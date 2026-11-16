6 món đồ IKEA được các bà nội trợ Hàn Quốc mê mẩn: Nhìn bình thường nhưng dùng rồi mới thấy đáng tiền

Người Hàn Quốc nổi tiếng với cách tổ chức không gian sống khoa học, đặc biệt trong những căn hộ có diện tích vừa và nhỏ. Thay vì mua thật nhiều tủ kệ, họ thường ưu tiên các món đồ có thiết kế linh hoạt, dễ di chuyển và có thể sử dụng cho nhiều mục đích.

Trong số những thương hiệu đồ gia dụng được ưa chuộng, IKEA là cái tên quen thuộc. Điều thú vị là nhiều sản phẩm tưởng chừng rất bình thường lại được các bà nội trợ Hàn Quốc biến tấu thành những giải pháp lưu trữ hữu ích. Dưới đây là 6 món đồ đáng tham khảo nếu bạn muốn sắp xếp lại ngôi nhà mà không phải tốn quá nhiều công sức.

1. Dây treo DIGNITET: Không chỉ dùng để treo rèm

Thoạt nhìn, DIGNITET chỉ là một bộ dây thép dùng để treo rèm cửa. Tuy nhiên, điểm khiến sản phẩm này được yêu thích chính là khả năng ứng dụng linh hoạt trong nhiều không gian.

Ngoài công dụng truyền thống, dây treo còn có thể kết hợp với những chiếc kẹp nhỏ để tạo thành nơi trưng bày ảnh gia đình, bưu thiếp hoặc tranh vẽ của trẻ. Trong phòng làm việc, đây cũng là một cách lưu giữ giấy ghi chú mà không cần đặt thêm bảng trên bàn.

Đặc biệt, với những căn hộ nhỏ, dây treo có thể dùng cùng rèm nhẹ để phân chia khu vực ngủ và sinh hoạt, vừa tiết kiệm diện tích vừa tạo cảm giác riêng tư.

2. Bàn phụ BURVIK: Nhỏ nhưng tiện lợi hơn tưởng tượng

Không phải gia đình nào cũng cần một chiếc bàn trà lớn giữa phòng khách. Đôi khi, một chiếc bàn phụ nhỏ gọn lại phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng hằng ngày.

BURVIK có mặt bàn tròn, chân thanh mảnh và phần tay cầm được thiết kế liền với thân bàn. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng di chuyển bàn từ cạnh sofa sang phòng ngủ hoặc góc đọc sách.

Phần viền mặt bàn được nâng cao giúp hạn chế đồ vật trượt khỏi bề mặt khi di chuyển. Bạn có thể đặt một cốc nước, vài cuốn sách, điều khiển tivi hoặc những món đồ thường dùng mà không cần thêm kệ đựng riêng.

Điểm đáng chú ý là chiếc bàn này có thể thay đổi vị trí theo nhu cầu sinh hoạt, rất phù hợp với những người thích thường xuyên sắp xếp lại nội thất.

3. Tủ giỏ kéo JONAXEL: Giải pháp cho những góc nhà dễ bừa bộn

Nếu phải chọn một món đồ giúp việc sắp xếp quần áo trở nên nhẹ nhàng hơn, hệ tủ giỏ kéo JONAXEL là lựa chọn đáng cân nhắc.

Sản phẩm sử dụng khung kim loại kết hợp các giỏ kéo dạng lưới, giúp người dùng quan sát đồ đạc bên trong và lấy ra dễ dàng. Thay vì xếp chồng quần áo lên nhau, bạn có thể chia riêng từng ngăn cho áo mặc nhà, khăn tắm, tất hoặc các phụ kiện nhỏ.

Một ưu điểm khác là thiết kế thông thoáng, thích hợp đặt tại khu vực giặt giũ, phòng tắm hoặc những góc trống trong nhà. IKEA cũng giới thiệu JONAXEL như một giải pháp lưu trữ có thể sử dụng ở khu vực ẩm, nhờ khung thép được sơn phủ bảo vệ.

Tuy nhiên, với những món đồ ít sử dụng hoặc cần tránh bụi, nên kết hợp thêm hộp đựng có nắp để bảo quản tốt hơn.

