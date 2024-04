Lộ thế lực "khủng" bắt Han So Hee xóa hình ảnh tranh cãi trên blog cá nhân

Ngay trước thềm tin chia tay Ryu Jun Yeol, Han So Hee đã đăng lên blog meme Nicole Kidman ăn mừng khi thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục với Tom Cruise. Như vậy có thể thấy rằng mỹ nhân My Name khá vui vẻ, thảnh thơi như trút được gánh nặng sau khi chia tay Ryu Jun Yeol.

Đến ngày 31/3, bức ảnh này đã bị xóa trên blog của Han So Hee. Theo Sports Chosun, công ty quản lý của nữ diễn viên đã thuyết phục cô xóa bức ảnh này. Trước đó, 9ATO Entertainment cũng đã thừa nhận chưa chăm sóc tốt cho nghệ sĩ, hứa sẽ khắc phục và đưa Han So Hee trở lại với hình ảnh tích cực hơn. Không những vậy, những bài viết cũ trên blog của Han So Hee cũng đã biến mất hoàn toàn, càng làm củng cố thêm nhận định công ty quản lý thuyết phục nữ diễn viên xóa đi.

Truyền thông Hàn đưa tin công ty của Han So Hee...

... đã thuyết phục cô xóa ảnh meme Nicole Kidman trên blog cá nhân

Nhiều cư dân mạng cho rằng vụ việc đã không đi xa đến thế nếu ngay từ đầu, công ty đã tịch thu điện thoại của Han So Hee. Mọi drama bắt nguồn từ việc Han So Hee đáp lại bức ảnh "Thật thú vị" của Hyeri. Dù Hyeri không chỉ đích danh ai, nhưng Han So Hee lại đăng ảnh meme chú chó cầm dao với thái độ đe dọa, cà khịa Hyeri đồng thời ngầm khẳng định không hẹn hò với Ryu Jun Yeol. Để rồi đến ngày hôm sau, Han So Hee - Ryu Jun Yeol lại bất ngờ "quay xe" xác nhận hẹn hò.

Sau đó, nếu như Hyeri chỉ lên tiếng 1 lần, Ryu Jun Yeol nhờ công ty ra mặt thì Han So Hee liên tục viết tâm thư rồi xóa, để lộ nhiều sơ hở khiến hình tượng bị sụp đổ. Dù không phải "tiểu tam" nhưng nữ diễn viên vẫn mất điểm nặng nề vì lối ứng xử bốc đồng, thiếu tinh tế.

Han So Hee mất điểm nặng nề vì lối ứng xử bốc đồng, thiếu tinh tế

Giải thích về điều này, truyền thông Hàn Quốc hé lộ Han So Hee không hề bị công ty quản lý can thiệp đời tư. Theo nguồn tin, Han So Hee rất biết ơn 9ATO Entertainment giúp đỡ, lăng xê cô thành ngôi sao nhưng mối quan hệ giữa họ chỉ thuần túy công việc. Nữ diễn viên không nghe bất kỳ lời khuyên nào cho đời sống cá nhân và cũng không chấp nhận chuyện công ty can thiệp vào đời tư.

Nhiều người cho rằng 9ATO là 1 công ty tốt khi không kiểm soát, can thiệp thô bạo đời tư của "gà nhà". Tuy nhiên phần đông cho rằng nếu Han So Hee chịu nghe lời khuyên của công ty, có thể cô đã tránh được khủng hoảng truyền thông, ảnh hưởng tới hình tượng và sự nghiệp như trong những ngày qua.

Han So Hee chịu nhiều thiệt hại vì drama tình ái

Nguồn: Sports Chosun