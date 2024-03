Phốt chồng phốt: Han So Hee bị tung bằng chứng văng tục, “nổi trận lôi đình” khi được so sánh với Song Hye Kyo

Han So Hee hiện đang trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng sau khi xác nhận "đường ai nấy đi" với Ryu Jun Yeol. Suốt thời gian yêu tài tử Reply 1988, nữ diễn viên ngập trong chỉ trích vì tin đồn làm tiểu tam, cướp bạn trai từ tay đàn chị Hyeri. Giữa tâm bão ồn ào, Han So Hee bỗng bị "đào" lại loạt phốt từ nghi vấn bịa chuyện du học ở Pháp cho đến thái độ lồi lõm với khán giả tại sự kiện do thương hiệu Boucheron tổ chức hồi đầu tháng này.

Chưa dừng lại ở đó, trong buổi sáng 31/3, tờ Allkop đưa tin nữ diễn viên họ Han tiếp tục bị chỉ trích dữ dội trên khắp cõi mạng sau khi lộ bằng chứng văng tục. Theo nguồn tin, vào thời điểm còn làm người mẫu hồi năm 2016, Han So Hee từng "nổi trận lôi đình", đáp trả thẳng mặt khán giả bằng ngôn từ tục tĩu khi được nhận xét là "bản sao Song Hye Kyo": "Các người chỉ có *** trong đầu thôi hả? Cho dù các người thấy tôi giống ai đó thì cứ giữ trong lòng thôi chứ. Lũ đ*** này ***", "Tôi không hề giống cô ấy nhé ***", "Đây là cái phòng chat nhà các người hả?"...

Han So Hee giận dữ, đáp trả khán giả bằng những ngôn từ thô tục khi được nhận xét là giống với đàn chị Song Hye Kyo

Han So Hee từ lâu đã được xem là "bản sao Song Hye Kyo" nhờ sở hữu diện mạo tương đồng với minh tinh hạng A

Trước đó, Han So Hee bị tố làm tiểu tam vì đến triển lãm của Ryu Jun Yeol ngay sau khi tài tử vừa chia tay tình cũ Hyeri. Nhưng tờ Dispatch đã đăng tải bài báo khẳng định Han So Hee không phải kẻ thứ 3

Bên cạnh đó, nữ diễn viên họ Han còn bị "đào" lại loạt phốt từ nghi vấn nói dối chuyện du học Pháp cho đến lùm xùm chảnh chọe, quát vào mặt khán giả ở 1 sự kiện hồi đầu tháng 3

Động thái gay gắt của Han So Hee hồi chưa đóng phim khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Bởi lẽ, phản ứng này khác hoàn toàn với thái độ của nữ diễn viên ở thời điểm đã trở thành ngôi sao nổi tiếng. Khoảng 8 năm trước, Han So Hee khó chịu ra mặt vì được so sánh với Song Hye Kyo, thế nhưng trong suốt 1 năm qua, nữ diễn viên lại liên tục bày tỏ tình cảm, sự ngưỡng mộ dành cho đàn chị họ Song.

Han So Hee nhiều lần bày tỏ sự yêu thích dành cho Song Hye Kyo, thậm chí bị 1 bộ phận khán giả cho là làm lố. Trên Instagram của minh tinh họ Song, người đẹp Thế Giới Hôn Nhân từng để lại bình luận: "Giờ chị ấy (Song Hye Kyo) là của tôi"

Dưới hình ảnh Song Hye Kyo ôm chặt cún cưng vào lòng, Han So Hee không ngần ngại bình luận: "Hôm nay em mơ mình trở thành bé cún đó ạ"

Loạt lùm xùm suốt thời gian qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp Han So Hee. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Nonghyup Bank và 1 thương hiệu đồ uống hàng đầu tại Hàn Quốc đồng loạt tuyên bố không gia hạn hợp đồng với nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân. Chưa hết, theo Sina đưa tin, 1 fanpage có gần 200 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội Weibo đã tuyên bố dừng ủng hộ Han So Hee.

Vào ngày 19/3, ngân hàng Nonghyup Bank thông báo không gia hạn hợp đồng quảng cáo với Han So Hee

1 “ông lớn” trong ngành đồ uống cũng tuyên bố ngừng hợp tác với minh tinh sinh năm 1994 ngay giữa tâm bão ồn ào làm tiểu tam

Nguồn: Allkpop