Tưởng chừng như sau những ồn ào của phim tài liệu hay sách hồi ký, dư luận sẽ dần nguôi ngoai với nhà Sussex. Thế nhưng, thực tế lại phũ phàng hơn nhiều. Mới đây, Meghan Markle đã phải đối mặt với một sự thật bẽ bàng khi tên của cô chễm chệ ở vị trí đầu bảng trong danh sách những người nổi tiếng bị ghét nhất năm. Điều đáng nói không chỉ là vị trí số 1, mà là cái tên đứng cạnh cô trong cuộc đua "không ai mong muốn" này lại là một nhân vật đang vướng vòng lao lý nghiêm trọng. Một cú tát mạnh vào nỗ lực xây dựng thương hiệu cá nhân của cựu diễn viên Mỹ.

Khi vương miện đổi màu

Năm nay có lẽ tiếp tục là một năm đầy sóng gió và thử thách đối với lòng kiêu hãnh của Meghan Markle. Dù luôn nỗ lực xuất hiện với hình ảnh sang trọng, hoạt động năng nổ và truyền tải những thông điệp tích cực, nhưng dường như Nữ công tước xứ Sussex vẫn chưa thể tìm lại được thiện cảm từ đại chúng. Theo thông tin mới nhất từ Yahoo Entertainment, Meghan Markle đã chính thức "chạm đỉnh" nỗi thất vọng khi đứng đầu danh sách những người nổi tiếng bị ghét nhất trên Ranker – một nền tảng bình chọn trực tuyến uy tín dựa trên lá phiếu thực tế của người dùng toàn cầu. Đây không phải là lần đầu tiên cô xuất hiện trong danh sách này, nhưng việc leo lên vị trí "quán quân" ở tuổi 44 thực sự là một đòn giáng mạnh vào cái tôi cũng như danh tiếng mà cô dày công xây dựng.

Nếu theo dõi hành trình của Meghan, người ta sẽ thấy đây không phải là một tai nạn ngẫu nhiên. Kể từ năm 2023, cô đã liên tục góp mặt trong top 10 nhân vật bị "ghẻ lạnh". Tuy nhiên, điều khiến công chúng ngỡ ngàng và truyền thông phải tốn nhiều giấy mực phân tích lần này chính là sự so sánh đầy chua chát. Trong cuộc đua giành vị trí số 1 này, Meghan Markle đã liên tục hoán đổi vị trí với Sean John Combs hay còn gọi là Diddy. Việc bị đặt lên bàn cân cùng một nhân vật đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng và bê bối chấn động làng giải trí thế giới như Diddy quả thực là một sự sỉ nhục không lời đối với một người luôn hướng đến hình ảnh thanh lịch và nhân văn như Meghan.

Sự sụp đổ của một thương hiệu đôi

Không chỉ riêng Meghan phải nếm trải cảm giác bị quay lưng, mà ngay cả Vương tử Harry cũng không thoát khỏi "cơn bão" này. Vị hoàng tử từng được yêu mến bậc nhất nước Anh giờ đây cũng ngậm ngùi chia sẻ một vị trí trong top 10 nhân vật bị ghét bỏ cùng với vợ mình. Điều này cho thấy sự bất mãn của công chúng không chỉ nhắm vào cá nhân Meghan mà đã lan rộng sang cả thương hiệu chung "nhà Sussex". Danh sách của Ranker là một bảng xếp hạng trực tiếp (real-time), nghĩa là các vị trí có thể thay đổi liên tục từng giờ từng phút dựa trên cảm xúc của người bầu chọn. Việc cả hai vợ chồng trụ vững trong top đầu suốt một thời gian dài chứng tỏ sự ác cảm của đám đông là nhất quán và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nhìn lại chặng đường đã qua, từ những cuộc phỏng vấn "bom tấn", những bộ phim tài liệu phơi bày góc khuất Hoàng gia cho đến cuốn hồi ký gây chấn động, có vẻ như chiến lược truyền thông của Harry và Meghan đang phản tác dụng. Thay vì nhận được sự đồng cảm, họ lại đang gặt hái sự mệt mỏi và chán chường từ khán giả. Đối với một người làm trong ngành giải trí và hoạt động xã hội như Meghan, việc bị công chúng ghét bỏ không chỉ là nỗi buồn về mặt cảm xúc mà còn là một rào cản lớn cho các dự án thương mại trong tương lai. Làm sao các nhãn hàng hay đối tác có thể yên tâm đặt niềm tin vào một gương mặt mà chỉ cần nhắc tên đã khiến đám đông lắc đầu ngao ngán?

Kết quả từ bảng xếp hạng này có thể chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh toàn cảnh, nhưng nó là hồi chuông cảnh báo thực tế nhất. Rằng danh tiếng không chỉ được xây bằng những bộ cánh đắt tiền hay những bài diễn văn trau chuốt, mà nó cần được vun đắp từ sự chân thành và kết nối thực sự với trái tim của công chúng. Với Meghan và Harry, con đường tìm lại ánh hào quang xưa có lẽ vẫn còn rất xa và đầy chông gai.