Món cá nhất định phải làm trong dịp Tết Nguyên đán: Ngon miệng, dễ làm lại mang ý nghĩa may mắn, hạnh phúc

Món cá được tạo hình vô cùng đẹp màu sắc rực rỡ, được bày trên bàn ăn, ngay lập tức gợi lên không khí lễ năm mới! Đây là một món ăn rất đáng để làm và thưởng thức vào dịp năm mới. Hình dáng độc đáo, màu vàng óng, lớp vỏ giòn tan và bên trong mềm mọng, kết hợp với nước chấm chua ngọt, khiến món ăn trở nên khó cưỡng! Cùng tìm hiểu công thức và lưu lại để Tết này trổ tài nhé!

Nguyên liệu để làm món cá uyên ương may mắn

1 con cá vược biển, lượng hành lá và gừng thích hợp, 1-2 thìa canh dầu ăn, 80g sốt cà chua, 40g đường, 30g giấm trắng, 80g nước, 100g tinh bột bắp, một ít hạt đậu Hà Lan, một ít ngô ngọt, một ít cà rốt thái hạt lựu.

Cách làm món cá uyên ương may mắn

Bước 1: Sơ chế sạch cá vược bằng cách loại bỏ nội tạng, đánh sạch vảy, rửa sạch. Cắt rời phần đầu cá, giữ chặt thân cá và xẻ dọc theo xương, giữ nguyên phần đuôi. Tiếp theo, loại bỏ phần thịt dính máu và phần có xương ở bụng, theo đường chéo.

Bước 2: Với phần phi lê cá của mỗi bên, bạn để mặt có da xuống, dùng dao khía chéo vào thịt cá, cẩn thận không cắt xuyên qua lớp da. Cắt chéo theo hướng ngược lại để tạo hình thoi trên miếng phi lê cá, sau đó đặt vào bát. Cho hành lá cắt khúc và vài lát gừng, rượu nấu ăn cùng chút muối vào rồi trộn đều. Ướp cá trong khoảng 15 phút.

Bước 3: Tiếp theo cho một lượng bột bắp vừa đủ ra đĩa, dàn đều rồi lấy từng miếng phi lê cá, phủ đều bột bắp lên. Sau khi bột bắp đã được phủ đều, bạn rũ nhẹ để bột thừa rơi ra. Sau đó đặt chảo lên bếp, thêm lượng dầu ăn vừa đủ vào, đun nóng. Bạn cần lưu ý lượng dầu phải đủ ngập mặt cá trong lúc chiên. Đun nóng dầu ăn ở lửa vừa cho đến khi đạt 70% nhiệt độ tối đa thì thả các miếng phi lê cá đã được phủ bột bắp vào chảo. Tiếp đó thả phần xương cá và đầu cá vào chiên cùng.

Bước 4: Chiên cá cho đến khi vàng nâu, sau đó vớt ra và để ráo dầu. Trong một chảo khác, đun nóng chút dầu ăn cho đến khi đạt 20% nhiệt độ tối đa. Cho sốt cà chua vào, khuấy đều, sau đó thêm lượng nước vừa đủ vào. Sau khi nước sốt cà chua sôi, thêm đường và khuấy đều cho hoà quyện. Đổ ngô, đậu Hà Lan và cà rốt thái hạt lựu đã được chần vào rồi đun cùng nước sốt khoảng 1 phút. Thêm hỗn hợp bột bắp pha loãng, khuấy đều và nấu cho đến khi sốt sánh lại.

Bước 5: Sau khi phần sốt hoàn thành bạn lấy đã chiên trước đó, bày phần đầu đuôi và phi lê đã chiên lên đĩa. Cuối cùng, rưới phần nước sốt vừa nấu lên là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Mẹo cần lưu ý: 1. Khi sơ chế cá, hãy giữ cá bằng khăn bếp để tránh bị trượt; tránh bị xương cá dính vào tay. 2. Chọn con cá hơi lớn hơn một chút với thịt dày hơn, để ít bị rách da khi cắt hình thoi trên thịt. 3. Khi phủ bột bắp lên cá, hãy nhớ phủ cả các vết cắt. Trước khi chiên, hãy vỗ nhẹ để loại bỏ bột bắp thừa, nếu không bạn sẽ có những cục bột bắp vón cục ảnh hưởng đến kết cấu của cá.

Thành phẩm món cá uyên ương may mắn

Cá là món ăn quen thuộc và không thể thiếu trong bữa ăn sum họp gia đình dịp Tết Nguyên đán, và món cá hình uyên ương may mắn với màu sắc rực rỡ, bắt mắt thì đương nhiên rất được ưa chuộng. Món ăn này nổi bật với màu sắc rực rỡ, hình dáng độc đáo với phần phi lê 2 bên đại diện cho sự có đôi có cặp, lớp vỏ giòn tan, thịt cá mềm ngọt bên trong, ăn kèm với nước sốt chua ngọt. Chỉ cần một miếng thôi cũng đủ khiến bạn muốn ăn thêm nữa!

Chúc bạn thành công và ngon miệng, sẵn sàng đón một năm mới đầy tốt lành!