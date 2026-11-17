Sau tuổi 40, tôi thay đổi hoàn toàn cách tiêu tiền

Trước đây, mỗi lần mua sắm, tôi thường bị thu hút bởi ba yếu tố: Giá rẻ, mẫu mã đẹp và những lời giới thiệu hấp dẫn. Một chiếc hộp đựng đồ đang giảm giá, một món đồ gia dụng được quảng cáo là đa năng hay vài món đồ trang trí xinh xắn đều có thể khiến tôi nhanh chóng rút ví.

Thế nhưng, sau nhiều năm, tôi phát hiện nhà mình ngày càng nhiều đồ, còn số tiền bỏ ra chẳng hề nhỏ. Có những món chỉ dùng một vài lần rồi cất vào tủ. Có những món giá rẻ nhưng nhanh hỏng, khiến tôi phải mua lại liên tục. Đáng nói hơn, càng mua nhiều, tôi càng mất thời gian dọn dẹp và sắp xếp.

Đến tuổi 40, tôi quyết định thay đổi. Thay vì hỏi "Món này có rẻ không?", tôi bắt đầu tự hỏi "Mình sẽ sử dụng nó bao nhiêu lần và nó giúp cuộc sống tốt hơn như thế nào?".

Từ đó, tôi xây dựng 5 nguyên tắc mua sắm khá đơn giản.

Thứ nhất, ưu tiên tần suất sử dụng. Một món đồ đáng mua nên được sử dụng thường xuyên, tốt nhất là vài lần mỗi tuần. Những thứ chỉ phục vụ một nhu cầu rất hiếm khi xuất hiện cần được cân nhắc kỹ hơn.

Thứ hai, chọn thiết kế đơn giản, dễ sử dụng. Tôi không còn quá hào hứng với những sản phẩm tích hợp hàng chục chức năng. Một món đồ làm tốt nhiệm vụ chính, dễ vệ sinh và ít hỏng hóc đôi khi có giá trị hơn nhiều.

Thứ ba, ưu tiên sự gọn gàng. Những món đồ có thiết kế vừa phải, màu sắc hài hòa và dễ cất giữ giúp không gian sống bớt lộn xộn.

Thứ tư, quan tâm đến chất liệu. Với đồ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm hoặc cơ thể, tôi ưu tiên chất liệu phù hợp mục đích sử dụng, có nguồn gốc rõ ràng, bền và dễ làm sạch.

Thứ năm, chỉ mua khi món đồ giải quyết được một bất tiện thực tế. Nếu sản phẩm giúp tiết kiệm thời gian, giảm công sức hoặc thay thế một vật dụng đã xuống cấp, tôi mới cân nhắc đưa vào giỏ hàng.

Sau khi áp dụng những nguyên tắc này, tôi nhận ra có 20 món đồ gia đình tuy không quá đắt đỏ nhưng rất đáng cân nhắc.

20 món đồ đáng tiền: Không cần đắt, quan trọng là dùng được lâu

1. Nhóm đồ lưu trữ: Mua một lần, nhà gọn gàng hơn

1. Hộp đựng đồ trong suốt dạng ngăn kéo. Đây là món tôi thấy hữu ích nhất khi sắp xếp lại tủ quần áo và các ngăn chứa đồ nhỏ. Nhìn từ bên ngoài đã biết bên trong có gì, không cần mở từng hộp để tìm kiếm. Tuy nhiên, chỉ nên mua theo đúng kích thước tủ và lượng đồ thực tế.

2. Lọ đựng gia vị bằng thủy tinh. Thay vì nhiều bao bì lớn nhỏ lẫn lộn, tôi sử dụng lọ có nắp kín, dán nhãn rõ ràng. Việc nấu nướng thuận tiện hơn và dễ kiểm soát lượng gia vị còn lại. Với thực phẩm cần bảo quản trong bao bì chuyên dụng, tôi vẫn giữ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

3. Thanh treo hoặc kệ từ tính. Những vật dụng nhỏ có thể được sắp xếp theo chiều dọc, giải phóng diện tích mặt bàn. Tôi ưu tiên loại chắc chắn, phù hợp vị trí lắp đặt và tránh để dao kéo sắc nhọn trong tầm với trẻ nhỏ.

