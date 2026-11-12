Sau tuổi 40, tôi bỏ 3 kiểu tiêu tiền tưởng là tận hưởng: Mỗi tháng dư thêm 5,7 triệu

Từng tiêu tiền để tìm niềm vui, đến cuối tháng lại lo lắng

Trước đây, người phụ nữ này không có thói quen theo dõi chi tiêu. Khi thích một món đồ, cô thường mua ngay mà ít cân nhắc. Những ngày đi làm mệt mỏi, cô gọi đồ ăn về nhà. Khi tâm trạng không tốt, việc lướt các ứng dụng mua sắm và thêm hàng vào giỏ trở thành một cách giải tỏa quen thuộc.

Tuy nhiên, niềm vui từ những lần mua sắm thường không kéo dài. Chỉ vài ngày sau khi nhận lương, số dư tài khoản đã giảm đáng kể. Đến cuối tháng, cô lại phải tính toán từng khoản, thậm chí lo lắng khi có chi phí bất ngờ phát sinh.

"Có những món đồ lúc mua tôi rất thích, nhưng chỉ sử dụng vài lần rồi cất vào tủ. Trong khi đó, cảm giác bất an vì không có tiền tiết kiệm lại xuất hiện thường xuyên", cô chia sẻ.

Bước vào tuổi trung niên, cô bắt đầu tự hỏi liệu việc liên tục tiêu tiền để đổi lấy cảm giác thoải mái nhất thời có thực sự mang lại cuộc sống hạnh phúc.

Từ suy nghĩ đó, cô quyết định thay đổi bằng cách thực hành "tư duy tiết kiệm". Thay vì cố gắng mua mọi thứ với giá rẻ nhất hoặc cắt bỏ toàn bộ sở thích, cô tập trung vào một nguyên tắc: Chỉ tiêu tiền cho những thứ thực sự cần thiết hoặc mang lại giá trị lâu dài.

Sau một thời gian duy trì, số tiền tiết kiệm mỗi tháng đạt khoảng 5,7 triệu đồng. Nếu giữ được mức này trong 12 tháng, cô có thể tích lũy gần 69 triệu đồng, một khoản dự phòng đáng kể cho tương lai.

Ba thay đổi trong tư duy giúp cô ngừng tiêu tiền lãng phí

Thay đổi đầu tiên là không còn xem mua sắm như một cách giải quyết cảm xúc tiêu cực. Trước đây, sau một ngày căng thẳng, cô có thể tự thưởng bằng mỹ phẩm, quần áo hoặc một bữa ăn đắt tiền. Nhưng sau đó, những vấn đề khiến cô mệt mỏi vẫn còn nguyên, trong khi tài khoản lại vơi đi.

Hiện tại, trước mỗi quyết định mua hàng, cô tự hỏi: "Tôi thực sự cần món đồ này hay chỉ đang muốn mua thứ gì đó để cảm thấy vui hơn?".

Câu hỏi đơn giản giúp cô nhận ra nhiều nhu cầu mua sắm xuất phát từ cảm xúc nhất thời. Thay vì đặt hàng ngay, cô lựa chọn nghỉ ngơi, đi dạo hoặc dành thời gian cho sở thích cá nhân.

Thay đổi thứ hai là từ bỏ suy nghĩ cứ mua được hàng giảm giá nghĩa là tiết kiệm.

Có thời điểm, cô thường mua nhiều quần áo, đồ gia dụng và mỹ phẩm chỉ vì chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Kết quả là nhà cửa ngày càng nhiều đồ, nhưng những món thực sự được sử dụng lại không đáng bao nhiêu.

Giờ đây, cô ưu tiên mua ít nhưng phù hợp. Một chiếc quần vừa vặn, mặc thường xuyên có giá trị hơn nhiều chiếc quần giảm giá nằm mãi trong tủ. Tương tự, một sản phẩm chăm sóc cá nhân phù hợp có thể kinh tế hơn việc liên tục thử những sản phẩm giá rẻ nhưng không đáp ứng nhu cầu.

Thay đổi thứ ba là ngừng tiêu tiền để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Cô từng mua túi hàng hiệu, tham gia những bữa ăn sang trọng hoặc chạy theo các xu hướng thời trang chỉ vì sợ mình trở nên lạc hậu.

