Sau khi kiếm được 1 tỷ, cặp vợ chồng bỏ Sài Gòn về rừng dựng nhà, thu nhập 40-50 triệu/tháng nhưng không phải nhờ nghề nông

1. Kiếm được 1 tỷ bỏ Sài Gòn về Đà Lạt xây ngôi nhà ven suối như mơ ước

Chị Nguyễn Thị Trinh và chồng là anh Nguyễn Huỳnh Giao (32 tuổi) vốn cùng quê Vĩnh Long, cùng là bạn học từ thời cấp 2, cùng lên Sài Gòn học yêu nhau và nên duyên thành vợ chồng.

Lúc học đai học cả 2 đều học chuyên ngành công nghệ thông tin. Sau khi đi làm được vài năm thì họ bắt đầu khởi nghiệp với ngành hàng tiêu dùng và kinh doanh thêm mỹ phẩm, rau củ, hạt giống.

Xuất thân vốn đều là con nhà nông nên cả 2 luôn yêu thích nông nghiệp. Năm 2015 cả 2 nói với nhau về ước mơ tới Đà Lạt sinh sống và làm một căn nhà nhỏ bên suối.

Đến năm 2018, tìm được địa điểm phù hợp là họ quyết ngay và bắt tay vào biến giấc mơ thành sự thật. Lúc này trong tay 2 vợ chồng có 1 tỷ, họ mua đất hết hơn 700 triệu. Đó là mảnh đất rộng 1 ha có suối chảy qua đúng như họ mong muốn để dựng được ngôi nhà bên suối.

Gia đình anh Giao, chị Trinh sau khi về Đà Lạt.

Trinh tâm sự: "Lúc mua đất thì trong vườn đã sẵn có hồng, bơ, cà phê rồi. Sau đó vài tháng thì tình cờ nghe được dân địa phương nói gần đó có người bán 1 căn nhà cũ với giá 90 triệu nên 2 vợ chồng quyết định mua về để cất trên mảnh đất của mình. Khi thuê thợ tháo lắp vận chuyển nhà thì khá cực do đường vào nhà không có đường ô tô chỉ có thể đi xe máy nên việc vận chuyển khá vất vả. Chi phí thuê thợ để làm nền và toilet nữa thêm vào nữa, vì thế để hoàn thiện xong ngôi nhà thì mất khoảng tầm 200 triệu".

Họ cho biết trong quá trình xây dựng nhà cửa thì phát sinh rất nhiều chi phí nhỏ từ làm đường đến mua sắm nhiều thứ nữa. Nhưng tuy nhiên, đó là điều cả 2 đã lường trước được và khi đó họ đã có nguồn thu nhập ổn định từ việc kinh doanh các sản phẩm online như hạt giống, mỹ phẩm nên đời sống không quá vất vả. Trong sinh hoạt ngày vợ chồng họ sử dụng điện mặt trời, dùng nước suối để tưới tiêu, nước mạch ngầm để sinh hoạt.

Cuộc sống gần gũi thiên nhiên ở ngôi nhà ven suối của gia đình anh Giao chị Trinh.

Sau thời gian ở khu vực Cầu Đất, Đà Lạt cả 2 vợ chồng nhìn thấy có nhiều tiềm năng phát triển hơn, nên cả 2 đã quyết định thuê địa điểm để mở homestay và quán cafe kết hợp kinh doanh thêm một số mặt hàng đặc sản online.

Anh Giao chia sẻ: "Thật ra đa số khi về quê nghĩa là mình muốn tìm đến một cuộc sống an nhiên do đó khi đẻ con tụi mình đã đặt tên cho con là An Nhiên. Mình không mong và sự giàu có vì khi hai vợ chồng ở Sài Gòn vẫn đi chợ nấu ăn và sống rất vừa phải, chỉ mong sau này được tự do làm những điều mình thích. Tuy nhiên, không nên nghĩ rằng về vườn thì không cần đến tiền, chúng ta cần phải có 1 khoản tiền nhất định hoặc có thu nhập để duy trì cuộc sống thì mới đỡ áp lực và đạt được sự an nhiên như mong muốn ban đầu".

Đến nay sau 3 năm về xây dựng ở Đà Lạt cả 2 vợ chồng cảm thấy hạnh phúc vì đã thỏa được ước mơ từ nhiều năm trước. Có nhiều người hỏi ở Sài Gòn hiện đại thì làm sao quen với cuộc sống thiếu thốn giữa núi rừng họ trả lời đơn giản vì hai vợ chồng sinh ra ở quê nên xung quanh vườn cây đối với họ rất quen thuộc không còn gì xa lạ. Hơn nữa khi chọn mua đất thì họ cũng chọn nơi không quá cách xa chợ nên chỉ cần 10 phút đi xe máy thì đã đến chợ để mua vật dụng cần thiết mỗi ngày.

2. Đừng "bỏ phố về quê" theo trào lưu, phải có kế hoạch từ trước

Để đến ngày hôm nay vợ chồng anh Giao cũng gặp phải khó khăn như nhiều người bỏ phố đã từng. Thời điểm đầu tiên lúc quá trình xây dựng cả 2 phải rất vất vả đi về giữa Sài Gòn và Đà Lạt. Thợ dựng nhà nhiều khi không làm theo ý nên phải tìm và thay thợ rất nhiều lần. Còn nếu khái quát thì có 3 khó khăn cơ bản có thể gọi tên là: tài chính, sinh hoạt và học hành con cái.

