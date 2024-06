Sao nam Việt là hiện tượng ở Thái Lan nhưng bị "ghẻ lạnh" trong MV chủ đề của "Anh trai say Hi"?

Sau buổi họp báo ra mắt chương trình, ban tổ chức Anh trai say Hi đã tung MV chủ đề có tên The Stars.

Ca khúc này do JustaTee sáng tác, được thể hiện bởi 30 anh trai tham gia chương trình. Tuy nhiên, sau khi The Stars lên sóng, nhiều khán giả đặt câu hỏi về việc một số anh trai không có phân cảnh solo, trong khi các anh trai khác lại xuất hiện nhiều.

30 anh trai cùng xuất hiện trong MV chủ đề của chương trình "Anh trai say Hi"

Điển hình có trường hợp của Quang Hùng MasterD, dù rất nổi tiếng ở Thái Lan và có nhiều bài hit nhưng lại không có được 1 phân cảnh solo nào ở MV chủ đề. Quang Hùng MasterD chỉ xuất hiện thoáng qua trong các phân cảnh chung với những anh trai khác.

Quang Hùng MasterD

Việc lên hình người ít - người nhiều và chia line hát không đồng đều của các anh trai đã tạo nên chủ đề thảo luận sôi nổi trong khán giả. Không ít người cảm thấy hụt hẫng và tiếc cho Quang Hùng MasterD lẫn các anh trai rơi vào trường hợp bị xuất hiện ít. Đồng thời, khán giả cũng đặt câu hỏi vì sao những anh trai thiên về Rap lại xuất hiện nhiều, còn những anh trai thiên về hát như Quang Hùng MasterD lại xuất hiện theo kiểu thoáng qua.

MV chủ đề của "Anh trai say Hi"

Nói về việc 30 anh trai xuất hiện ở MV chủ đề, ngay trong họp báo ra mắt, JustaTee - Giám đốc âm nhạc của chương trình cho biết:

"Bài hát gói gọn trong hơn 3 phút, đưa 30 người cùng xuất hiện. Chỉ với từng ấy phút, phải nói lời cảm ơn đạo diễn Phương Vũ vì đã có những lối đặt để, xuất hiện hình ảnh khá bất ngờ. Bình thường nếu quay, có thể cho xuất hiện lần lượt hoặc như thế nào đấy, còn ở đây Phương Vũ đã nghĩ ra rất nhiều cách, cho xuất hiện nhóm múa, nhóm nhảy, kết hợp rất nhiều chất liệu để có thể cho xuất hiện 30 anh trai một cách nghệ thuật nhất. Đó là cách hợp lý để đưa hình ảnh 30 anh trai vào, mình thấy không có gì để nói cả".

Có thể, việc 30 anh trai được chia line và lên hình ít nhiều khác nhau là ý đồ của nhà sản xuất. Chương trình còn chưa chính thức lên sóng, những câu hỏi về sự xuất hiện của các anh trai sẽ sớm được trả lời rõ ràng trong thời gian tới.