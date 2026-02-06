Một món ăn tuyệt vời cho bữa cơm ngày 30 Tết: Ngon và dễ làm, ghim lại để sẵn sàng thực đơn đón năm mới

Mỗi ngày trôi qua, chúng ta lại càng đến gần hơn với thời khắc đêm giao thừa Tết Nguyên đán. Ngày đoàn tụ này là một ngày trọng đại đối với mỗi người chúng. Bữa cơm Tất niên chuẩn bị đón giao thừa không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, mà còn mang ý nghĩa của sự sum họp và hy vọng, lời chúc phúc và sự viên mãn. Bạn đã bắt đầu lên thực đơn cho bữa tối đêm giao thừa của gia đình mình chưa?

Sườn heo chua ngọt luôn là điểm nhấn của những bữa cơm đoàn viên, đặc biệt là trong bữa cơm tối ngày 30 Tết. Giòn tan bên ngoài, mềm mại bên trong, vị chua ngọt đặc trưng, món ăn này được cả người lớn và trẻ em yêu thích. Nhiều người cho rằng món này khó làm và khó thành thạo, nhưng thực tế, nó là một món ăn rất đơn giản. Hãy thử công thức của mà chúng tôi giới thiệu hôm nay, và ngay cả khi bạn là người mới vào bếp, bạn cũng có thể làm ra món ăn ngon như đầu bếp nhà hàng.

Nếu trước đây, bạn dùng phương pháp chiên ngập dầu, và khi thưởng thức mọi người luôn nói rằng một số phần quá dai khó nhai. Thì công thức nấu ăn hôm nay dễ hơn nhiều, ít khói dầu hơn. Khi thành phẩm được mang ra đặt trên bàn ăn, chắc chắn ai nấy cũng sẽ "gắp lia lịa". Những người yêu thích món chua ngọt nhất định phải lưu lại công thức này và thể hiện tài nấu nướng của mình cho gia đình vào bữa tối đêm giao thừa.

Nguyên liệu làm món sườn heo chua ngọt

500-1000g sườn heo tùy thuộc khẩu phần ăn, một nhánh gừng, 2 gói sốt chua ngọt, một ít mè rang, 1. thìa canh tinh bột bắp, 1 thìa canh nước tương đen.

Cách làm món sườn heo chua ngọt

Bước 1: Khi mua sườn heo, bạn hãy chọn phần giữa. Phần này mềm và có hình dáng đẹp, là lựa chọn tốt nhất cho món sườn heo chua ngọt. Sau khi mua về, bạn rửa sạch rồi chặt thành khúc vừa ăn. Tiếp theo cho sườn heo vào nồi nước, đun sôi. Sau đó tắt bếp rồi vớt sườn ra, rửa sạch để loại bỏ bọt máu cùng tạp chất. Sau đó dùng khăn bếp thấm khô sườn.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, cho sườn heo vào chiên đến khi có màu vàng nâu ở các cạnh. Điều này sẽ giúp sườn không bị quá khô, tanh và tạo ra hương vị thơm ngon, hấp dẫn. Sau khi chiên sườn xong, bạn thêm vào vài lát gừng để khử mùi tanh, lượng nước nóng vừa đủ rồi đun sôi. Sau đó hạ nhỏ lửa hoặc lửa vừa để ninh trong nửa tiếng.

Bước 3: Khi nước dùng đã gần cạn, bạn hòa tinh bột bắp vào với chút nước rồi cho vào nồi sườn. Tiếp theo thêm nước tương đen để tạo màu, và thêm 2 gói gia vị sốt chua ngọt. Sử dụng sốt chua ngọt đóng sẵn đảm bảo hương vị chuẩn, không cần phải nêm thêm gia vị cầu kỳ. Khi bạn chưa thuần thục nấu món ăn và không biết cách làm phần sốt chua ngọt thì đây là giải pháp trọn vẹn. Sốt chua ngọt đóng sẵn có vị gần giống hệt như ở nhà hàng.

Bước 4: Đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại, sau đó tắt bếp và rắc thêm hạt mè trắng rang để tăng thêm hương thơm. Lấy món ăn ra đĩa rồi cùng những người thân yêu trong gia đình bạn thưởng thức và đón chào năm mới.

Mẹo: Có 2 điểm quan trọng khi làm món sườn chua ngọt: Lựa chọn sườn và chuẩn bị nước sốt. Hãy chọn phần sườn thẳng ở giữa. Nếu bạn không biết cách làm nước sốt chua ngọt, chỉ cần dùng loại đóng gói sẵn. Cho dù bạn làm theo cách nào, bạn cũng sẽ không thất vọng với lớp vỏ giòn tan và bên trong mềm mọng!

Thành phẩm món sườn heo chua ngọt

Sườn heo chua ngọt làm theo cách này vừa mềm, thơm lại nhanh. Vị chua ngọt hài hòa, thịt sườn heo thấm nước sốt rất đưa vị sẽ khiến bạn ăn mãi mà không ngán. Món sườn có thể ăn chơi hoặc dùng cùng với cơm nóng rất ngon. Đây là món ăn vô cùng thích hợp cho bữa cơm đoàn viên thêm ấm áp, nhiều dư vị!

Chúc các bạn thành công, ngon miệng với món sườn heo chua ngọt và đón năm mới bình an bên gia đình!