4. Túi hút chân không bảo quản quần áo. Chăn mỏng, áo khoác và quần áo trái mùa được cất gọn hơn. Đây là giải pháp phù hợp với gia đình có tủ nhỏ, nhưng không nên dùng để nén lâu dài những món đồ dễ biến dạng như áo lông vũ.

2. Nhóm dụng cụ vệ sinh: Tiết kiệm công sức quan trọng không kém tiết kiệm tiền

5. Khay thoát nước cuộn gọn bằng silicon. Có thể đặt cạnh bồn rửa để hong khô cốc chén và một số dụng cụ nhà bếp. Khi không sử dụng, chỉ cần cuộn lại cất đi, không chiếm nhiều diện tích.

6. Máy hút bụi cầm tay không dây. Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc thường xuyên xuất hiện tóc rụng, vụn bánh, bụi ở các góc nhà, một chiếc máy nhỏ gọn giúp việc vệ sinh nhanh hơn. Tuy nhiên, không nhất thiết phải mua nếu máy hút bụi hiện tại đã đáp ứng tốt nhu cầu.

7. Bình xịt vệ sinh có thể tái sử dụng. Thay vì liên tục mua chai xịt nhỏ dùng một lần, tôi chọn bình có đầu phun bền để đựng dung dịch vệ sinh phù hợp. Giấm trắng pha loãng có thể dùng cho một số bề mặt chịu axit, nhưng không phù hợp với đá tự nhiên, một số lớp phủ và không được trộn với thuốc tẩy chứa clo.

8. Bàn chải vệ sinh lông mềm. Một chiếc bàn chải nhỏ có thể giúp làm sạch khe cửa, rãnh cửa sổ, các góc bồn rửa. Đây là món giá thấp nhưng giải quyết được những vị trí mà khăn lau thông thường khó tiếp cận.

3. Nhóm đồ nhà bếp: Đáng mua vì sử dụng gần như mỗi ngày

9. Bình đựng dầu ăn chống nhỏ giọt. Giúp rót dầu gọn hơn, hạn chế dầu dây ra mặt bếp và dễ kiểm soát lượng sử dụng. Tôi chọn loại dễ tháo rửa, có nắp đậy kín.

10. Cốc sứ có nắp. Một chiếc cốc tốt có thể dùng uống trà, cà phê hoặc các loại đồ uống nóng. Đối với việc hâm nóng trong lò vi sóng, cần kiểm tra sản phẩm có được nhà sản xuất xác nhận phù hợp hay không.

11. Muôi, thìa silicon dùng cho chảo chống dính. Loại chịu nhiệt phù hợp giúp hạn chế trầy xước lớp chống dính khi nấu nướng. Tôi không còn mua những bộ dụng cụ quá nhiều món mà chỉ chọn vài chiếc thực sự thường dùng.

12. Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh hoặc gốm có nắp. Có thể dùng để bảo quản thức ăn trong tủ lạnh, giảm nhu cầu sử dụng hộp dùng một lần. Nếu cần hâm nóng, phải kiểm tra khả năng chịu nhiệt và tháo nắp khi hướng dẫn yêu cầu.

4. Nhóm quần áo và không gian sống: Những khoản nhỏ giúp giảm chi phí về lâu dài

13. Móc treo quần áo chống trượt. Thay vì mua nhiều loại móc không đồng bộ, tôi chọn một kiểu phù hợp với phần lớn quần áo. Tủ nhìn gọn hơn và hạn chế tình trạng áo bị tuột khỏi móc.

14. Tấm bảo vệ nệm có thể tháo giặt. Đây là khoản đầu tư hợp lý để hạn chế mồ hôi, bụi bẩn và những vết bẩn sinh hoạt thấm trực tiếp xuống nệm. Nên chọn loại thoáng khí, dễ giặt và phù hợp kích thước giường.

15. Thảm phòng tắm chống trượt, nhanh khô. Một chiếc thảm có độ bám tốt giúp khu vực bước ra khỏi phòng tắm an toàn và sạch sẽ hơn. Tôi ưu tiên loại có thể giặt thường xuyên, không giữ ẩm quá lâu.

