Sẵn sàng đón năm mới phát tài với món ăn làm cực nhanh lại mang ý nghĩa rước may mắn rực rỡ

Mỗi khi năm mới đến, bữa cơm Tất niên luôn là khoảnh khắc quý giá đối với mỗi chúng ta. Bữa tối trước giao thừa âm lịch đều cần một món ăn không chỉ phải ngon miệng mà còn cần mang ý nghĩa may mắn sẵn sàng đón năm mới mang lại tài lộc. Đón năm Bính Ngọ 2026, chúng ta hãy vào bếp làm món "Tôm miến tỏi thịnh vượng" (Tôm hoa thịnh vượng) để sẵn sàng nghênh xuân, đón năm mới an khang - thịnh vượng nhé. Những con tôm trong món ăn này trông như những bông hoa đang nở với màu sắc rực rỡ, miến thấm đẫm nước sốt đậm đà, và hương thơm của tỏi thì khó cưỡng. Món ăn này chắc chắn sẽ rất được yêu thích!

Nguyên liệu làm món tôm miến tỏi thịnh vượng

7-9 con tôm, một nắm miến (100g), 10 tép tỏi, 2 quả ớt ngọt đỏ, hành lá, 2 thìa canh nước tương, 2 thìa canh dầu hào, một ít nước tương cá hấp, 1 thìa cà phê đường, muối, dầu ăn.

Mẹo cần lưu ý: Chọn tôm tươi, vỏ bóng và râu còn nguyên vẹn. Ngâm miến trong nước ấm khoảng 10 phút; không dùng nước sôi vì miến sẽ dễ bị nhão.

Cách làm món tôm miến tỏi thịnh vượng

Bước 1: Bóc vỏ tỏi sau đó băm nhỏ cùng với ớt bằng dụng cụ xay tỏi (nếu không có dụng cụ ép tỏi, bạn có thể băm bằng dao, tỏi băm nhỏ sẽ giúp hương vị thơm ngon hơn). Cho tỏi băm vào bát, đun nóng 1 thìa canh dầu ăn (khoảng 70% độ nóng, bắt đầu bốc khói nhẹ) rồi đổ vào tỏi băm cho đến khi nghe thấy tiếng xèo xèo. Khi dầu còn nóng, cho thêm nước tương, dầu hào, muối vừa ăn và đường. Đường là thành phần quan trọng giúp tăng hương vị, vì vậy đừng bỏ qua bước này. Lấy một đĩa sâu lòng và xếp miến đã ngâm thành vòng tròn ở đáy đĩa, giống như tổ chim.

Bước 2: Loại bỏ đầu và vỏ tôm, giữ nguyên phần vỏ đuôi. Bạn có thể dùng kéo để cắt phần vỏ này. Dùng dao rạch dọc sống lưng tôm.

Bước quan trọng để làm cho tôm "nở" là đây: Đặt tôm nằm phẳng, dùng dao rạch dọc sống lưng, tạo một lỗ lớn xuyên bụng tôm, đảm bảo đuôi tôm có thể lọt qua lỗ. Loại bỏ chỉ đen của tôm. Sau đó luồn đuôi tôm qua lỗ và mở nó ra. và nhẹ nhàng kéo ra. Tôm sẽ lập tức "đứng thẳng" lên, giống như một nụ hoa sắp nở. Xếp từng con tôm đã "nở" lên từng phầm miến đã tạo thành vòng tròn, đuôi hướng ra ngoài, trông thật giống một bông hoa đang nở.

Bước 3: Phết đều nước sốt tỏi đã chuẩn bị lên sống lưng mỗi con tôm. Sau đó bạn đun sôi nước trong nồi hấp. Khi nước sôi, đặt đĩa tôm miến sốt tỏi lên xửng và hấp ở lửa lớn trong 8 phút. Bạn cần nhớ là phải đợi nước sôi rồi mới cho tôm miến sốt tỏi vào hấp. Tắt bếp ngay sau khi hết thời gian. Khi tôm chín, rưới một vòng nước tương cá hấp, rắc hành lá thái nhỏ lên trên.

Biến tấu sáng tạo: 1. Đối với gia đình có thể ăn cay, bạn có thể thay thế ớt ngọt bằng ớt hiểm. 2. Bạn có thể thêm một lớp nấm kim châm hoặc cải thìa non bên dưới miến để tăng lượng rau.

Thành phẩm món tôm miến sốt tỏi thịnh vượng

Trong bữa tối ngày 30 Tết một món ăn thơm lừng, rực rỡ sắc màu trong như những bông hoa nở rộ sẽ là thông điệp của tình yêu thương và ý nghĩa cầu mong may mắn trong năm tới. Những con tôm đứng thẳng và kiêu hãnh thực sự giống như những bông hoa đang nở rộ, mang theo những kỳ vọng tốt đẹp của chúng ta về "hoa nở và thịnh vượng" trong năm mới. Tôm giòn ngon mang vị ngọt tươi từ biển cả, miến mềm dai thấm gia vị sốt tỏi đậm đà cực đưa vị.

Chúc các bạn thành công và đón năm mới bình an!