Sau này, cô nhận ra việc cố gắng duy trì một hình ảnh hào nhoáng có thể tạo ra áp lực tài chính không cần thiết. Khi không còn bận tâm quá nhiều đến đánh giá của người khác, cô dễ dàng lựa chọn cách sống phù hợp với khả năng của mình hơn.

Ba thói quen nhỏ giúp tiết kiệm 5,7 triệu đồng mỗi tháng

Để biến suy nghĩ thành hành động, người phụ nữ này xây dựng ba thói quen chi tiêu đơn giản.

Thứ nhất, ghi chép những khoản tiền mang lại hạnh phúc thực sự. Bên cạnh việc theo dõi tiền ăn uống, mua sắm và sinh hoạt, cô đánh dấu những khoản chi khiến bản thân cảm thấy hài lòng lâu dài.

Đó có thể là một cuốn sách hữu ích, nguyên liệu cho bữa tối lành mạnh hoặc một chiếc bình hoa nhỏ trang trí ban công. Nhờ vậy, cô dần phân biệt được đâu là khoản chi đáng giữ lại, đâu là chi tiêu chỉ mang tính nhất thời.

Thứ hai, áp dụng quy tắc chờ 72 giờ trước khi mua sắm. Với những món đồ không thiết yếu, cô đưa vào giỏ hàng nhưng chưa thanh toán ngay. Sau ba ngày, nếu vẫn cần và chắc chắn sẽ sử dụng, cô mới quyết định mua.

Cách làm này giúp cô tránh nhiều đơn hàng phát sinh do cảm xúc, đặc biệt trong những đợt giảm giá lớn.

Thứ ba, thay thế khoản chi đắt đỏ bằng lựa chọn phù hợp hơn. Thay vì thường xuyên gọi đồ ăn, cô tự nấu những bữa đơn giản. Thay vì duy trì thẻ phòng tập ít sử dụng, cô chuyển sang đi bộ và tập thể dục tại nhà. Với quần áo, cô học cách phối lại những món có sẵn thay vì liên tục mua mới.

Những thay đổi không quá lớn nhưng khi cộng dồn đã tạo ra khác biệt rõ rệt trong ngân sách hàng tháng.

Dưới đây là bảng minh họa cách một người có thể tiết kiệm khoảng 5,7 triệu đồng mỗi tháng nhờ điều chỉnh các khoản chi linh hoạt. Các con số chỉ mang tính giả định, không phải bảng chi tiêu thực tế của nhân vật.

Khoản chi Trước thay đổi Sau thay đổi Tiết kiệm Ăn ngoài, gọi đồ ăn 4.600.000đ 2.700.000đ 1.900.000đ Quần áo, phụ kiện 3.050.000đ 1.550.000đ 1.500.000đ Mua sắm trực tuyến 2.300.000đ 950.000đ 1.350.000đ Giải trí, dịch vụ ít dùng 1.700.000đ 750.000đ 950.000đ Tổng cộng 11.650.000đ 5.950.000đ 5.700.000đ

Bảng minh họa mức giảm chi tiêu hàng tháng, quy đổi và làm tròn sang tiền Việt. Không bao gồm toàn bộ ngân sách sinh hoạt.

Điều đáng chú ý là người phụ nữ này không đặt mục tiêu tiêu càng ít càng tốt. Cô vẫn dành tiền cho sức khỏe, học hỏi và những trải nghiệm thực sự yêu thích. Điểm khác biệt nằm ở việc mỗi khoản chi đều được cân nhắc dựa trên nhu cầu và khả năng tài chính.

Sau tuổi 40, cô nhận ra cảm giác an toàn không nhất thiết đến từ việc sở hữu nhiều món đồ hay duy trì một lối sống đắt đỏ. Đôi khi, sự thoải mái lại bắt đầu từ một tài khoản có tiền dự phòng, một ngôi nhà ít đồ đạc và việc không phải lo lắng mỗi khi cuối tháng đến gần.

Tiết kiệm không phải là từ bỏ những điều khiến mình hạnh phúc, mà là ngừng chi tiền cho những thứ không thực sự làm cuộc sống tốt hơn. Với cô, 5,7 triệu đồng tích lũy mỗi tháng không chỉ là một con số, mà còn là cảm giác chủ động hơn trước tương lai.