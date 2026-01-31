Một bé gái 13 tuổi ở Hà Nam, Trung Quốc, gần đây được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Các bác sĩ đã cố gắng phẫu thuật nhưng phát hiện khoang bụng của em bị chi chít các khối u với nhiều kích cỡ khác nhau, khiến việc loại bỏ khối u là bất khả thi. Điều tra thêm cho thấy cô bé đã sống trong môi trường có nồng độ khói thuốc thụ động cao trong thời gian dài, khiến bệnh tiến triển nhanh đến mức gần như không có cơ hội chữa khỏi.

Theo báo Red Star News,bé gái đã ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư khi được chuyển đến Khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Ung thư Hà Nam. Ban đầu, các bác sĩ hy vọng có thể cứu sống cô bằng phẫu thuật, nhưng khi mở khoang bụng, mọi người đều im lặng lắc đầu. Các bác sĩ không còn cách nào khác ngoài việc đóng vết mổ và tuyên bố ca phẫu thuật thất bại vì tế bào ung thư đã lan rộng khắp khoang bụng, các khối u mọc dày đặc.

Ảnh minh họa

Điều tra sâu hơn cho thấy cha của cô bé là một người nghiện thuốc lá nặng và không bao giờ giấu giếm việc hút thuốc của mình với con gái. Khói thuốc lá chứa hơn 70 chất gây ung thư. Hệ thống miễn dịch của trẻ em vốn đã yếu hơn người lớn, và việc tiếp xúc lâu dài với khói thuốc thụ động gây tổn thương DNA, làm suy yếu khả năng bảo vệ của niêm mạc dạ dày và có thể làm trầm trọng thêm tác động gây ung thư của vi khuẩn Helicobacter pylori.

Bệnh viện cảnh báo: "Đừng nói rằng hút thuốc ở nhà là được phép". Trẻ em có khả năng chịu đựng tác hại của thuốc lá thấp hơn người lớn, và nguy cơ tiếp xúc lâu dài cao hơn. Cha mẹ nên xem xét vấn đề tác hại của thuốc lá một cách nghiêm túc và không để con cái mình trở thành nạn nhân vô tội.

Hút thuốc lá thụ động: Mối nguy âm thầm nhưng đặc biệt nguy hiểm với trẻ em

Khói thuốc lá không chỉ gây hại cho người trực tiếp hút. Với những người xung quanh, đặc biệt là trẻ em, việc hít phải khói thuốc thụ động là một nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng, dai dẳng và thường bị xem nhẹ. Nhiều bậc phụ huynh tin rằng "chỉ hút vài điếu", "mở cửa sổ cho thoáng", hay "không hút trước mặt con" là đủ an toàn. Thực tế y khoa cho thấy: không có mức độ phơi nhiễm khói thuốc nào là an toàn, nhất là với trẻ nhỏ.

Khói thuốc thụ động là gì?

Hút thuốc lá thụ động xảy ra khi người không hút phải hít vào:

- Khói từ đầu điếu thuốc đang cháy

- Khói do người hút thở ra

Theo các tổ chức y tế quốc tế, khói thuốc chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó có hàng chục chất gây ung thư và nhiều chất độc làm tổn thương phổi, tim mạch, não bộ và hệ miễn dịch. Trẻ em hít phải những chất này dù chỉ trong thời gian ngắn cũng có thể chịu tác động đáng kể.

Ảnh minh họa

Vì sao trẻ em chịu tác hại nặng nề hơn?

Trẻ em không chỉ "nhỏ hơn" người lớn, mà còn dễ tổn thương hơn rất nhiều. Phổi và não của trẻ chưa phát triển hoàn chỉnh, nhịp thở nhanh khiến trẻ hít nhiều không khí, đồng nghĩa với nhiều khói độc hơn so với người trưởng thành nếu tính theo cân nặng. Quan trọng hơn, trẻ không có khả năng tự bảo vệ hay lựa chọn môi trường sống cho mình.

Những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe trẻ em

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, trẻ sống trong môi trường có khói thuốc lá thụ động có nguy cơ cao mắc các bệnh hô hấp như viêm phế quản, viêm phổi, ho kéo dài và đặc biệt là hen suyễn. Với trẻ đã mắc hen, khói thuốc khiến các cơn hen xuất hiện dày hơn, nặng hơn và dễ phải nhập viện.

Không chỉ phổi, tai của trẻ cũng chịu ảnh hưởng. Khói thuốc làm tăng nguy cơ viêm tai giữa, một nguyên nhân phổ biến gây nghe kém và ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ nhỏ.

Đáng lo ngại hơn, trẻ sơ sinh sống trong môi trường có khói thuốc có nguy cơ đột tử khi ngủ cao hơn rõ rệt. Nguy cơ này tăng lên nếu mẹ hút thuốc trong thai kỳ hoặc người thân hút thuốc trong nhà sau khi trẻ chào đời.

Về lâu dài, việc tiếp xúc khói thuốc từ sớm khiến phổi trẻ phát triển kém hơn, dung tích phổi thấp hơn, làm tăng nguy cơ mắc bệnh phổi mạn tính và bệnh tim mạch khi trưởng thành. Một số nghiên cứu còn ghi nhận mối liên quan giữa khói thuốc thụ động với các vấn đề về hành vi, khả năng tập trung và học tập ở trẻ.

"Hút tránh trẻ" có thật sự an toàn?

Câu trả lời là không. Ngay cả khi người lớn hút thuốc ngoài ban công, gần cửa sổ hay "đợi lúc không có trẻ", khói thuốc vẫn bám lại trên tóc, quần áo, sofa, rèm cửa và đồ chơi. Đây được gọi là khói thuốc bậc ba - một dạng ô nhiễm tồn tại âm thầm nhưng kéo dài. Trẻ nhỏ bò, chạm tay, cho đồ vật vào miệng… và tiếp tục hấp thu các chất độc này.

Các chuyên gia đều thống nhất: cách bảo vệ hiệu quả nhất là môi trường sống không khói thuốc hoàn toàn. Không hút thuốc trong nhà, trong xe hơi, kể cả khi không có trẻ ở đó. Sau khi hút, cần thay áo, rửa tay và hạn chế tiếp xúc ngay với trẻ. Quan trọng nhất, nếu có thể, bỏ thuốc lá chính là món quà sức khỏe lớn nhất mà người lớn có thể dành cho con trẻ.