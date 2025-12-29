Có lẽ đã đến lúc chúng ta nhìn nhận Meghan Markle không chỉ qua những lăng kính tranh cãi về hoàng tộc, mà còn ở khía cạnh một người phụ nữ hiện đại đang nỗ lực xây dựng đế chế riêng của mình. Grant Harrold, cựu quản gia từng phục vụ Hoàng gia, người có cái nhìn sâu sắc về những chuyển động bên trong các bức tường cung điện, tin rằng Meghan đang chuẩn bị cho một sự trở lại đầy ngoạn mục vào năm sau. Đã từ lâu, dư luận râm ran đồn đoán rằng cựu diễn viên này sẽ nối gót chồng mình, viết nên một cuốn hồi ký "kể hết" (tell-all memoir) để phơi bày những góc khuất chưa từng được công bố. Thế nhưng, theo ông Harrold, Meghan đủ thông minh để chọn cho mình một con đường khác, một con đường mang đậm dấu ấn cá nhân và ít "sát thương" hơn rất nhiều.

Theo những dự báo đầy cơ sở này, Meghan có thể sẽ phát hành một cuốn sách vào năm 2026, nhưng đó sẽ là một cuốn sách dạy nấu ăn hoặc một ấn phẩm đi kèm với chương trình Netflix mang tên "With Love, Meghan" (Tạm dịch: Gửi với yêu thương, Meghan). Điều này hoàn toàn hợp lý khi nhìn vào lịch trình bận rộn của cô trong năm qua. Nàng dâu hoàng gia đang dốc toàn lực cho giai đoạn cuối năm với việc ra mắt hai phần của chương trình truyền hình, đồng thời khởi động thương hiệu phong cách sống mang tên "As Ever".





Có thể thấy, Meghan đang dần định hình lại hình ảnh của mình trong mắt công chúng: Không còn là một nàng dâu "nổi loạn" thích kể lể, mà là một người truyền cảm hứng sống, một người mẹ, người vợ yêu cái đẹp và sự chỉn chu. Nhìn về năm 2026, ông Harrold nhận định Meghan sẽ kiên định với những gì cô am hiểu nhất, đó chính là xây dựng thương hiệu lifestyle mới mẻ của mình.

Chia sẻ với AceOdds, ông Harrold bày tỏ quan điểm: "Tôi tin chắc Meghan sẽ viết sách vào năm 2026, tuy nhiên, tôi không nghĩ đó là cuốn hồi ký gây sốc mà nhiều người hâm mộ hay antifan đang chờ đợi. Mặc dù cuộc đời cô ấy là một chuỗi những câu chuyện thú vị và cô ấy nắm giữ rất nhiều bí mật, nhưng tôi không cho rằng cô ấy muốn chia sẻ chúng vào thời điểm này. Meghan đã nói đủ trong các cuộc phỏng vấn trước đây rồi, và tôi không nghĩ chúng ta sẽ thấy một cuốn sách dài lê thê kể lể sự tình nữa đâu". Thay vào đó, công chúng sẽ được đón nhận một sản phẩm phù hợp với định hướng thương hiệu mới của cô, có thể là sách nấu ăn, hoặc một phiên bản sách của chương trình Netflix, nơi cô chia sẻ những mẹo vặt cuộc sống, bí quyết giữ lửa tổ ấm và những kinh nghiệm cá nhân nhẹ nhàng.





Điều đáng nói là sự chuyển hướng này của Meghan dường như nhận được sự ủng hộ ngầm, hoặc ít nhất là sự nhẹ nhõm từ phía gia đình chồng. Khi bàn về phản ứng của Hoàng gia Anh, ông Harrold nói thêm: "Tôi nghĩ Hoàng gia thực sự hy vọng cô ấy sẽ tiếp tục phát triển công việc trong lĩnh vực phong cách sống này. Đó là thứ cô ấy đam mê và thực sự đã tạo được dấu ấn riêng. Hơn nữa, việc ra mắt sách nấu ăn hay mẹo vặt cuộc sống chẳng thể gây hại gì cho ai cả và đặc biệt là nó không gây ra những tổn thương sâu sắc như những gì Harry đã làm với cuốn hồi ký của mình". Có vẻ như sau tất cả, việc Meghan quay trở lại với sở trường bếp núc, trang hoàng nhà cửa lại là một "nước cờ" hòa giải êm thấm nhất. Nó cho thấy cô đang tập trung vào hiện tại và tương lai, thay vì cứ mãi đào bới quá khứ.

Hiện tại, Meghan đang tận hưởng cuộc sống tại Mỹ cùng Vương tử Harry và hai thiên thần nhỏ: Archie, cậu bé giờ đã lên sáu, và Lilibet, cô công chúa nhỏ lên bốn. Giữa nhịp sống hối hả và áp lực của sự nổi tiếng, việc tìm về những giá trị cốt lõi như nấu nướng, chăm sóc gia đình, và chia sẻ những điều tích cực qua các trang sách có lẽ là cách Meghan Markle tìm thấy sự cân bằng cho chính mình. Năm 2026, nếu cuốn sách ấy ra đời, đó có thể không phải là một "quả bom truyền thông", nhưng chắc chắn sẽ là một lời khẳng định về một Meghan Markle rất khác trưởng thành hơn, đằm thắm hơn và biết cách tỏa sáng theo cách riêng của một người phụ nữ làm chủ cuộc đời mình.