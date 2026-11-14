Đến thăm 20 gia đình Nhật Bản, tôi mới hiểu vì sao họ dọn nhà rất nhàn: Bí quyết nằm ở 5 món đồ này

Dọn nhà là công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại tiêu tốn không ít thời gian mỗi ngày. Chỉ riêng việc quét sàn, lau nhà, giặt quần áo, cọ phòng tắm hay xử lý những vết bẩn cứng đầu cũng đủ khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt với những gia đình có con nhỏ.

Điều thú vị là trong nhiều gia đình Nhật Bản, việc dọn dẹp không nhất thiết phải gắn với những chiếc máy đắt tiền hay thiết bị cồng kềnh. Thay vào đó, các bà nội trợ thường ưu tiên dụng cụ nhỏ gọn, dễ sử dụng, có thể xử lý nhanh từng khu vực mà không cần mất công chuẩn bị.

Từ những kinh nghiệm được tổng hợp sau khi tìm hiểu không gian sống của 20 gia đình Nhật Bản, có 5 dụng cụ vệ sinh đáng tham khảo. Điểm chung của chúng là giúp giảm thao tác, tiết kiệm thời gian và khiến những công việc nhà lặp đi lặp lại trở nên nhẹ nhàng hơn.

1. Máy hút bụi để bàn: Nhỏ nhưng giải quyết được rất nhiều việc

Trong những gia đình có trẻ đang đi học, bàn học thường xuyên xuất hiện vụn tẩy, mảnh giấy, bụi bút chì và đủ thứ rác nhỏ. Nếu mỗi lần như vậy đều phải lấy máy hút bụi lớn hoặc dùng khăn lau, việc dọn dẹp sẽ khá bất tiện.

Đó là lý do máy hút bụi để bàn được nhiều bà nội trợ Nhật Bản yêu thích. Thiết bị có kích thước nhỏ, thường chỉ cần một tay để sử dụng, phù hợp với những khu vực có diện tích hạn chế.

Ngoài bàn học, máy còn có thể dùng để hút vụn bánh trên bàn ăn, làm sạch đáy ngăn kéo, hộp đựng đồ hoặc các góc nhỏ khó tiếp cận. Một số mẫu hoạt động tương đối êm, dễ cất giữ ngay trong ngăn tủ.

Ưu điểm lớn nhất không nằm ở công suất mà ở sự tiện lợi. Thay vì đợi bụi bẩn tích tụ rồi dọn một lần, các thành viên có thể xử lý ngay khi phát sinh. Tuy nhiên, với bàn phím và thiết bị điện tử, cần lựa chọn đầu hút phù hợp để tránh làm hỏng linh kiện.

2. Cây lau nhà điện: Giảm đáng kể công sức chà sàn

Lau nhà là công việc khiến nhiều người ngại nhất, đặc biệt khi phải cúi người, dùng lực để xử lý những vết bẩn bám lâu ngày.

Cây lau nhà điện được thiết kế để giải quyết phần nào vấn đề này. Tùy từng loại, thiết bị sử dụng miếng lau xoay hoặc rung, hỗ trợ chà rửa bề mặt sàn mà người dùng không cần liên tục dùng sức như khi lau bằng tay.

Một số mẫu không dây có thân máy nhẹ, đầu lau linh hoạt, có thể di chuyển dưới gầm giường, gầm sofa hoặc những khu vực khó với tới. Với đầu lau và phụ kiện phù hợp, thiết bị còn có thể hỗ trợ vệ sinh một số bề mặt khác.

Điều khiến dụng cụ này được ưa chuộng là khả năng giảm bớt thao tác trong quá trình lau sàn. Sau khi sử dụng, người dùng chủ yếu cần tháo và giặt sạch miếng lau, không phải xử lý nhiều bộ phận phức tạp.

Dù vậy, cây lau nhà điện không thay thế hoàn toàn việc quét hoặc hút bụi trước đó. Gia đình có sàn gỗ cũng cần chú ý lượng nước và lựa chọn chế độ lau phù hợp để tránh làm hỏng bề mặt.

3. Chai tẩy vết bẩn có đầu bàn chải: Cứu tinh cho cổ áo, tay áo

Giặt quần áo bằng máy khá đơn giản, nhưng những vết bẩn cứng đầu lại là câu chuyện khác. Cổ áo ố vàng, tay áo dính mồ hôi, vết dầu mỡ hay nước sốt trên quần áo trẻ nhỏ thường cần xử lý riêng trước khi giặt.

Một dụng cụ được giới thiệu trong các gia đình Nhật Bản là chai tẩy vết bẩn tích hợp đầu bàn chải, chẳng hạn sản phẩm của Dr. Beckmann.