4. Kệ treo 7 ngăn STUK: Tận dụng khoảng trống trong tủ quần áo

Một trong những nguyên nhân khiến tủ quần áo nhanh chật là không tận dụng hết chiều cao bên trong. Kệ treo STUK với 7 ngăn được thiết kế để giải quyết vấn đề này.

Chỉ cần treo sản phẩm lên thanh ngang, bạn đã có thêm nhiều ngăn chứa đồ mà không cần lắp đặt tủ mới. Đây là nơi phù hợp để cất áo len, quần jeans, khăn quàng cổ, mũ hoặc những món đồ không nhất thiết phải treo bằng móc.

Với áo len, việc gấp và đặt trên kệ còn giúp hạn chế tình trạng giãn vai áo do treo quá lâu.

Các bà nội trợ cũng có thể tận dụng từng ngăn để phân loại quần áo theo người sử dụng hoặc mục đích, giúp việc tìm đồ mỗi sáng nhanh chóng hơn. Khi không cần dùng, kệ có thể gấp gọn để cất đi.

5. Giá đỡ đĩa OSTBIT: Một món đồ, nhiều cách sử dụng

OSTBIT vốn là chiếc giá tre bằng tre dùng để sắp xếp đĩa trong nhà bếp. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng để đựng đĩa thì có lẽ bạn chưa khai thác hết công dụng của nó.

Nhờ thiết kế các thanh chia đều nhau, sản phẩm có thể dùng để dựng nắp nồi, thớt, nắp hộp đựng thực phẩm hoặc những vật dụng mỏng thường bị xếp chồng lộn xộn.

Khi chuyển sang bàn học, chiếc giá này còn có thể trở thành nơi sắp xếp sách mỏng, truyện tranh hoặc bảng ghép hình của trẻ. Thay vì xếp thành một chồng cao, việc dựng đứng giúp các món đồ dễ quan sát và lấy ra hơn.

Thiết kế bằng tre tự nhiên cũng tạo cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp với những căn bếp theo phong cách tối giản.

6. Bảng đục lỗ SKÅDIS: Biến bức tường trống thành nơi lưu trữ

Trong những căn nhà nhỏ, diện tích mặt sàn luôn có giới hạn, nhưng không gian trên tường thường chưa được tận dụng hết. Đây chính là lý do bảng đục lỗ SKÅDIS được yêu thích.

Sản phẩm có thể kết hợp với móc treo, khay nhỏ và nhiều phụ kiện khác nhau để tạo thành hệ lưu trữ theo nhu cầu.

Trong phòng làm việc, bảng giúp sắp xếp bút, kéo, giấy ghi chú và các vật dụng thường xuyên sử dụng. Ở góc trang điểm, nó có thể trở thành nơi cất giữ phụ kiện tóc, đồ trang sức hoặc những món mỹ phẩm nhỏ.

Ngay cả trong nhà bếp, bảng đục lỗ cũng có thể giúp giải phóng mặt bàn bằng cách treo các dụng cụ nhẹ. Điều quan trọng là chọn phụ kiện phù hợp, lắp đặt chắc chắn và không vượt quá tải trọng cho phép.

Điểm hấp dẫn nhất của SKÅDIS là người dùng có thể thay đổi cách bố trí bất cứ lúc nào mà không cần mua thêm một chiếc tủ mới.

Nhà gọn không nhất thiết phải mua nhiều đồ

Điểm chung của 6 món đồ IKEA kể trên không nằm ở thiết kế cầu kỳ mà ở khả năng tận dụng không gian. Một chiếc giá đựng đĩa có thể trở thành kệ sách, dây treo rèm biến thành nơi trưng bày tranh, còn bức tường trống cũng có thể trở thành khu vực lưu trữ hữu ích.

Tuy nhiên, trước khi mua, bạn nên xác định rõ món đồ sẽ được đặt ở đâu, dùng để chứa những gì và có thực sự giải quyết được vấn đề đang gặp phải hay không.

Bởi suy cho cùng, bí quyết giữ nhà cửa gọn gàng không phải là mua thêm thật nhiều hộp, kệ hay tủ đựng đồ, mà là chọn đúng món đồ và sử dụng hết công năng của chúng.