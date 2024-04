Chương trình Anh Trai "Say Hi" bất ngờ "chơi lớn" vào hôm qua khi công bố đội hình 30 Anh Trai hoàn chỉnh. Hàng loạt những cái tên hot đã được xướng lên như Isaac, Đức Phúc, Erik, Anh Tú, HIEUTHUHAI... Cùng điểm qua những nhân tố hứa hẹn gây bùng nổ trong đội hình Anh Trai "Say Hi" 2024:

Isaac: Visual quốc dân

Anh Trai Isaac - thành viên nhóm nhạc 365, sau đó đã trở thành ca sĩ độc lập. Đã "chinh chiến" trong nghệ thuật nhiều năm, với sự nghiệp âm nhạc thành công và có sức ảnh hưởng đến giới trẻ, Isaac có thể xem là "anh cả" trong dàn Anh Trai tài năng của chương trình. Với nhan sắc cực phẩm và hình tượng cuốn hút, Anh Trai Isaac hứa hẹn sẽ khiến các fan nữ chao đảo với những màn trình diễn "đốt cháy" sân khấu Anh Trai "Say Hi".

Đức Phúc bất ngờ "say hi" và "gọi Isaac, Erik, HIEUTHUHAI vào đội hình trong mơ!”

Anh Trai Đức Phúc là một nhân tố bất ngờ nhất khi nhận lời tham gia chương trình, bởi từ sau khi trở thành Quán quân Giọng hát Việt 2015, đến nay khán giả mới được thấy ngôi sao nhạc Pop thuộc top đầu Vbiz trở lại chương trình âm nhạc thực tế với vai trò thí sinh.

"Điểm danh" 5 Anh Trai mà Đức Phúc mong muốn được kết hợp trong chương trình, "ông hoàng nhạc đám cưới" tiết lộ dream team mà mình "nhắm đến" như sau: "Issac là main visual, HIEUTHUHAI là Rapper kiêm visual, Đức Phúc sẽ đảm nhận vai trò main vocal, Erik sẽ là center hoặc main dancer bởi Erik nhảy rất thần thái. Còn một vị trí main dancer Đức Phúc tạm thời chưa nghĩ ra sẽ là Anh Trai nào!".

Erik: Bước chuyển mình trong âm nhạc và hình ảnh

Erik là hình mẫu idol toàn năng, đồng thời là cái tên bảo chứng cho âm nhạc chất lượng và thời thượng. Mỗi sản phẩm âm nhạc của Erik trình làng đều tạo được sự chú ý trên truyền thông và cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, Erik cũng đã chứng mình năng lực của một nghệ sĩ trình diễn, với vũ đạo cuốn hút và khả năng hát live tốt. Ca hát và vũ đạo, phương diện nào Erik cũng nổi bật!

Sau tất cả những thành công đã đạt được, điều khán giả mong đợi được thấy ở Erik trong giai đoạn này là hình ảnh Anh Trai Erik phá cách và bùng nổ khi đứng trong một đội hình gồm những Anh Trai tài năng.

HIEUTHUHAI: Anh Trai "đỉnh lưu" thu hút triệu fan

HIEUTHUHAI là ngôi sao gen Z "đỉnh lưu" có sức ảnh hưởng bậc nhất thị trường âm nhạc hiện nay. Được mệnh danh là rapper quốc dân, tên tuổi và hình ảnh của HIEUTHUHAI phủ sóng khắp mọi mặt trận, từ album đầu tay phá đảo làng nhạc cho đến show truyền hình thực tế 2 Ngày 1 Đêm.

Trở thành Anh Trai HIEUTHUHAI trong chương trình Anh Trai "Say Hi", nam rapper "chồng quốc dân" sẽ mang đến khán giả một nguồn năng lượng tươi mới, tích cực, tự do, phá cách đam mê, cũng như để cho khán giả nhìn thấy thêm nhiều khía cạnh mới ở bản thân.

Anh Tú Atus và Anh Tú - Voi Bản Đôn lần đầu "say hi" chung sân khấu

Anh Tú Atus hiện là nam diễn viên - ca sĩ triệu fan trên Facebook, Instagram và TikTok, được xem là hình mẫu Anh Trai tài năng, đa tài và có sức ảnh hưởng tích cực với giới trẻ. Sức hút của Anh Tú đến từ tài diễn xuất, âm nhạc, ngoại hình điển trai và phong cách hài hước, gần gũi.

Kể về sự chuẩn bị của mình khi trở thành một trong 30 Anh Trai của chương trình, Anh Tú khẳng định sẽ không chạy show mà tập trung 100% cho chương trình Anh Trai "Say Hi".

Bên cạnh một Anh Tú Atus, còn có một Anh Trai Anh Tú cũng sở hữu visual, tài năng và phong cách hài hước, lém lỉnh không kém. Đó là Anh Tú - Voi Bản Đôn, Quán quân chương trình Ca sĩ mặt nạ mùa 2.

Từ Rap Việt và Quán quân Ca sĩ mặt nạ Mùa 2, Anh Tú khẳng định tài năng và sức hút trên sân khấu bằng những màn trình diễn thăng hoa, trở nên viral chóng mặt trên mạng xã hội. Với giọng ca nội lực, phong cách trẻ trung cùng với biệt tài "hát bằng cả tính mạng", Anh Tú đã trở thành nam ca sĩ chiếm trọn tình yêu của khán giả trên mọi diễn đàn âm nhạc.

Đây là lần đầu tiên 2 Anh Trai cùng tên nhưng hoạt động trong hai lĩnh vực khác nhau cùng tham gia một chương trình, hứa hẹn mang đến những khía cạnh mới và khiến khán giả tò mò.

