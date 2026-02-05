10 phút biến tấu đậu phụ thành món "Mã thượng phát tài": Vừa rẻ bèo vừa sang chảnh, ăn một miếng tiền vào như nước

Nếu như bạn đã từng mê mẩn những món ăn đẹp như tranh vẽ nhưng lại sợ khó làm, hay đơn giản là muốn tìm một món "chống ngán" giữa bạt ngàn bánh chưng, thịt mỡ ngày Tết, thì đây chính là siêu phẩm mới toanh dành cho bạn: Đậu phụ hoàng kim. Không cần nhồi thịt phức tạp, chẳng cần khéo tay hay làm, chỉ với vài bìa đậu phụ và chút bột chiên xù, chúng ta sẽ cùng nhau "hô biến" ra một đĩa thức ăn mang ý nghĩa thịnh vượng, may mắn. Đặc biệt, cái tên "Mã thượng phát tài" (Ngựa đến mang theo tài lộc) lại càng ý nghĩa hơn bao giờ hết trong dịp Tết Bính Ngọ này.

Có những món ăn, giá trị của nó không nằm ở nguyên liệu đắt tiền như bào ngư hay vi cá, mà nằm ở sự khéo léo và ý nghĩa mà người nấu gửi gắm vào đó. Món đậu phụ hoàng kim này chính là minh chứng rõ nhất cho điều ấy. Vẫn là miếng đậu phụ trắng ngần, hiền lành quen thuộc trong những bữa cơm chiều, nhưng chỉ cần khoác lên mình lớp áo vàng ruộm, được sắp đặt một cách tinh tế, nó bỗng chốc "hóa rồng", trở thành điểm nhấn rực rỡ nhất trên bàn tiệc ngày Xuân.

Điểm cộng tuyệt đối của món ăn này chính là sự tối giản đến bất ngờ. Bạn sẽ chẳng cần phải chạy đôn chạy đáo khắp chợ để tìm nguyên liệu lạ. Tất cả những gì cần chuẩn bị chỉ là vài bìa đậu phụ già (loại đậu chắc, ít nước), một quả trứng gà ta vàng óng, một bát bột chiên xù hoặc vụn bánh mì và chút bột bắp. Đơn giản vậy thôi mà sức công phá vị giác thì không đùa được đâu.

Quy trình thực hiện cũng nhanh gọn đến mức những nàng dâu mới hay hội chị em "ghét bếp" cũng có thể tự tin trổ tài. Đầu tiên là bước "thổi hồn" cho hương vị. Đậu phụ sau khi cắt thành những khối vuông vức, nhỏ xinh vừa miệng ăn, bạn hãy ướp sơ với một chút xì dầu và bột ớt. Bước này quan trọng lắm nhé, nó giúp miếng đậu có vị đậm đà từ bên trong, không bị nhạt nhẽo khi ăn kèm với lớp vỏ giòn bên ngoài.

Tiếp đến là công đoạn "mặc áo" cho đậu. Đây là lúc bạn cần một chút tỉ mỉ nhưng lại rất vui tay. Từng khối đậu lần lượt được lăn qua lớp bột bắp trắng mịn để hút bớt nước, sau đó nhúng đẫm vào bát trứng gà đánh tan béo ngậy, và cuối cùng là lăn qua lớp bột chiên xù xốp nhẹ. Bí quyết để món ăn có màu vàng đẹp mắt như những thỏi vàng ròng chính là ở lớp bột chiên xù này đấy. Khi thả vào chảo dầu đang sôi, lớp bột ấy sẽ nở bung ra, giòn tan và chuyển sang màu vàng nâu quyến rũ.

Nói về chuyện chiên rán, có một lưu ý nhỏ xíu mà cực kỳ hữu ích: Hãy dùng đậu phụ già. Loại đậu này có kết cấu chắc chắn, hàm lượng nước thấp nên khi chiên sẽ không bị vỡ nát, giữ được phom dáng vuông vức rất đẹp. Khi dầu trong chảo bắt đầu nóng già, hãy nhẹ nhàng thả từng miếng đậu vào. Đừng vội vàng để lửa quá to, hãy giữ nhiệt độ ở mức trung bình (khoảng 6 phần nóng) để lớp vỏ bên ngoài vàng đều mà bên trong vẫn kịp nóng hổi, mềm mại. Tiếng dầu sôi xèo xèo vui tai, mùi thơm của trứng và đậu lan tỏa khắp gian bếp, báo hiệu một món ngon sắp ra lò.

Và rồi, khoảnh khắc quan trọng nhất để biến món ăn bình dân thành "cực phẩm" chính là khâu trình bày. Hãy xếp 8 miếng đậu vàng ươm thành một vòng tròn khép kín trên chiếc đĩa sứ trắng hoặc đen. Con số 8 trong phong thủy tượng trưng cho chữ "Phát", và vòng tròn tượng trưng cho sự viên mãn, tiền tài từ tứ phương tám hướng tụ hội về nhà. Để "nâng tầm" ý nghĩa, bạn hãy cắt một khuôn giấy hình chữ "Phát" (hoặc chữ Lộc, chữ Phúc tùy thích), đặt vào khoảng trống chính giữa vòng tròn đậu, rồi rắc nhẹ một lớp bột ớt đỏ hoặc bột phô mai lên trên. Khi nhấc tờ giấy ra, chữ "Phát" đỏ rực hiện lên nổi bật giữa nền đĩa, như một lời chúc phúc trực diện và mạnh mẽ nhất gửi đến mọi người.

Thành phẩm là những viên đậu phụ bên ngoài giòn rụm, vỡ tan trong miệng, bên trong lại mềm mượt, béo ngậy, nóng hổi. Chấm cùng một chút sốt mayonnaise trộn tương ớt hoặc sốt trứng muối thì quả thực là "một miếng lên tiên". Vị giòn, vị béo, vị cay nhẹ hòa quyện vào nhau, ăn hoài không chán. Món này dùng làm món khai vị để lai rai hay ăn kèm với cơm nóng đều rất "bắt miệng".

Chỉ với hơn 10 phút vào bếp, bạn đã có ngay món "Mã thượng phát tài" - Món đậu phụ hoàng kim vừa đẹp, vừa ngon, lại mang đậm không khí Tết. Năm con Ngựa, làm món này để cầu chúc cho gia đình "Mã đáo thành công", tiền vào như nước thì còn gì bằng. Hãy thử ngay công thức này để bổ sung vào bộ sưu tập "thực đơn lười" nhưng chất lượng của bạn nhé. Đảm bảo khi bưng ra, cả nhà sẽ phải trầm trồ vì sự khéo léo và tinh tế của bạn đấy!