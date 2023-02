Sắp ly hôn chồng bất ngờ đưa 700 triệu để mua nhà mới

Vợ chồng tôi bất đồng quan điểm nên thường hay cãi vã với nhau. Chồng tôi ít khi xuống nước xin lỗi vợ dù anh ấy sai. Thậm chí bị bố mẹ nhắc nhở, anh ấy vẫn khăng khăng mình đúng và cố chấp đến cùng.

Sau một lần tranh cãi lớn xoay quanh các mối quan hệ của chồng với đồng nghiệp nữ, tôi quyết định làm đơn ly hôn. Tôi cần sự thẳng thắn và an toàn trong hôn nhân. Nhưng chồng lại cho rằng tôi ghen tuông vô lí, đánh đồng anh với những người đàn ông khác. Anh khẳng định mình đàng hoàng, khuôn phép chứ không bao giờ vượt quá giới hạn cho phép. Nhưng những tin nhắn "đưa đẩy" trong điện thoại đã tố cáo chồng tôi làm ngược lại với những gì anh nói. Tôi làm sao có đủ niềm tin để duy trì một cuộc hôn nhân không an toàn?

Dù sống ly thân 2 tháng nay nhưng vợ chồng tôi vẫn ở chung nhà. Chúng tôi chưa có nhà riêng mà đang thuê nhà nguyên căn, trả tiền nhà 1 lần/năm. Tôi khao khát nhà riêng và đã dành dụm được 500 triệu. Bố mẹ tôi nói nếu như tôi hoàn tất thủ tục ly hôn thì ông bà sẽ cho tôi 500 triệu nữa, thiếu bao nhiêu thì đi vay để mua nhà.

Tối qua, chồng bỗng đưa tôi cuốn sổ tiết kiệm, bên trong là 700 triệu đồng. Anh nói muốn cùng tôi hùn tiền mua nhà vì anh đã xem và đang ưng ý 1 căn chung cư với giá 2 tỷ 200 triệu. Nếu tôi đồng ý thì chúng tôi sẽ mua căn nhà đó và cùng đứng tên sở hữu.

Về số tiền 700 triệu kia, chồng tôi kể trong đó anh chỉ có 200 triệu thôi, còn 500 triệu là của bố mẹ chồng cho. Nhưng nếu mua nhà, bố mẹ chồng tôi cũng sẽ không can thiệp vào tài sản đó và xem như là tài sản riêng của vợ chồng tôi thôi.

Tôi nói chuyện này với bố mẹ, ông bà không cho phép. Bố nói nếu như vợ chồng tôi hòa thuận, yêu thương nhau thì bố mẹ sẵn sàng cho chúng tôi số tiền còn thiếu cũng như tiền để mua nội thất. Nhưng hiện tại, chúng tôi đang trong tình trạng sắp tan vỡ, nếu mua nhà chỉ càng khiến mọi chuyện rối hơn. Chưa kể việc cùng đứng tên sở hữu ngôi nhà đôi khi sẽ gây trở ngại cho việc phân chia tài sản hậu ly hôn.

Tôi cũng nghĩ đến việc này nhưng thật tình, tôi rất thích căn chung cư đó. Vị trí của nó quá đẹp và thuận tiện. Nhưng những lời bố mẹ phân tích cũng đúng nên tôi càng phân vân hơn. Nếu cố chấp mua mà không nhận được sự giúp đỡ của bố mẹ, chúng tôi sẽ phải vay thêm tiền rồi số nợ đó sẽ do ai gánh trả? Mà mua chung, nếu ly hôn, tôi sẽ bị thua thiệt do số tiền bỏ ra quá nhiều so với chồng. Tôi phải quyết định thế nào cho đúng?