Thiết kế này cho phép người dùng vừa đưa dung dịch lên vết bẩn, vừa chải nhẹ để hỗ trợ làm sạch mà không cần chuẩn bị thêm bàn chải riêng. Sau khi xử lý sơ bộ, quần áo có thể được giặt theo hướng dẫn chăm sóc vải.

So với việc vò mạnh bằng tay, đầu bàn chải giúp tập trung vào đúng vị trí cần làm sạch, hạn chế chà xát cả mảng vải.

Tuy nhiên, không phải dung dịch tẩy nào cũng phù hợp với mọi chất liệu. Với lụa, len hoặc quần áo dễ phai màu, nên kiểm tra nhãn hướng dẫn và thử trên một vùng nhỏ trước khi sử dụng.

4. Chổi vệ sinh phòng tắm có tay cầm dài: Không cần cúi người quá nhiều

Phòng tắm là khu vực dễ tích tụ cặn xà phòng, bụi bẩn và vết nước. Những vị trí như thành bồn tắm, góc tường hoặc khu vực quanh vòi nước thường rất khó làm sạch nếu chỉ dùng khăn thông thường.

Một số mẫu chổi vệ sinh phòng tắm của Nhật Bản được thiết kế với phần đầu mềm, linh hoạt, có thể tiếp xúc với các bề mặt cong và góc hẹp.

Điểm đáng chú ý là tay cầm dài hoặc có thể điều chỉnh, giúp người sử dụng vệ sinh những khu vực cao mà không cần liên tục với tay hay cúi xuống. Với các vết bẩn nhẹ, đôi khi chỉ cần làm ướt đầu chổi và chà rửa.

Đây là dụng cụ tương đối hữu ích với những người thường xuyên phải dọn phòng tắm, đặc biệt khi muốn giảm áp lực lên lưng và đầu gối.

Sau mỗi lần sử dụng, nên rửa sạch đầu chổi và treo ở nơi thông thoáng để hạn chế ẩm mốc.

5. Miếng tẩy cặn nước: Xử lý những vết trắng khó chịu trên gương và vòi sen

Một trong những vấn đề phổ biến ở phòng tắm là các vết trắng do khoáng chất trong nước tích tụ trên bề mặt. Những vết này thường xuất hiện ở gương, vòi nước và khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước.

Một số bà nội trợ Nhật Bản sử dụng miếng tẩy cặn chuyên dụng, chẳng hạn loại có hạt mài siêu mịn, để xử lý các mảng bám khó làm sạch bằng khăn thông thường.

Cách sử dụng thường là làm sạch bụi bẩn trên bề mặt trước, làm ướt theo hướng dẫn sản phẩm rồi chà nhẹ lên khu vực có cặn. Với bề mặt tương thích, dụng cụ có thể giúp loại bỏ các vết bám mà không cần chờ dung dịch tẩy rửa phát huy tác dụng quá lâu.

Tuy nhiên, đây cũng là món đồ cần sử dụng thận trọng nhất trong danh sách. Những miếng đánh bóng có tính mài mòn có thể làm xước kính phủ lớp bảo vệ, inox bóng, bề mặt mạ hoặc vật liệu nhạy cảm. Vì vậy, chỉ nên dùng trên bề mặt được nhà sản xuất cho phép và thử ở vị trí khuất trước.

Dọn nhà thông minh không có nghĩa là mua thật nhiều dụng cụ

Nhìn vào 5 món đồ trên, có thể thấy điểm chung trong cách dọn dẹp của nhiều bà nội trợ Nhật Bản là lựa chọn dụng cụ phù hợp với từng công việc, thay vì cố gắng giải quyết tất cả bằng một phương pháp.

Một chiếc máy hút bụi nhỏ giúp xử lý vụn bẩn ngay lập tức. Cây lau nhà điện giảm sức chà sàn. Bàn chải tích hợp dung dịch tẩy giúp việc giặt giũ bớt vất vả. Trong khi đó, chổi cán dài và miếng tẩy cặn chuyên dụng hỗ trợ xử lý những khu vực khó vệ sinh.

Dẫu vậy, không nhất thiết phải mua đủ cả 5 món. Gia đình ít người, diện tích nhỏ có thể chỉ cần một hoặc hai dụng cụ thực sự hữu ích. Điều quan trọng là xác định công việc nào đang khiến mình mất nhiều thời gian nhất để lựa chọn giải pháp phù hợp.

Bởi suy cho cùng, mục đích của việc dọn dẹp không phải là dành cả ngày để giữ nhà sạch bóng, mà là duy trì không gian sống dễ chịu với ít công sức nhất có thể.