5. Nhóm đồ dùng nhỏ: Giá không cao nhưng có thể sử dụng mỗi ngày

16. Khăn lau kính sợi nhỏ. Có thể sử dụng nhiều lần để lau gương, kính và một số bề mặt bóng. Với màn hình điện thoại hoặc thiết bị điện tử, tôi dùng loại khăn và cách vệ sinh đúng theo hướng dẫn để tránh làm hỏng lớp phủ.

17. Đồng hồ hẹn giờ điện tử. Nghe có vẻ không cần thiết khi điện thoại đã có chức năng này, nhưng tôi lại thấy nó hữu ích. Khi nấu ăn hoặc làm việc, chỉ cần đặt thời gian mà không phải mở điện thoại rồi vô tình mất thêm nửa tiếng lướt mạng.

18. Đèn ngủ cảm biến chuyển động. Đây là món đáng cân nhắc với gia đình có người lớn tuổi hoặc thường thức dậy giữa đêm. Lắp ở lối đi, hành lang hay gần giường giúp việc di chuyển thuận tiện hơn mà không cần bật đèn trần quá sáng.

6. Nhóm tạo cảm giác dễ chịu: Không thiết yếu nhưng có thể đáng tiền

19. Túi thơm hoặc sản phẩm tạo hương nhẹ. Một mùi hương dễ chịu có thể khiến không gian sống thoải mái hơn. Tuy nhiên, tôi chỉ chọn loại có thành phần rõ ràng, sử dụng vừa phải và tránh dùng khi người trong nhà nhạy cảm với hương liệu.

20. Gối tựa với vỏ tháo rời. Thay vì mua nhiều gối trang trí chỉ để làm đẹp, tôi chọn loại có độ nâng đỡ phù hợp khi ngồi đọc sách hoặc xem tivi. Vỏ tháo giặt được cũng giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn.

Mua đồ đáng tiền không có nghĩa là mua đủ cả 20 món

Điều quan trọng nhất tôi học được sau tuổi 40 là một danh sách những món đồ tốt không đồng nghĩa với danh sách những thứ nhất định phải mua.

Trước khi quyết định, tôi thường tính thử chi phí cho mỗi lần sử dụng. Chẳng hạn, một món đồ giá 600.000 đồng, dùng 3 lần mỗi tuần trong 3 năm sẽ có chi phí mua ban đầu khoảng 1.300 đồng/lần. Ngược lại, món đồ giá 150.000 đồng nhưng chỉ dùng hai lần rồi bỏ xó lại tương đương 75.000 đồng/lần.

Tất nhiên, không phải món đồ nào cũng có thể đánh giá đơn thuần bằng số lần sử dụng. Một chiếc đèn ngủ giúp người lớn tuổi di chuyển thuận tiện, hay một tấm thảm chống trượt tốt, có thể mang lại giá trị lớn hơn khoản tiền bỏ ra.

Nhưng cách tính này giúp tôi bớt bị hấp dẫn bởi những nhãn giảm giá. Một sản phẩm giảm 50% vẫn là lãng phí nếu mua về mà không sử dụng. Trong khi đó, một món đồ có giá cao hơn đôi chút nhưng dùng bền bỉ nhiều năm đôi khi lại tiết kiệm hơn.

Tôi cũng đặt ra một nguyên tắc: Không mua sản phẩm mới chỉ để thay thế một món đồ cũ vẫn còn hoạt động tốt. Chỉ khi món đồ hiện tại hỏng, không còn phù hợp hoặc thực sự gây bất tiện, tôi mới cân nhắc nâng cấp.

Sau tuổi 40, tôi không còn xem việc mua được nhiều đồ với số tiền ít là một thành tích. Điều tôi quan tâm hơn là sau mỗi lần chi tiêu, cuộc sống có trở nên thuận tiện hơn, nhà cửa có gọn gàng hơn và mình có bớt phải mua sắm trong những tháng tiếp theo hay không.

Bởi suy cho cùng, tiết kiệm thông minh không phải là giữ tiền bằng mọi giá, mà là biết tiêu tiền vào những thứ thực sự xứng đáng. Và đôi khi, bí quyết để có một ngôi nhà đủ đầy lại bắt đầu từ việc ngừng mang về những món đồ không cần thiết.