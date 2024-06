Chiều 5/6, sự kiện họp báo ra mắt các sao nam tham gia chương tình thực tế Anh Trai Say Hi thu hút sự chú ý của công chúng. Có thể cho rằng đây là sự kiện hiếm hoi trong showbiz Việt quy tụ các khuôn mặt mỹ nam đình đám, mỗi người giỏi chuyên môn khác nhau nhưng có một điểm chung là điển trai, phong độ. Sự quy tụ của các "Anh trai" đã làm nên một "bữa tiệc visual" khiến hội fan girl rần rần.

Trong loạt ảnh zoom cận nét căng tại sự kiện, hàng loạt sao nam Vbiz gây ấn tượng bởi ngoại hình đẹp không góc chết. Gin Tuấn Kiệt - ông xã Puka và Anh Tú Atus - "chồng iu" của Diệu Nhi hội ngộ, cả hai đều là thí sinh xuất hiện trong Anh Trai Say Hi cùng với 28 nhân vật khác. Đúng như lời Puka dặn dò, Gin Tuấn Kiệt cứ xuất hiện là bảnh bao, điển trai ngời ngời, Anh Tú cũng chẳng kề kém cạnh, visual phải gọi là "đỉnh của chóp".

Hội bạn thân HIEUTHUHAI, Negav, Hurrykng cũng có màn so kè "kẻ tám lạng, người nửa cân", ai cũng cuốn hút và cá tính. Giữ vững sức hút sau Rap Việt, Pháp Kiều xuất hiện cực "slay" khiến nhiều người trầm trồ. Ngoài ra, dàn sao như Ali Hoàng Dương, Erik, Hải Đăng Doo, WEAN, Quang Trung, Đức Phúc... cũng gây vô cùng ấn tượng.

Clip: Vũ trụ visual quy tụ trong họp báo Anh Trai Say Hi

Ông xã của Diệu Nhi khoe vẻ ngoài điển trai, ngày càng "bảnh" sau khi kết hôn

Gin Tuấn Kiệt tiết lộ vợ dặn dò phải đẹp trai khi dự sự kiện nên anh đầu tư make up cầu kỳ, lên đồ cũng "rất gì và này nọ"

"Crush quốc dân" HIEUTHUHAI không làm cư dân mạng thất vọng!

"Gấp đôi visual" trong khung hình của HIEUTHUHAI và HurryKng

"Út khờ" Negav lên đồ cũng điển trai "không phải dạng vừa"

Ca sĩ Anh Tú

Ca sĩ Đức Phúc

Pháp Kiều cứ "slay" mãi thôi

Erik gây ấn tượng với màu tóc mới

WEAN cá tính, cool ngầu khi xuất hiện giữa dàn trai đẹp

Diễn viên Quang Trung

Ali Hoàng Dương - hội Cờ Cá Ngựa của Trấn Thành cũng tham gia chương trình này

Vẻ ngoài như sao Kpop của Gemini Hùng Huỳnh

Dương Domic

Phạm Anh Duy

Hải Đăng Doo

Công Dương

Trong tháng 6 này, Anh Trai Say Hi sẽ chính thức lên sóng tập đầu tiên. Tại Anh Trai Say Hi có sự góp mặt của loạt cái tên gây sốt như rapper HIEUTHUHAI, ca sĩ Isaac, ca sĩ Đức Phúc, ca sĩ Erik, ca sĩ Quang Hùng MasterD, diễn viên Quang Trung, ca sĩ JSOL, ca sĩ Lou Hoàng, ca sĩ Đỗ Phú Quí, ca sĩ - diễn viên Song Luân, ca sĩ Quân A.P, ca sĩ Hùng Huỳnh, ca sĩ Nicky, ca sĩ - diễn viên Gin Tuấn Kiệt, hot boy Hải Đăng Doo, rapper Tage, ca sĩ Dương Domic, rapper Pháp Kiều, ca sĩ Ali Hoàng Dương...

Khi tham gia chương trình, các "anh trai" sẽ phải trải qua quá trình luyện tập khắt khe và chuyên nghiệp, để nâng cấp bản thân, tập trung vào âm nhạc, nhằm mang đến những bản hit phù hợp với xu hướng giải trí của giới trẻ. Trước đó, chương trình đã khiến các netizen đứng ngồi không yên khi hé lộ sân khấu hoành tráng của show, với hệ thống thiết bị kỹ thuật, âm thanh ánh sáng hàng đầu để mang đến khán giả những trải nghiệm xem nghe đẳng cấp.