Han So Hee "đá xéo" cực gắt tình cũ Ryu Jun Yeol ngay sau thông báo chia tay

Chiều 30/3, Han So Hee - Ryu Jun Yeol tuyên bố chia tay sau 2 tuần công khai mối quan hệ. Công ty quản lý của 2 diễn viên không cho biết lý do cặp sao đường ai nấy đi. Sau khi thông báo tan vỡ tình cảm được đưa ra, Han So Hee gây chú ý với động thái không nể mặt tình cũ, công khai "đá xéo" Ryu Jun Yeol trên mạng xã hội.

Cụ thể, minh tinh My name nhận được 1 lời động viên từ fan sau khi kết thúc cuộc tình tai tiếng với nội dung: "Làm tốt lắm So Hee. Bạn đã hoàn thành rất tốt, cho dù gặp phải 1 kẻ né tránh và im lặng. Hãy vỗ về những vết thương của mình... Mong là sẽ sớm lành lại".

Ngay lập tức, Han So Hee liền trả lời bình luận của fan với giọng điệu cay cú: "Đúng rồi, người kia thì ngậm chặt miệng trong khi tôi cố gắng làm mọi thứ có thể. Người ta bảo thời gian sẽ trôi qua và dù thế nào đi nữa mọi chuyện cũng sẽ rơi vào quên lãng. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Vì người hâm mộ của tôi rất quý giá nên tôi không thể giữ im lặng được".

Hậu chia tay, Han So Hee không tránh khỏi việc để bụng và đã lên mạng "đá xéo" bạn trai cũ

Màn đối đáp người hâm mộ của Han So Hee gây bàn tán trong dư luận. Trên mạng xã hội, netizen cho rằng đối tượng bị nữ diễn viên chỉ trích có thái độ im lặng như hến không ai khác chính là bạn trai cũ Ryu Jun Yeol. Vào ngày 29/3, trong tâm thư đăng tải trên trang cá nhân của mình, Han So Hee cũng tỏ thái độ không hài lòng với việc Ryu Jun Yeol để cô "đứng mũi chịu sào", không lên tiếng thanh minh hay bảo vệ bạn gái trong vụ drama tình ái gây ầm ĩ dư luận thời gian qua.

Ngoài ra, dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã khuyên Han So Hee cần loại bỏ cái tên Ryu Jun Yeol ra khỏi cuộc đời cô, không cần bận lòng về cuộc tình ồn ào và tiếp tục lãng phí thời gian đôi co đúng sai với bạn trai cũ nữa. Đồng thời, theo cư dân mạng, Han So Hee nên tránh xa điện thoại 1 thời gian, nghỉ ngơi và chỉ phát ngôn thông qua công ty quản lý để không có thêm những hành động xốc nổi, tranh cãi khiến cô tiếp tục mất điểm trong mắt công chúng.

Không ít khán giả khuyên rằng Han So Hee nên im lặng để khép lại drama tình ái lần này với Ryu Jun Yeol

Tính đến hiện tại, trong drama tình tay 3 với Ryu Jun Yeol và Hyeri, Han So Hee là người bị tổn hại nhiều nhất. Cô đã mất hơn 100.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân sau khi ồn ào tình ái nổ ra. Nữ diễn viên vấp phải vô số lời chỉ trích, bị 2 thương hiệu lớn ngừng gia hạn hợp đồng quảng cáo. Theo Newsis, nếu không hành xử cẩn trọng và bình tĩnh hơn, cơ hội nghề nghiệp, đặc biệt là dự án phim ảnh tại showbiz Hàn sẽ thu hẹp với Han So Hee trong thời gian tới.

Han So Hee liên tục bị chỉ trích trong thời gian qua

Nguồn: Newsis