Nhiều người vẫn đùa rằng dân văn phòng là những "lực sĩ bàn giấy" bởi dù chẳng phải khuân vác nặng nhọc, nhưng cứ đến cuối ngày là cơ thể lại như "đi mượn", rã rời và kiệt sức. Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao mình chỉ ngồi máy lạnh, gõ phím mà lại mệt đến thế không?

Ảnh minh họa

Sự thật là chiếc ghế văn phòng đôi khi lại chính là "kẻ trộm" năng lượng thầm lặng nhất nếu bạn không biết 5 bí mật dưới đây.

5 nguyên nhân khiến dân văn phòng càng ngồi càng mệt

Hệ tuần hoàn bị đình trệ

Khi ngồi lì hàng giờ, các động mạch vùng hông và khoeo chân bị chèn ép khiến máu khó lưu thông đều đặn. Lúc này, cơ bắp vốn là "nhà máy" hỗ trợ bơm máu cho tim bị rơi vào trạng thái nghỉ, làm bạn cảm thấy uể oải vô cùng.

Sự bao vây của các thiết bị điện tử

Ảnh minh họa

Việc dán mắt vào màn hình máy tính hay điện thoại suốt 8 tiếng đồng hồ trở lên khiến cơ thể không còn hiểu là chúng ta đang sống hay đang nghỉ ngơi. Ánh sáng xanh không chỉ gây mỏi mắt mà còn làm nhiễu loạn tín hiệu não bộ, khiến hệ thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng ảo, từ đó gây ra cơn mệt mỏi tinh thần cực độ.

Tình trạng não bộ thiếu hụt oxy

Khi tập trung cao độ, chúng ta thường có xu hướng khom lưng, khiến lồng ngực bị ép lại và hơi thở trở nên rất nông. Oxy nạp vào máu giảm sút khiến não bộ - cơ quan tiêu thụ oxy lớn nhất - bị trì trệ, gây ra cơn buồn ngủ và khó tập trung.

Cơ chế "nghỉ hưu sớm" của quá trình trao đổi chất

Việc ngồi liên tục khiến cơ thể lầm tưởng bạn đang nghỉ ngơi dài hạn, từ đó làm chậm quá trình chuyển hóa đường thành năng lượng. Ngồi lì không phải là chăm chỉ, mà là bạn đang tự rút cạn nguồn năng lượng dự trữ của chính mình.

Sự thiếu hụt các chất xúc tác năng lượng

Dân văn phòng thường nạp quá nhiều tinh bột hoặc đồ ăn vặt nhưng lại lười vận động và thiếu các vi chất để "đốt" chúng thành năng lượng hữu ích. Dẫn đến tình trạng bụng thì no nhưng người vẫn mệt như thể bị thiếu năng lượng.

Làm gì để "cứu" dân văn phòng khỏi cảm giác mệt rã rời mỗi ngày?

Để không bị cơn mệt mỏi tinh thần và cả thể chất "nuốt chửng", dân công sở hiện đại cần xây dựng những thói quen thông minh để tái tạo sức lao động ngay tại bàn làm việc. Ví dụ như:

Đầu tiên là nguyên tắc vận động ngắt quãng. Đừng bao giờ ngồi quá 45 phút một chỗ. Hãy cài đặt báo thức để nhắc nhở bản thân đứng dậy đi lấy nước, vươn vai hoặc thực hiện vài động tác co duỗi nhẹ nhàng trong 5 phút. Việc nhúc nhích này giúp "đánh thức" các nhóm cơ và thúc đẩy máu lưu thông lên não ngay lập tức.

Tiếp theo là chiến thuật uống nước rải rác. Thay vì đợi đến khi khát mới uống một ly lớn, hãy để một bình nước ngay bàn và uống từng ngụm nhỏ liên tục trong ngày. Việc này giúp duy trì độ loãng cần thiết cho máu và hỗ trợ các cơ quan hoạt động trơn tru hơn.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, vào những thời điểm "vàng" như đầu giờ chiều khi cơn buồn ngủ kéo đến hay khi cần tập trung cao độ mà đầu óc lẫn cơ thể "đình công", việc bổ sung một nguồn năng lượng chất lượng là rất cần thiết. Một lon/chai nước tăng lực chứa vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B12 và Taurine sẽ là trợ thủ đắc lực giúp hỗ trợ chuyển hóa dưỡng chất thành năng lượng thực thụ. Nếu chọn đúng loại nước tăng lực uy tín và uống vừa đủ, đây sẽ là lựa chọn vừa vặn để bạn nạp nhanh vi chất và lấy lại phong độ làm việc đỉnh cao. Đồng thời bổ sung các vi chất cần thiết.

Tiếp theo, hãy học cách thở sâu bằng bụng để cung cấp tối đa oxy cho cơ thể. Khi kết hợp hài hòa giữa vận động, bù nước và bổ sung vi chất đúng lúc, bạn sẽ thấy việc vượt qua deadline không còn là một cuộc chiến bào mòn sức khỏe nữa.

Cuối cùng, dù về đến nhà có cảm giác mệt mỏi, cũng đừng vội vã nằm dài hay tiếp tục "cắm mặt" vào điện thoại. Hãy cố gắng bắt tay vào làm ngay những việc cần làm, hoặc đơn giản là đi tắm, đi tập thể dục cho tỉnh táo. Chỉ cần vượt qua khoảng 10 - 20 phút đầu, bạn sẽ bắt nhịp được và dần tự cứu mình khỏi vòng lặp lười biếng.