Hé lộ 4 mánh khóe thường gặp khi mua trứng! Chỉ cần nhớ 2 điểm này bạn sẽ không bị lừa

Trứng gà là loại thực phẩm quen thuộc và hầu như được sử dụng để chế biến món ăn hàng ngày. Bạn có nhớ khi đi mua trứng, chúng ta thường đứng hồi lâu hỏi người bán trứng rất nhiều điều để kiểm tra nguồn gốc và độ an toàn. Người bán thì luôn hào hứng chào bán với các khẩu hiệu: "trứng gà thả vườn"; "trứng gà sạch"; "trứng này chất lượng bổ dưỡng hơn nhiều so với trứng thường!"...

Với những người có kinh nghiệm mua trứng thì có thể sẽ nhận biết được đó chỉ là những "mánh khóe" của người bán. Nhưng với đa số những người không có kinh nghiệm thì sẽ "rối não" phân vân, không biết nên chọn thế nào. Vậy thực tế những người bán trứng không đảm bảo chất lượng và nguồn gốc sẽ có "mánh khóe" nào? Đó chính xác là gì? Liệu trứng gà bạn mua với giá cao hơn có đảm bảo chất lượng cũng như là loại tốt nhất?

Thực tế cũng đã chỉ ra rằng đôi khi những quả trứng có kích thước nhỏ, nhưng lại chứa đựng rất nhiều điều thú vị. Để thu hút sự chú ý của mọi người, người bán đã liên tục nghĩ ra những cách mới để "nâng cấp" bao bì trứng và tô điểm thêm "nguồn gốc" của chúng. Điều này khiến nhiều người lãng phí tiền bạc và mắc phải những quan niệm sai lầm về sức khỏe. Nhiều người không nhận ra rằng chìa khóa để đánh giá chất lượng trứng thực chất chỉ nằm ở 2 yếu tố.

Nhận diện 4 "chiêu trò"/mánh khóe phổ biến nhất liên quan đến trứng gà

Làm thế nào để mua được trứng tươi ngon và an toàn/tốt cho sức khỏe? Đừng lo lắng, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 4 bí quyết nhận diện rõ chiêu trò được người bán tung hô về trứng và 2 tiêu chí đơn giản để lựa chọn trứng, giúp bạn không bị đánh lừa bởi những "chiêu trò" của người bán.

Chiêu trò 1: Vỏ trứng càng nhiều hoa văn thì càng bổ dưỡng - Thực ra, đó chỉ là một mánh khóe!

Khi mua trứng, bạn thường thấy "trứng vỏ xanh", "trứng vỏ đỏ", "trứng cầu vồng", và nhiều nhất là "trứng gà thả tự nhiên" được quảng cáo là trứng gà thả vườn, với giá cả cao hơn. Nhiều người tiêu dùng tin rằng trứng có vỏ sẫm màu bổ dưỡng hơn; tuy nhiên, sự thật lại ngược lại. Màu sắc của vỏ trứng đến từ các sắc tố như "protoporphyrin-IX" và "biliverdin ", là kết quả "tạo màu" tự nhiên của gà mái khi đẻ trứng.

Dữ liệu khoa học cho thấy rằng bất kể vỏ trứng có màu trắng, nâu hay xanh, các chất dinh dưỡng cốt lõi như protein, chất béo và carbohydrate hầu như không khác biệt. Nhiều nghiên cứu của Đại học Harvard đã chứng minh rằng giá trị dinh dưỡng của trứng không liên quan trực tiếp đến màu sắc vỏ trứng. Do đó khi chọn trứng, đừng quá chú trọng vào màu sắc mà hãy chọn trứng tươi từ các nhà cung cấp uy tín và đừng trả thêm tiền cho những quả trứng có vỏ đẹp mắt.

Chiêu trò 2: Lòng đỏ càng đỏ thì càng bổ dưỡng - Hãy cẩn thận đừng để bị đánh lừa bởi màu sắc tươi sáng.

Khi bạn đập vỡ một vài quả trứng, bạn có thể thấy lòng đỏ của chúng có màu đỏ tươi hoặc vàng óng, và người bán hàng tự tin khẳng định: "Trứng có lòng đỏ sẫm màu bổ dưỡng hơn trứng có lòng đỏ bình thường!". Nhưng bạn có biết rằng màu sắc của lòng đỏ trứng chủ yếu bị ảnh hưởng bởi carotenoid (như lutein và capsanthin) trong thức ăn cho gà? Thường thì, việc thêm chất tạo màu vào thức ăn sẽ làm cho lòng đỏ càng vàng hơn, và thậm chí có thể có cả các chất phụ gia nhân tạo.

Trang CCTV.com từng đưa tin rằng gà mái ăn thức ăn tự nhiên (như ngô và cỏ) thường có lòng đỏ sẫm màu hơn, nhưng trứng lòng đỏ được bán đắt tiền không hẳn cho sức khỏe hơn. Hơn nữa, hàm lượng lutein trong rau lá xanh cao hơn nhiều so với trứng; để bổ sung lutein, người ta có thể ăn nhiều rau bina và các loại trái cây và rau củ khác. Do đó, màu sắc của lòng đỏ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về giá trị dinh dưỡng và không nên tin tưởng một cách mù quáng.

Chiêu trò 3: Trứng có nguồn gốc "huyền thoại" sẽ gấp đôi giá trị dinh dưỡng - Câu chuyện nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng lợi ích sức khỏe có thể không đáng tin cậy.

