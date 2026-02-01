(G)I-DLE đã vượt qua lời nguyền bảy năm và chính thức đổi tên thành "i-dle" để bắt đầu một chương mới. Các thành viên đều có vóc dáng tuyệt vời! Đặc biệt, Shuhua gần đây đã sở hữu vòng eo thon gọn đáng kinh ngạc nhờ bỏ ăn bột mì, lại một lần nữa gây xôn xao dư luận!

Shuhua Yeh, một thành viên của nhóm i-dle, từng bị chỉ trích vì "trẻ con". Khi mới ra mắt, khuôn mặt tròn trịa và thân hình hơi mũm mĩm của cô đã vấp phải nhiều lời chỉ trích, thậm chí có người còn cho rằng ngoại hình của cô "không phù hợp với một nhóm nhạc nữ". Trên thực tế, vóc dáng của Shuhua không hề béo; chỉ là do máy quay chuyên nghiệp phóng đại tỷ lệ khuôn mặt và cơ thể của cô, khiến cô trông kém hấp dẫn hơn trên màn ảnh.

Tuy nhiên, Shuhua không chìm đắm trong sự tự thương hại. Thay vào đó, cô đã điều chỉnh chế độ ăn uống và thói quen tập luyện của mình bằng sự tự kỷ luật và nỗ lực. Sau đó, vào dịp kỷ niệm 7 năm ra mắt của (G)I-DLE, cô đã thành công đạt được một vóc dáng thon gọn mới, trở thành một "nữ thần hoàn hảo" trông tuyệt vời trong mọi bức ảnh và video!

Một nàng tiên đã giáng trần! Những bức ảnh trong trang phục cổ trang của Shuhua đã làm cả cộng đồng mạng kinh ngạc.

Ngày 27 tháng 8, Shuhua đã đăng tải một số bức ảnh tuyệt đẹp của mình trong trang phục cổ trang lên Instagram. Lần đầu tiên thử sức với phong cách cổ trang đã thành công vang dội, giúp cô giành được danh hiệu "đỉnh cao của vẻ đẹp cổ trang" từ cư dân mạng! Trong ảnh, đường nét khuôn mặt của cô sắc sảo và rõ nét, đường viền hàm hoàn hảo, cùng với khí chất thanh tú và tinh tế, như thể một nàng tiên bước ra từ tiểu thuyết đã hiện thực hóa.

Cư dân mạng đã để lại những bình luận đầy nhiệt tình khen ngợi.

Có thể nói rằng khí chất của Thư Hoa đã được nâng tầm hoàn toàn sau khi giảm cân thành công. Cô ấy trông vô cùng xinh đẹp cả trong trang phục hiện đại lẫn trang phục cổ trang.

Giảm cân và có vòng eo thon gọn bằng cách loại bỏ bột mì khỏi chế độ ăn

Trong một video hậu trường buổi diễn tập được phát hành trước đó trên kênh YouTube chính thức của i-dle, Shuhua tự tin khoe vòng eo thon gọn và nói: Đây là vòng eo thon gọn nhờ bỏ ăn bột mì!

Cô ấy nói thêm, "Dù Minnie có đuổi theo để đút cho tôi ăn hôm nay, tôi cũng sẽ không ăn!". Video này ngay lập tức gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng: "Shuhua càng ngày càng gầy đi!".

Tại sao "loại bỏ bột mì" lại giúp giảm cân?

1. Giảm tổng lượng calo tiêu thụ

Các sản phẩm làm từ bột mì như mì, bánh mì, mì gói, bánh ngọt và bánh quy đều chứa nhiều calo và rất dễ ăn quá nhiều. Loại bỏ những thực phẩm giàu carbohydrate và calo này sẽ giúp giảm đáng kể lượng calo tiêu thụ hàng ngày. Khi lượng calo không đủ để duy trì các chức năng hàng ngày của cơ thể, cơ thể sẽ bắt đầu sử dụng chất béo để tạo năng lượng, dẫn đến giảm cân.

2. Kiểm soát sự tiết insulin và giảm tích tụ mỡ

Sau khi được tiêu hóa và hấp thụ, tinh bột nhanh chóng làm tăng lượng đường trong máu, kích thích tiết ra một lượng lớn insulin. Một trong những chức năng của insulin là thúc đẩy quá trình tích trữ chất béo, vì vậy ăn quá nhiều tinh bột sẽ khiến chất béo dễ tích tụ hơn.

Mỡ bụng đặc biệt nhạy cảm với insulin; khi bạn giảm lượng bột mì và lượng insulin tiết ra giảm, mỡ bụng sẽ dễ dàng được huy động để đốt cháy hơn. Đây là lý do tại sao nhiều người tin rằng "cắt giảm bột mì là cách nhanh nhất để giảm mỡ bụng".