Cặp vợ chồng này đã giải bài toán này như thế nào?

- Về tài chính: Trước khi có ý định lên Đà Lạt sống thì họ đã lên kế hoạch để làm gì đó có thu nhập mua đất cất nhà và có lộ trình chứ không phải cứ thấy thích là làm ngay, không vì cảm xúc nhất thời.

2 vợ chồng này có kế hoạch rõ ràng cho việc này từ trước và thảo luận với nhau thường xuyên nên hiểu ý nhau và phối hợp ăn ý. Vì kế hoạch về quê đã có từ trước khi mua đất mất rất lâu công do họ tính toán rất kỳ công và cũng hay nghiên cứu cách tự do tài chính, độc lập tài chính ở một số sách nước ngoài.

Cách kiểm soát về tài chính là quản lý chi tiêu của họ là gia tăng thêm nguồn thu nhập, mua sắm vừa phải. Như 2 vợ chồng này mặc dù ở Sài Gòn thu nhập khá, nhưng họ vẫn giữ cách chi tiêu ổn định nhiều năm. Hầu hết họ ăn ở nhà rất ít khi đi ăn ở ngoài, quần áo mặc rất đơn giản không cầu kỳ. Chồng thì không uống cafe hút thuốc lá, nên những chi phí lặt vặt không phải tốn quá nhiều.

2 vợ chồng thú nhận thu nhập của họ 80% đến từ online. Trước khi mua đất họ xác định rõ nếu làm theo truyền thống thì rất khó để có thể về quê hoặc đi đâu được.

Có một lợi thế là anh Giao là người đi dạy về kinh doanh online đến nay hơn 10 năm vừa có lương từ nghề dạy, vừa kiếm được tiền từ bán hàng online, thêm thu nhập từ homestay và quán cafe nữa nên mỗi tháng họ cũng kiếm được 40-50 triệu/tháng đủ để sinh hoạt và có tiền dư.

- Về phần sinh hoạt: 2 vợ chồng tự nhận xuất thân từ vùng quê nghèo, từ nhỏ đã phụ cha mẹ làm vườn nên việc về vườn không khó khăn lắm. Chỉ là ban đầu chưa quen nên chưa làm được nhiều như dân bản địa, cái nào khó quá thì họ thuê người phụ giúp và trả công ngày.

- Việc học hành của con cái: Chỗ họ ở chỉ đi 2km là có trường học từ mầm non đến cấp 3 nên việc học của con không lo vì rất thuận tiện. Hiện tại con còn nhỏ nên thời gian này cặp vợ chồng xác định cho con nghiệm cuộc sống thông qua thực tế. Lời khuyên của họ là ai có ý định muốn bỏ phố về quê thì nên tính đến chuyện học hành của con cái khi mua đất xây nhà.

Cô con gái nhỏ có chỗ để vui chơi, khám phá khi gia đình về vườn sống.

Thời gian vừa qua dịch bệnh đã làm cho cuộc sống nhiều thay đổi và họ cho rằng quyết định của 2 vợ chồng khi bỏ phố về quê là hoàn toàn đúng đắn. Nó đã cho họ 1 cuộc sống như mong muốn, không bị gò bó ở thành phố khi dịch bệnh và sự tự do như mong muốn.

2 vợ chồng cùng quê, cùng học chung từ thời cấp 2, cùng lên Sài Gòn học và là bạn thân của nhau nên rất hiểu ý nhau cũng là một lợi thế. Khi đưa ra quyết định gì thì cả 2 đều thảo luận với nhau chứ không tự ý quyết định nên từ khi mua đất cất nhà họ tiến lên rất nhanh.

Họ cảm thấy hạnh phúc với ngôi nhà nhỏ với cây trái xung quanh nhà, nhưng luôn hiểu để sống an nhiên cần phải giải được bài toán kinh tế.

Lời khuyên của cặp vợ chồng này cho ai có ý định bỏ phố về quê là: "Mình rất sợ những trào lưu vì nó lên nhanh rồi sẽ rớt nhanh. Trước khi các bạn muốn về quê hoặc rừng phải tìm hiểu kỹ đặc điểm của từng khu vực, không vì đam mê nhất thời.

Cách của mình phân tích theo ý sau: Điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi và khó khăn. Mình thấy cái rủi ro lớn nhất đầu tiên các bạn gặp phải là tài chính, không phải cần nhiều tiền ngay lập tức mà cần phải tính được cách có đủ tiền để trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản.

Nếu các bạn chọn nông nghiệp để kiếm thêm thu nhập thì không thể ngay lập tức có được nó mà phải mất thời gian vài năm. Có những cách khác để các bạn về vườn mà không sống nhờ nông nghiệp vẫn ổn. Thực tế bạn bè mình đã có nhiều người làm như vậy và đã thành công để có thể thỏa ước mơ gần gũi thiên nhiên, nhưng vẫn đủ sống và không gặp áp lực về tài chính".

Ảnh: NVCC