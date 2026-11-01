5 món đồ gia dụng bị nhiều bà nội trợ Nhật thẳng tay loại bỏ: Nhà nào cũng dễ mua nhầm ít nhất 1 món

Người Nhật nổi tiếng với những phương pháp sắp xếp nhà cửa khoa học, tối ưu không gian và tiết kiệm thời gian làm việc nhà. Tuy nhiên, ngay cả những người nội trợ giàu kinh nghiệm cũng không tránh khỏi việc mua nhầm các sản phẩm được quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội.

Theo những chia sẻ được tổng hợp từ các tài khoản nội trợ Nhật Bản, có 5 món đồ tưởng chừng hữu ích nhưng lại khiến việc dọn dẹp trở nên vất vả hơn. Điểm chung của chúng là có thêm chi phí mua sắm, bảo dưỡng trong khi hiệu quả thực tế không như mong đợi.

1. Thảm thấm hút bằng vải: Tưởng giữ nhà sạch, hóa ra thêm việc

Thảm đặt trước cửa phòng tắm, dưới bồn rửa hoặc trong bếp thường được mua với mục đích thấm nước, chống trơn trượt và bảo vệ sàn. Tuy nhiên, đây cũng là vật dụng dễ tích tụ tóc, bụi và hơi ẩm.

Đặc biệt, những tấm thảm dày, lâu khô có thể xuất hiện mùi khó chịu nếu không được giặt thường xuyên. Trong khu vực bếp, dầu mỡ bám vào sợi vải càng khiến việc vệ sinh mất thời gian.

Thay vì trải thảm ở mọi vị trí, một số bà nội trợ Nhật lựa chọn để sàn thông thoáng, lau khô ngay khi có nước và chỉ sử dụng thảm tại những nơi thực sự cần thiết.

Với gia đình có người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ, vẫn nên ưu tiên thảm chống trượt, dễ giặt và nhanh khô để bảo đảm an toàn.

2. Giá úp bát nhiều khe: Càng dùng lâu càng khó làm sạch

Giá úp bát là vật dụng quen thuộc trong nhiều căn bếp. Tuy nhiên, các loại giá có nhiều thanh nhỏ, khay hứng nước và khe nối lại dễ tích tụ cặn nước, dầu mỡ và chất bẩn.

Nếu không vệ sinh thường xuyên, phần khay bên dưới có thể xuất hiện những mảng bám khó chịu. Thậm chí, thời gian làm sạch giá úp bát đôi khi còn lâu hơn cả rửa bát.

Một số người nội trợ Nhật chuyển sang sử dụng tấm lót thấm hút có thể giặt và phơi khô. Gia đình có máy rửa bát tích hợp chức năng sấy cũng có thể giảm bớt nhu cầu sử dụng giá úp bát cồng kềnh.

Dù lựa chọn phương án nào, bát đĩa vẫn cần được làm khô đúng cách, tránh để nước đọng kéo dài.

3. Dụng cụ vệ sinh bồn cầu có đế đặt sàn: Tiện một việc, bẩn thêm một chỗ

Những bộ dụng cụ vệ sinh bồn cầu có chân đế riêng từng được nhiều người yêu thích vì trông gọn gàng, hiện đại. Tuy nhiên, nhược điểm nằm ngay ở phần đế đặt trực tiếp trên sàn nhà vệ sinh.

Khu vực này thường xuyên ẩm ướt, dễ bám tóc, bụi và nước bẩn. Khi lau sàn, người dùng lại phải nhấc cả bộ dụng cụ lên, vệ sinh thêm phần chân đế và vị trí bên dưới.

Vì vậy, một số bà nội trợ Nhật ưu tiên dụng cụ có thể treo lên tường, thiết kế đơn giản và dễ rửa sạch sau khi sử dụng.

Cách làm này vừa giải phóng diện tích sàn, vừa hạn chế những góc khuất khó vệ sinh, đặc biệt hữu ích với phòng tắm nhỏ.

4. Đũa gỗ nấu ăn: Dễ cháy, nhanh hỏng nếu sử dụng sai cách

Đũa nấu ăn bằng gỗ thường được sử dụng để đảo thức ăn, gắp đồ chiên hoặc chế biến các món cần thao tác nhanh. Ưu điểm là nhẹ, rẻ và không làm xước bề mặt chảo chống dính.

Tuy nhiên, đũa gỗ cũng có những bất tiện. Nếu thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với lửa hoặc nhiệt độ quá cao, đầu đũa dễ bị cháy sém, nứt hoặc biến dạng. Những đôi đũa có nhiều rãnh nhỏ cũng khó làm sạch hơn khi dính dầu mỡ.

Thay vì mua nhiều đôi đũa giá rẻ rồi liên tục thay mới, một số người nội trợ ưu tiên dụng cụ nấu ăn bền, dễ vệ sinh, phù hợp với từng loại nồi chảo.

Dù vậy, đũa gỗ vẫn hữu ích nếu được sử dụng và bảo quản đúng cách. Không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn món đồ quen thuộc này.

5. Chảo chống dính: Tiện lợi nhưng có thể tốn tiền thay mới

Chảo chống dính giúp việc chiên rán dễ dàng và hạn chế thức ăn bám vào đáy chảo. Tuy nhiên, đây cũng là món đồ khiến một số bà nội trợ Nhật cân nhắc vì lớp phủ có thể xuống cấp theo thời gian.

Việc sử dụng dụng cụ kim loại, cọ rửa bằng vật sắc nhọn hoặc đun chảo ở nhiệt độ quá cao có thể làm hư hỏng lớp chống dính. Khi bề mặt bong tróc, trầy xước nghiêm trọng, người dùng nên thay chảo.

Một số gia đình Nhật lựa chọn chảo gang hoặc thép không gỉ vì độ bền cao, ít phụ thuộc vào lớp phủ chống dính. Tuy nhiên, những loại chảo này cũng cần được sử dụng và bảo quản phù hợp.

Điểm đáng chú ý trong những chia sẻ của các bà nội trợ Nhật không phải là cứ mua đồ đắt tiền mới tốt, mà là biết loại bỏ những vật dụng không thực sự cần thiết. Một món đồ chỉ đáng tiền khi giúp tiết kiệm thời gian, công sức hoặc nâng cao chất lượng sinh hoạt. Ngược lại, nếu mua về rồi phải tốn thêm thời gian vệ sinh, bảo quản và liên tục thay mới, sự tiện lợi ban đầu có thể trở thành một khoản chi phí không đáng có.