2 tuần công khai. Hiện tại, trong mắt nhiều khán giả, nữ diễn viên họ Han bỗng trở thành 1 người thô lỗ và hành động bất cẩn”.

Còn nhớ, cách đây không lâu, Han So Hee khiến công chúng ngỡ ngàng khi hết xin lỗi Hyeri rồi lại quay sang “đá đểu” đàn chị. Mới đây, minh tinh họ Han lại gây choáng khi rối rít xin lỗi tình cũ Ryu Jun Yeol ngay sau khi vừa cạnh khóe tình cũ.

Chuyện tình tay 3 giữa Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri là chủ đề được dư luận châu Á đặc biệt quan tâm suốt hơn nửa tháng qua

Sau khi bài báo độc quyền trở nên viral, netizen đổ dồn sự chú ý vào việc ký giả Kim Bom Suk đề cao những tâm huyết của CEO Hwang Bok Yong trong việc lăng xê Han So Hee. Chưa hết, có 1 câu xuất hiện trong bài báo làm cho nhiều khán giả phải suy ngẫm, đó là câu “Hyeri - người dường như vẫn chưa hết nuối tiếc về mối tình đã qua với Ryu Jun Yeol - bất ngờ đăng story ‘Thú vị quá’, khiến loạt mâu thuẫn bùng phát”. Xâu chuỗi các dữ kiện, nhiều netizen đặt nghi vấn công ty chủ quản của Han So Hee đã thuê phóng viên Kim Bom Suk viết bài nhằm chỉ trích Hyeri là kẻ phá hoại, khiến mọi công sức CEO Hwang Bok Yong bỏ ra bỗng “tan thành mây khói”.

Hiện tại, trên các diễn đàn, nhiều khán giả “ném đá” công ty của Han So Hee dồn dập vì nghi vấn gây hấn với Hyeri: “Có cảm giác đại diện của Han So Hee đang cố diễn vai nạn nhân nhằm biến Hyeri thành kẻ tội đồ”, “ 9ATO thuê phóng viên viết bài hạ bệ Hyeri đấy à? Bài báo như kiểu công kích Hyeri, tố nữ diễn viên là kẻ phá hoại công sức CEO Hwang bỏ ra để đưa Han So Hee thành ngôi sao hạng A”, “Làm ơn dừng lại đi. Tôi không muốn nhìn thấy bài báo về Han So Hee nữa”, “Xin hãy để Hyeri được yên”...

Khán giả đồng loạt lên tiếng bênh vực Hyeri giữa nghi vấn bị phía Han So Hee công kích

