Vì mỗi phụ nữ là một bông hoa, ai cũng xứng đáng được trân trọng, nâng niu và tỏa sáng

Mỗi phụ nữ là một bông hoa. Có người nở sớm. Có người nở muộn. Có người tỏa hương nơi phố thị, người lại lặng lẽ vươn lên giữa những góc nhỏ đời thường. Nhưng dù ở đâu, làm gì, họ vẫn âm thầm cống hiến, giữ gìn hạnh phúc và góp phần làm cho xã hội trở nên ấm áp, nhân văn hơn.

Với riêng những người mẹ hiếm muộn, hành trình đi tìm con là chặng đường đầy nước mắt nhưng cũng lấp lánh ánh sáng của nghị lực và niềm tin. Chính ở đó, vẻ đẹp của người phụ nữ tỏa sáng nhất, khi họ mạnh mẽ đối diện với thử thách để chạm tới thiên chức thiêng liêng của mình.

9 năm, 7 lần chuyển phôi và cái kết viên mãn sau hành trình tìm con

Trong căn nhà nhỏ ở Hà Nội, tiếng cười của cô bé An Nhiên, 5 tuổi, vang lên như bản nhạc hạnh phúc. Nhìn con gái chạy nhảy, chị Đinh Thị Thư (1989) và anh Nguyễn Anh Tuấn (1979) không khỏi xúc động. Họ đã đi qua 9 năm hiếm muộn, 5 lần chọc trứng, 7 lần chuyển phôi và vô số đêm nước mắt rơi trong im lặng.

Chị Đinh Thị Thư (1989) và anh Nguyễn Anh Tuấn (1979) hạnh phúc bên con yêu. (Ảnh: BVCC)

Bước ngoặt chỉ đến khi họ gặp ThS.BS Lê Thị Thu Hiền (Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội). Với chuyên môn vững vàng và trái tim giàu lòng trắc ẩn, BS Hiền đã giúp họ tin vào điều kỳ diệu. Tháng 3/2020, chị Thư cầm tờ kết quả 2 vạch trong tay, run rẩy như chạm vào giấc mơ. Đó là khoảnh khắc 9 năm kiên cường được đền đáp bằng hạnh phúc vô bờ.

Từ 3 lần sảy thai đến tiếng cười con trẻ trong ngày 20/10

Hành trình của chị Hoàng Thị Ngân (mẹ bé Bảo Ngọc) là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của tình mẫu tử. Trải qua 3 lần sảy thai, chị từng muốn buông bỏ, nhưng nhờ sự đồng hành của ThS.BS Lê Thị Thu Hiền và ThS.BS Trịnh Thị Thuý (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội), chị đã không gục ngã.

Vợ chồng chị Hoàng Thị Ngân bên con yêu. (Ảnh: BVCC)



Lần chuyển phôi thứ 4, chỉ còn một phôi duy nhất, khi thai được 6 tuần, chị lại bị ra máu. ThS.BS Trịnh Thị Thuý (Phó Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) nắm tay động viên: "Rau bám chắc lắm, chỉ bong một chút thôi, em yên tâm nhé". Một câu nói tưởng chừng giản dị, nhưng đã giữ lại niềm tin cho người mẹ từng mất tất cả.

Ngày 13/7/2022, bé Bảo Ngọc chào đời khỏe mạnh. Và trong mỗi buổi sáng con bi bô: "Chào mẹ xinh đẹp!", chị Ngân lại thấy cuộc sống này thật đáng yêu.

Chiến thắng gen bệnh hiếm - hành trình của niềm tin và y học hiện đại

Không phải ai hiếm muộn cũng vì tuổi tác hay sức khỏe. Với vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Oanh (1994) và anh Nguyễn Quang Thành (1994), họ phải chiến đấu với chính gen di truyền của mình. 2 lần mang thai, 2 lần mất con do thai nhi mang gen bệnh dị sản ống thận do đột biến gen ACE.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Oanh (1994) và anh Nguyễn Quang Thành (1994). (Ảnh: BVCC)

Dưới sự hỗ trợ của TS.BS Bùi Thị Phương Hoa (Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Đào tạo, ThS.BS Trịnh Thị Thuý (Phó Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội), năm 2023, họ được tham gia chương trình hỗ trợ xét nghiệm sàng lọc phôi miễn phí. Khi nghe bác sĩ báo có phôi khỏe mạnh, 2 vợ chồng òa khóc vì hạnh phúc.