Quân A.P: Anh Trai "Say Hi" sẽ là nơi Quân A.P khai phá, thổi bùng ngọn lửa sáng tạo

Quân A.P là "nam thần ballad" đã được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại giải MAMA 2021, được giới chuyên môn lẫn khán giả công nhận tài năng.

Đến với chương trình Anh Trai "Say Hi", Quân A.P chia sẻ: "Mình thấy ở chương trình có nhiều điểm gần với định hướng của mình trong năm 2024. Đây sẽ là nơi khai phá, thổi bùng ngọn lửa sáng tạo, khẳng định tài năng và danh tiếng". Có mặt trong dàn Anh Trai "cân" cả ca hát và vũ đạo, giọng ca Bông hoa đẹp nhất bày tỏ: "Quân nghĩ bất cứ Anh Trai nào trong chương trình đương nhiên ai cũng tài năng riêng của mình, đến bây giờ Quân có chút lo lắng. Mình nghĩ ca hát là điều mình làm tốt nhất. Còn những điều khác mình sẽ thực hiện trong chương trình nhưng Quân chưa dám gọi đó là khả năng. Mình nghĩ bất cứ thử thách nào chương trình đưa ra thì Quân vẫn sẽ cố gắng hết sức và chăm chỉ luyện tập để mang đến kết quả tốt nhất".

Rhyder: Bứt phá để cho khán giả có thể thấy được sự tâm huyết với âm nhạc

Rhyder đã có một hành trình 10 năm "lột xác" từ quán quân Giọng hát Việt Nhí đến một rapper Top trending. Rapper sinh năm 2001 đã thành công và tạo được tiếng vang sau Rap Việt Mùa 3, với thành quả đầu tiên là MV Chịu Cách Mình Nói Thua đứng Top 1 YouTube Trending ở thời điểm ra mắt. Rhyder được đánh giá là nghệ sĩ trẻ tư duy âm nhạc đón đầu xu hướng, mang màu sắc riêng cùng khả năng làm chủ sân khấu đầy lôi cuốn, hấp dẫn.

Ali Hoàng Dương: "Say Hi" với "áp lực trong lợi thế"

Ali Hoàng Dương là hình ảnh một nghệ sĩ thực lực, kiên trì theo đuổi đam mê âm nhạc. Là quán quân The Voice VietNam 2017, cũng đã cầm trịch vị trí HLV "The Voice Kids" 2019, Ali Hoàng Dương thừa nhận rằng mình đến với Anh Trai "Say Hi" với "áp lực trong lợi thế". Là một nghệ sĩ toàn diện, có tư duy và kiến thức về âm nhạc, sỡ hữu giọng ca được giới chuyên môn đánh giá cao, đồng thời "cân" cả vũ đạo, tuy nhiên Ali thiếu cơ hội để bứt phá. Nam ca sĩ chia sẻ: "Ali xin hứa sẽ bứt phá hơn. Những điều cũ đã đi qua rồi và hiện tại Ali chỉ muốn tập trung hết mình cho chương trình Anh Trai "Say Hi" và hướng về tương lai".

Song Luân: Sẽ phủ sóng mạnh mẽ hơn trong âm nhạc 2024

Song Luân là một ca sĩ - diễn viên liên tục mỗi năm đều có những sản phẩm âm nhạc gửi đến khán giả. Mới đây, nam chính Nhà Bà Nữ đã mở bát năm mới 2024 đầy năng lượng với MV Anh thích em đến vậy.

Anh Trai "Say Hi" là chương trình khẳng định sự tâm huyết của Song Luân cùng với những dự định phủ sóng mạnh mẽ hơn trong âm nhạc năm 2024. Nói về mục tiêu tại Anh Trai "Say Hi", Song Luân cho biết: "Tôi muốn sau mỗi lần trình diễn của mình trên sân khấu sẽ đều để lại ấn tượng nhất định trong lòng khán giả, là một mảnh ghép đặc biệt mang màu sắc, năng lượng riêng biệt và hoàn toàn khác biệt với Song Luân trước đây".

Gin Tuấn Kiệt: "Khán giả sẽ thấy một Anh Trai Gin Tuấn Kiệt nhiều màu sắc hơn trong âm nhạc"

Gin Tuấn Kiệt là ca sĩ, diễn viên điển trai sở hữu 2,6 triệu fan trên Facebook và hàng triệu fan trên Instagram, từng đạt giải thưởng nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất. Gin Tuấn Kiệt chia sẻ: "Anh Trai "Say Hi" là một chương trình thú vị quy tụ rất nhiều Anh Trai tài năng, đẹp trai. Qua chương trình này, Gin mong muốn mọi người thấy một hình ảnh khác của Gin, nhiều màu sắc hơn trong âm nhạc". Khi được hỏi giữa rap và vũ đạo, điều gì sẽ làm khó Gin Tuấn Kiệt hơn, nam ca sĩ cho biết: "Đối với Gin, cả rap và vũ đạo đều có cái khó, nhưng nếu được chọn thì Gin sẽ thiên về vũ đạo nhiều hơn, vì trước giờ Gin chỉ quen hát thôi còn phần rap thì mình ít bao giờ thể hiện lắm!".

Ngoài những tên tuổi trên, Anh Trai "Say Hi" còn có sự góp mặt của những cái tên như Công Dương, Quang Trung, Jsol, Lou Hoàng, Quang Hùng MasterD, Hải Đăng Doo, Tage, Pháp Kiều, Dương Domic, Vũ Thịnh...