3. Mất nước ban đầu cạn kiệt glycogen

Sau khi cắt giảm carbohydrate, cơ thể trước tiên sẽ sử dụng glycogen trong gan và lượng nước dự trữ, điều này khiến việc giảm cân diễn ra đặc biệt nhanh chóng trong giai đoạn đầu. Chỉ sau khi lượng nước này cạn kiệt, cơ thể mới bắt đầu sử dụng chất béo làm nguồn năng lượng, bước vào giai đoạn đốt cháy chất béo ổn định.

4. Giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa và cải thiện tình trạng đầy hơi

Tinh bột tinh chế được tiêu hóa nhanh và có chỉ số đường huyết cao, dễ gây đầy hơi và dao động đường huyết không ổn định. Một số người nhận thấy rằng chỉ cần từ bỏ những thực phẩm này sẽ giúp giảm căng thẳng đường tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột trơn tru hơn, không chỉ giúp bụng phẳng hơn mà còn cải thiện hiệu quả trao đổi chất tổng thể.

Loại bỏ bột mì không có nghĩa là hoàn toàn tránh tinh bột

Mặc dù việc loại bỏ bột mì có vẻ hiệu quả trong ngắn hạn, các chuyên gia cảnh báo không nên loại bỏ hoàn toàn carbohydrate, vì chúng vẫn là nguồn năng lượng chính cho cơ thể. Việc hạn chế carbohydrate quá mức trong thời gian dài có thể dẫn đến thiếu năng lượng, thay đổi tâm trạng, và thậm chí ảnh hưởng tiêu cực đến hormone nữ và tỷ lệ trao đổi chất cơ bản.

Tốt nhất là nên giảm tinh bột tinh chế (như các sản phẩm từ bột mì trắng) và tăng cường các loại carbohydrate phức tạp giàu chất xơ, chẳng hạn như khoai lang, bí ngô, gạo lứt và yến mạch, kết hợp với protein và nhiều rau củ. Điều này sẽ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của bạn và giúp bạn giảm cân. Hơn nữa, không nên chỉ dựa vào việc "kiêng" một số loại thực phẩm nhất định để giảm cân, mà nên tìm ra một chế độ ăn uống lành mạnh và bền vững để duy trì lâu dài.

Shuhua tiết lộ 4 bí quyết giảm cân: Ý chí là yếu tố quan trọng nhất

Bên cạnh việc cắt giảm tinh bột, sau khi cư dân mạng liên tục yêu cầu cô giảm cân, Shuhua cũng chia sẻ bí quyết giảm cân của mình trong một cuộc phỏng vấn. Cô thừa nhận mình thuộc kiểu người "dễ tăng cân khi đã no", vì vậy tự kỷ luật là giải pháp duy nhất để giảm cân. Cô cho biết thêm bí quyết giảm cân của mình bao gồm:

1. Hãy dựa vào ý chí để ăn ít hơn và kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống của mình

Shuhua nhấn mạnh rằng không có con đường tắt nào để giảm cân; ý chí là chìa khóa. Cô ấy rất hiểu rõ thể trạng của mình; nếu ăn quá nhiều trong một bữa, cô ấy dễ tích tụ mỡ, vì vậy cô ấy chọn cách kiểm soát khẩu phần ăn và tránh ăn quá nhiều.

2. Tuyệt đối không ăn đồ ngọt và tinh bột tinh chế

Giờ đây, cô ấy hoàn toàn tránh ăn bánh mì, bánh ngọt và các loại kẹo. Đường tinh luyện không chỉ gây tăng đột biến lượng calo mà còn gây ra sự dao động đường huyết, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất. Sau khi bỏ ăn đồ ngọt, vóc dáng của cô ấy trở nên săn chắc hơn và tình trạng da ổn định hơn.

3. Uống nhiều nước, nhưng chỉ uống nước ở nhiệt độ phòng hoặc nước ấm

Thư Hoa cho rằng uống nhiều nước rất cần thiết cho việc giảm cân, nhưng cô ấy tránh nước đá và thích nước ở nhiệt độ phòng hoặc nước ấm hơn. Cung cấp đủ nước giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và thải độc, giúp cơ thể luôn cảm thấy nhẹ nhàng.

4. Duy trì thói quen tập thể dục và đổ mồ hôi

Thư Hoa: "Hãy cố gắng đổ mồ hôi." Đổ mồ hôi giúp cơ thể trao đổi chất. Ngoài tập thể dục, cô ấy cũng khuyên nên đi xông hơi hoặc tắm hơi để giúp cơ thể lưu thông máu thông qua việc đổ mồ hôi.

Cơ thể mỗi người đều khác nhau, vì vậy không cần thiết phải mù quáng làm theo phương pháp của người khác. Thay vào đó, bạn nên tìm ra chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp nhất với mình. Nguyên tắc của Shu Hua là: từ bỏ tinh bột tinh chế, giảm lượng tiêu thụ thực phẩm nhiều đường và calo, duy trì tập thể dục vừa phải và giữ gìn lối sống lành mạnh. Nếu kiên trì, bạn sẽ thấy kết quả rõ rệt.