Khi bạn đi mua trứng tại các chợ, có thể bạn sẽ thấy đa số người bán quảng cáo, thậm chí dán nhãn xuất xứ khác nhau cho các loại trứng như "trứng gà thả vườn", "trứng gà thả vườn vùng cao" và "trứng thảo dược"... Dẫu có quảng cáo thế nào thì bạn cũng không được chứng kiến chúng thoải mái ăn rau, ngũ cốc trên đồng hay trong các khu vườn nhà rộng lớn. Và thực tế là xuất xứ được người bán tung hô phần lớn không được kiểm soát chặt chẽ, và chỉ là chiêu trò tiếp thị.

Trên thực tế, các thí nghiệm đáng tin cậy đã chứng minh rằng trọng lượng lòng đỏ của trứng gà thả vườn thậm chí còn thấp hơn so với trứng gà thông thường, trong khi hàm lượng dinh dưỡng cốt lõi của chúng không khác biệt đáng kể. Tệ hơn nữa, nếu các tiêu chuẩn vệ sinh không được thực thi nghiêm ngặt trong chăn nuôi gà thả vườn, quá trình thu hoạch... trứng sẽ dễ bị nhiễm khuẩn Salmonella hơn.

Mức giá cao mà các thương lái đưa ra cho những quả trứng "danh tiếng" này có thể không phản ánh đúng chất lượng thực sự của chúng. Đừng để bị đánh lừa bởi "câu chuyện nói miệng"; giá trị dinh dưỡng của trứng chủ yếu phụ thuộc vào độ tươi của lòng trắng trứng và sự an toàn của quy trình sản xuất.

Chiêu trò 4: Trứng gà công nghệ cao, sẽ giúp bổ sung các dưỡng chất - Đừng để bị đánh lừa bởi những chiêu trò công nghệ cao.

Có thể khi ra chợ mua trứng, bạn được người bán "thổi" vào tai rằng đây là loại trứng gà nuôi công nghệ cao và có thể là loại "trứng bổ sung selen", "trứng DHA" và "trứng tăng cường dưỡng chất". Nghe thì rất hấp dẫn bởi mới lại và vì áp dụng kỹ thuật công nghệ cao nên giá đắt hơn. Trên thực tế, các nhà sản xuất chỉ đơn giản là thêm selen, DHA và các dưỡng chất khác vào thức ăn để tăng nhẹ hàm lượng các dưỡng chất cụ thể trong trứng.

Tuy nhiên, thay vì dựa vào trứng để bổ sung lượng dinh dưỡng ít ỏi, tốt hơn hết là nên tiêu thụ các thực phẩm tươi sống, tự nhiên giàu chất dinh dưỡng này, chẳng hạn như cá biển sâu và động vật có vỏ để cung cấp DHA, và các loại hạt và thịt để cung cấp selen. Các chuyên gia hàng đầu liên tục nhắc nhở chúng ta: " Đừng đặt tất cả kỳ vọng về dinh dưỡng vào một quả trứng duy nhất. Một chế độ ăn uống cân bằng và đa dạng là nền tảng của sức khỏe." Những quả trứng "công nghệ cao" đắt tiền mà bạn mua có thể không mang lại giá trị dinh dưỡng xứng đáng.

2 tiêu chí thiết yếu khi mua trứng để tiết kiệm tiền

Trước vô vàn chiêu trò trên thị trường, việc mua trứng chỉ cần nắm vững 2 điểm cốt lõi:

Độ tươi ngon: Kiểm tra hạn sử dụng và hình thức bên ngoài

Hãy chọn trứng tươi được sản xuất trong cùng ngày hoặc trong vòng 1-3 ngày nếu có thể. Vỏ trứng sạch, không bị mốc và nứt, có cảm giác hơi nhám cho thấy vỏ trứng mới được thu hoạch. Lắc nhẹ quả trứng; nếu không thấy rung lắc rõ rệt, lòng trắng trứng chắc và có chất lượng tốt.

Hàng rõ nguồn gốc xuất xứ: Có nhãn mác đạt tiêu chuẩn và thông tin kiểm định

Nên ưu tiên các sản phẩm có nhãn mác sản xuất chính thức (như "trứng thương phẩm" và "thông tin nhà sản xuất") và giấy chứng nhận hợp quy để tránh mua lẫn trứng từ "gà thả vườn không có giấy phép" hoặc "không rõ nguồn gốc", nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Khi mua trứng, không cần thiết phải bị đánh lừa bởi những "câu chuyện về vẻ bề ngoài" hay bao bì bắt mắt, cũng không nên trả tiền cho những chiêu trò không cần thiết. Điều thực sự đáng để chúng ta đầu tư thời gian và tiền bạc là sự an toàn, độ tươi ngon của thực phẩm.

Trứng rất tốt, nhưng đừng để giá cả và nhãn mác đánh lừa bạn. Miễn là chúng tươi và đạt tiêu chuẩn, thế là đủ rồi!

Giới khoa học đều nhất trí rằng trứng là nguồn protein tuyệt vời, với giá trị dinh dưỡng cực cao. Ăn trứng kết hợp với các loại thực phẩm khác rất có lợi cho sức khỏe. Bất kể giá cả hay chủng loại, không gì sánh bằng sự tươi ngon và an toàn. Điều này không chỉ tiết kiệm tiền mà còn mang lại sự an tâm.