Fan Thái Lan nườm nượp đăng ảnh check in tại Việt Nam cùng Anh Trai “Say Hi”

Đi đâu để chụp hình cùng 30 Anh Trai? Không khó để các fan cứng của Anh Trai “Say Hi” tìm ra một địa điểm check in thú vị, nơi các fan có thể tha hồ chụp ảnh cùng 30 Anh Trai. Đó chính là màn hình LED ngoài trời tại 222 Pasteur (Q.3, TP.HCM). Sự xuất hiện của 30 Anh Trai trên tuyến đường có đông đảo người qua lại tại một quận trung tâm thành phố đã khiến các fan đứng ngồi không yên, trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ các Anh Trai.

Sau khi bảng quảng cáo ngoài trời này lên sóng, đông đảo các fan của Anh Trai Anh Tú - Voi Bản Đôn, Quang Hùng MasterD, Gin Tuấn Kiệt, Ali Hoàng Dương... đã rủ nhau ghé thăm để check in cùng nhau và đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội.

Có fan của của Anh Trai Anh Tú - Voi Bản Đôn còn lên hẳn lịch trình tour tham quan và chụp ảnh với bảng LED của Anh Tú, review về “chiếc tour” độc đáo có 1-0-2 này chia sẻ với mọi người trong group page Anh Trai. Chu đáo hơn, có fan còn “dặn dò” nhau những địa điểm cà phê, ăn sáng, ăn tối trên đường Pasteur để mọi người sau khi cùng nhau check in với poster của thần tượng thì có thể rủ nhau cà phê họp fan luôn! Kể về hành trình check in chụp ảnh cùng thần tượng, một bạn fan Anh Tú kể: “Hôm nay, công ty chúng em được dịp tiếp đón đoàn má 5, cô 7, dì 6, thím 2 từ Gò Công. Mấy cô dưới quê rất yêu thương Anh Tú, ước được một lần thấy ảnh, còn mang trái cây cóc ổi mía ghin ê hề lên tặng anh, mà qua giờ anh mất liên lạc nên HDV đem về ăn hết rồi”. Đến Anh Trai Anh Tú cũng bất ngờ trước sự dễ thương siêu cấp của các fan nhà mình và vô cùng xúc động trước tình cảm yêu thương của các khán giả dành cho mình. Chủ nhân hit Duyên Do Trời Phận Tại Ta để lại comment gửi đến các fan trên group Anh Trai: “ Sao mà đáng yêu vậy trời! Không thể không yêu thương được!”

Sáng tạo không kém là cộng đồng fan Muzik Thái Lan của Quang Hùng MasterD. Những hình ảnh, videoclip các bạn fan check in cùng bảng LED poster Quang Hùng MasterD, “đu đưa” trên nền nhạc của Quang Hùng không chỉ lan tỏa mạnh mẽ mà còn tạo được làn sóng viral cực khủng trên mạng xã hội. Trước sự “rần rần” của Muzik Việt, cộng đồng fan Muzik Thái Lan của Quang Hùng MasterD không thể ngồi yên.

Hòa chung không khí tưng bừng là trào lưu fan Thái Lan ghép ảnh check in cùng Quang Hùng MasterD tại 222 Pasteur. Những bức ảnh không thể “hề hước” hơn của các fan, như ghép ảnh đu cành cây, ghép ảnh fan kế bên ảnh LED của Quang Hùng khiến netizen được phen cười nghiêng ngả vì sự đáng yêu của các fan xứ sở Chùa Vàng. Group page Anh Trai tràn ngập những status, bình luận bằng tiếng Thái, thể hiện tinh cảm và sự cổ vũ của các fan dành cho giọng ca hit Thủy Triều. Chia sẻ cảm nhận về tình cảm và nguồn động lực mà các fan dành cho mình, Anh Trai Quang Hùng MasterD bày tỏ: “Ở chương trình Anh Trai “Say Hi” Hùng sẽ nỗ lực hơn nữa để các bạn Muzik sẽ không thất vọng về mình, và các bạn sẽ thấy một Quang Hùng MasterD mới nhất”.

Thêm một trải nghiệm vui nhộn, thú vị do chính các fan tạo ra trên group Anh Trai là tạo ảnh AI của 30 Anh Trai. Đây là cách để các fan thể hiện tình yêu và sự cổ vũ dành cho những nam ca sĩ, rapper mà họ yêu thích, cũng như tạo ra những chủ đề gần gũi để các cộng đồng fan của 30 Anh Trai cùng nhau bày tỏ sự ủng hộ dành cho chương trình. Trước đó, trào lưu thay Avatar “Say Hi” nhanh chóng bùng nổ và hình ảnh “Say Hi” thú vị của các fan với các Anh Trai cũng đã được cư dân mạng nhanh chóng “truyền tay” nhau trên khắp các diễn đàn. Công đồng fan Muzik của Quang Hùng MasterD, FC HIEUTHUHAI Hà Nội, Vũ Trụ của Gemim Hùng Huỳnh..., chăm chỉ flex và chia sẻ rầm rộ avatar “Say Hi”.

Dù chưa chính thức lên sóng nhưng chương trình Anh Trai “Say Hi” đã dẫn đầu thảo luận và tương tác mạng xã hội với hơn 4,5 triệu lượt tương tác, đứng Top 1 chương trình thực tế nhiều tương tác nhất tháng 4, theo ghi nhận của Kompa. Chương trình Anh Trai “Say Hi” gồm 30 ca sĩ, rapper mang trong mình tuổi trẻ tươi nguyên, khát vọng đột phá và năng lượng tương lai, truyền cảm hứng cho khán giả về một thế hệ trẻ tài năng, năng động, sẵn sàng dấn thân vào hành trình “khai phá” bản thân, hông ngừng hoàn thiện, lĩnh xướng xu hướng.

Dám mang trong mình nguồn năng lượng đột phá mạnh mẽ, cùng những giấc mơ lớn, các Anh Trai đã sẵn sàng để bước vào tương lai, khám phá bản thân tại Anh Trai “Say Hi”. Chương trình sẽ chính thức lên sóng từ tháng 6 này trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2 và ứng dụng VieON.