"Cảm ơn y học, cảm ơn các bác sĩ, thật sự biết ơn BS Hoa đã giúp mình tìm thấy phép màu. Con yêu đã ở trong vòng tay cha mẹ, điều có lúc mình tưởng chỉ là giấc mơ", chị Oanh nói.

Những người phụ nữ mang đến sự sống - vẻ đẹp ẩn sau chiếc áo blouse trắng

Có thể nói, trong ngày 20/10, bên cạnh những người mẹ hiếm muộn đã chạm tới hạnh phúc, còn có những người phụ nữ khác lặng lẽ tạo nên điều kỳ diệu. Đó là những nữ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên...

Một điều dễ nhận ra là, trong những hành trình đầy nước mắt ấy, có một điểm chung: Đều có bóng dáng những người phụ nữ khoác áo blouse trắng. Họ không chỉ chữa bệnh bằng chuyên môn mà còn bằng cả trái tim.

Dù là BS Hiền - người truyền niềm tin cho hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn, BS Thuý - người nắm tay từng thai phụ trong giai đoạn thai dọa sảy, hay BS Hoa - người mang đến cơ hội sinh con khỏe mạnh nhờ y học di truyền… tất cả đều mang trong mình vẻ đẹp lặng lẽ mà rực rỡ của người phụ nữ làm nghề "ươm mầm hạnh phúc".

Niềm vui của bác sĩ lại được đo đếm bằng tiếng khóc chào đời của con trẻ. Mỗi lần nghe tin "thai đậu", họ lại mỉm cười, hạnh phúc như chính mình vừa làm mẹ. Đó là vẻ đẹp thầm lặng, là ánh sáng dịu dàng nhất trong ngày 20/10 - Ngày tôn vinh những người phụ nữ.

Họ làm công việc thầm lặng, hy sinh niềm vui cá nhân để mang đến tiếng cười cho những gia đình khác. Niềm hạnh phúc của họ được đo bằng những tiếng khóc chào đời, bằng giọt nước mắt vỡ òa của bệnh nhân khi nghe tin "thai đã đậu". Đó là nghề của lòng nhân hậu, là công việc tạo phúc cho muôn nhà, vẻ đẹp sâu thẳm ẩn giấu mà không phải ai cũng nhận ra.

Mỗi người phụ nữ đều có cách tỏa sáng của riêng mình

Mỗi người phụ nữ đều có cách tỏa sáng của riêng mình. Không phải ai cũng dễ dàng chạm đến hạnh phúc làm mẹ, nhưng chính sự kiên cường, bao dung và yêu thương vô hạn đã khiến họ trở nên đẹp nhất.

Từ người mẹ 9 năm hiếm muộn, người mẹ 3 lần sảy thai đến người mẹ chiến thắng gen bệnh di truyền, họ đều là những bông hoa nở muộn nhưng nở rực rỡ. Và phía sau những đóa hoa ấy, là những người phụ nữ khác - những bác sĩ tận tụy đang ngày ngày giúp ươm mầm sự sống. Không phải ai cũng dễ dàng chạm đến hạnh phúc làm mẹ. Nhưng chính sự kiên cường, bao dung và yêu thương vô hạn từ các bác sĩ cũng là những chị em phụ nữ, đã khiến họ trở nên đẹp nhất.

Để hôm nay, trong ngày 20/10, khi nhắc đến 2 chữ "phụ nữ", chúng ta không chỉ nghĩ đến nhan sắc hay vai trò, mà là nghĩ đến sức mạnh kỳ diệu của tình yêu, của niềm tin và của những người mang đến sự sống. Bởi hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ, là khi được làm mẹ. Và mọi người phụ nữ đều rực rỡ, vì ai cũng có cách tỏa sáng của riêng mình.

Ngày 20/10 đang cận kề, khi chúng ta nói lời chúc mừng "phụ nữ Việt Nam", đó không chỉ là lời tri ân dành cho mẹ, cho vợ, mà còn cho tất cả những người phụ nữ đang góp phần làm nên hạnh phúc, dù họ là người mẹ, người thầy thuốc hay chỉ đơn giản là một bông hoa nhỏ giữa đời thường!