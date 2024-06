Anh Tú Atus có phát ngôn khiến Trấn Thành phản ứng sốc ngay trên sân khấu

Vào chiều 5/6, họp báo chương trình Anh Trai Say Hi đã chính thức được diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại sự kiện gây sốt vì có sự xuất hiện của 26 "anh trai" là những sao nam nổi tiếng trong showbiz Việt như HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Quân A.P, Gin Tuấn Kiệt... 4 "anh trai" còn lại vắng mặt vì bận lịch trình riêng.

Tại sự kiện, các "anh trai" còn có những giây phút chia sẻ về bản thân, chương trình Anh Trai Say Hi. Khi được Trấn Thành hỏi về lý do quyết định tham gia gameshow này, Anh Tú Atus tự tin lên tiếng cho hay: "Hiếu với Phúc đã chia sẻ cũng khá nhiều, em sẽ chỉ nói ngắn gọn lý do tại sao em tham gia chương trình này. Thực ra em chỉ muốn tìm khuyết điểm của bản thân ở trong chương trình thôi ạ".

Ngay sau khi Anh Tú Atus đưa ra câu trả lời về lý do tham gia chương trình Anh Trai Say Hi, cả hội trường liền hô lớn và đồng loạt vỗ tay cổ vũ. Trấn Thành còn có hành động bày tỏ sự ngỡ ngàng khi ngay lập tức ngã quỵ ở trên sân khấu sau khi Anh Tú Atus trả lời. Nam MC còn hài hước trêu đùa cho rằng nam diễn viên có rất nhiều khuyết điểm ở bản thân: "Eo ôi, súc tích nhỉ. Tuyệt vời, chúc em thành công vì anh thấy là nhiều (khuyết điểm - PV) đấy". Trấn Thành cũng dành lời khen ngợi Anh Tú Atus là người thông minh, luôn ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống.

Anh Tú Atus chia sẻ lý do tham gia chương trình Anh Trai Say Hi ở buổi họp báo

Anh Tú Atus cho biết mong muốn tìm khuyết điểm của bản thân trong gameshow này

MC Trấn Thành liền có hành động hài hước lập tức ngã quỵ ngay trên sân khấu khi nghe câu trả lời của Anh Tú Atus

Chiều ngày 5/6, sự kiện ra mắt chương trình Anh Trai Say Hi chính thức diễn ra tại TP.HCM

Sự kiện này thu hút một lượng lớn người hâm mộ tới tham gia

Đây là lần đầu tiên Anh Tú Atus tham gia một gameshow âm nhạc, khán giả đang rất mong chờ vào phần thể hiện của nam diễn viên. Chia sẻ thêm về chương trình, Anh Tú Atus cho biết: "Đã lâu Tú mới lại cảm thấy hừng hực lửa nghề và quyết tâm như thế. Tú nhận lời ngay mà không suy nghĩ nhiều, bởi mình biết không thể bỏ lỡ cơ hội được làm việc với quá nhiều nghệ sĩ tài năng. Tú hy vọng mọi khán giả sẽ cảm thấy hài lòng vì tất cả các Anh Trai cũng như ê-kíp đã làm việc hết mình".



Đây là lần đầu tiên Anh Tú Atus tham gia một gameshow âm nhạc

Trong tháng 6 này, Anh Trai Say Hi sẽ chính thức cho lên sóng tập đầu tiên. Tại Anh Trai Say Hi có sự góp mặt của loạt cái tên gây sốt như rapper HIEUTHUHAI, ca sĩ Isaac, ca sĩ Đức Phúc, ca sĩ Erik, ca sĩ Quang Hùng MasterD, diễn viên Quang Trung, ca sĩ JSOL, ca sĩ Lou Hoàng, ca sĩ Đỗ Phú Quí, ca sĩ - diễn viên Song Luân, ca sĩ Quân A.P, ca sĩ Hùng Huỳnh, ca sĩ Nicky, ca sĩ - diễn viên Gin Tuấn Kiệt, hot boy Hải Đăng Doo, rapper Tage, ca sĩ Dương Domic, rapper Pháp Kiều, ca sĩ Ali Hoàng Dương...



Các "anh trai" sẽ trải qua quá trình luyện tập hoàn thiện nhiều kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo và sáng tác để giành cơ hội có mặt trong đội hình những ca sĩ toàn năng, mang đến khán giả những bản HIT mới. Hơn 50 bài hát trong chương trình là sáng tác hoàn toàn mới, lần đầu tiên được một chương trình truyền hình đầu tư, được sản xuất bởi Giám đốc Âm nhạc JustaTee cùng đội ngũ hơn 20, Producer và Nhạc sĩ.



Khi tham gia chương trình, các "anh trai" sẽ phải trải qua quá trình luyện tập khắt khe và chuyên nghiệp, để nâng cấp bản thân, tập trung vào âm nhạc, nhằm mang đến những bản hit phù hợp với xu hướng giải trí của giới trẻ

Trước đó, chương trình đã khiến các nitezen đứng ngồi không yên khi hé lộ sân khấu hoành tráng của show, với hệ thống thiết bị kỹ thuật, âm thanh ánh sáng chỉn chu