Mẹ tôi có 10 món nộm "tủ" thường làm trong dịp Tết vừa ngon, siêu nhanh lại chống ngấy và mang ý nghĩa may mắn

Trong những ngày Tết, những bữa cơm sum họp gia đình thì các món ăn salad - món trộn luôn là tâm điểm. Chúng đều là những món ăn tươi mát và không ngấy, làm tăng thêm không khí lễ hội - đón năm mới. Mẹ tôi có 10 công thức làm các món nộm - salad, đó đều là những công thức "tủ" được mẹ luân phiên làm trong các bữa cơm sum họp. Mỗi món ăn đều mang ý nghĩa tốt lành, dễ làm và đảm bảo thành công - ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể làm được. Chúng đều được cả gia đình tôi yêu thích! Bạn cũng có thể lưu lại công thức làm 10 món trộn kinh điển này để góp phần làm nên bữa tiệc hoàn hảo cho gia đình dịp năm mới. Món cuối cùng là món nhất định phải thử trong mỗi bữa ăn - hãy nhớ lưu lại công thức này và học cách làm nhé!

1. Nộm dưa chuột

Nguyên liệu: 2-3 quả dưa chuột, 3 tép tỏi, 1 quả ớt, nước tương, giấm balsamic, đường, một chút muối, rau mùi thái nhỏ.

Cách làm món nộm dưa chuột

Bước 1: Rửa sạch dưa chuột, đập dập và cắt thành miếng nhỏ cho vào âu trộn. Băm nhỏ tỏi và ớt. Chuẩn bị một chiếc bát sau đó cho tỏi băm, ớt băm nhỏ, 1 muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh giấm balsamic, một chút muối và đường rồi trộn đều.

Bước 2: Sau khi pha nước sốt xong, rưới đều lên dưa chuột, thêm một ít rau mùi thái nhỏ, trộn đều và để yên trong 5 phút. Món nộm dưa chuột hoàn thành cực dễ mà thanh mát giúp chống ngán trong ngày Tết cực hiệu quả.

2. Salad cà chua (màu đỏ tươi may mắn)

Nguyên liệu: 2-3 quả cà chua, một chút đường, một chút rau mùi thái nhỏ.

Cách làm món salad cà chua

Bước 1: Rửa sạch sau đó khía hình chữ thập trên đầu quả cà chua. Sau đó đun sôi một nồi nươc, thả cà chua vào chần trong khoảng 1 phút rồi vớt ra, bóc sạch vỏ. Cắt cà chua thành các miếng lớn hoặc nhỏ theo sở thích rồi cho vào thố trộn.

Bước 2: Rắc thêm đường trắng tùy theo khẩu vị, rau mùi thái nhỏ rồi trộn nhẹ và để yên trong 10 phút để nước cốt được chiết xuất. Sau đó có thể cho ra đĩa và thưởng thức. Món ăn này xuất hiện trên bàn ăn vào những ngày Tết với màu đỏ tươi, tượng trưng cho sự may mắn. Hương vị chua ngọt thanh mát giúp giải ngán ngấy.

3. Rau củ thái sợi trộn (tượng trưng cho sự giàu có từ mọi hướng)

Nguyên liệu: 2 củ khoai tây, 1 củ cà rốt, 1/2 quả ớt chuông xanh, 1 cái mộc nhĩ, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh giấm balsamic, một chút muối, dầu mè, 1 quả ớt băm, một ít mè trắng rang.

Cách làm món rau củ thái sợi trộn

Bước 1: Gọt vỏ, rửa sạch và bào nhỏ khoai tây cùng cà rốt. Ớt chuông loại bỏ hạt rồi thái sợi. Ngâm mộc nhĩ rồi thái sợi nhỏ. Đun sôi một nồi nước, cho mộc nhĩ thái sợi vào chần chín sau đó thả vào tô nước lạnh để giữ độ giòn. Tiếp tục chần khoai tây và cà rốt rồi vớt ra thả vào tô ngâm mộc nhĩ. Sau đó vớt vác nguyên liệu ra, nắm nhẹ cho ráo nước rồi cho vào âu trộn.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát, cho thỏi băm, nước tương, giấm balsamic, một chút muối, đường, dầu mè và ớt băm (không ăn được cay có thể bỏ qua ớt). Sau đó dùng thìa khuấy đều là được hỗn hợp nước sốt trộn. Tiếp theo bạn rưới nước sốt lên rau củ đã thái sợi, rắc thêm mè trắng và trộn đều. Lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức.

4. Nộm váng đậu

Nguyên liệu: 150g váng đậu, 5 tép tỏi băm, 1 muỗng canh nước tương, một chút muối, 1 muỗng canh giấm balsamic, ớt băm (tuỳ thích), dầu mè, rau mùi thái nhỏ.

Cách làm món nộm váng đậu

Bước 1: Ngâm váng đậu khô cho đến khi mềm sau đó vớt ra, cắt thành từng đoạn ngắn. Đun sôi một nồi nước, thả váng đậu đã ngâm vào chần trong khoảng 2 phút. Vớt váng đậu đã chần ra, rửa lại bằng nước lạnh, để ráo nước rồi cho vào âu trộn.

Bước 2: Cho tỏi băm, ớt băm, nước tương, một chút muối và giấm balsamic vào bát. Sau đó đun nóng một chút dầu mè rồi rưới vào để kích thích mùi thơm. Tiếp đó bạn cho phần nước sốt vừa pha vào âu đựng váng đậu, rắc rau mùi thái nhỏ vào, trộn đều. Để yên trong 5 phút rồi lấy ra đĩa và dọn lên bàn ăn.

5. Nộm củ sen thái lát (tượng trưng cho sự may mắn trên mọi phương diện)

Nguyên liệu: 1 củ sen, tỏi băm, ớt băm nhỏ, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh giấm balsamic, một chút muối, đường và dầu mè.

Cách làm nộm củ sen thái lát

Bước 1: Gọt vỏ củ sen, rửa sạch rồi thái lát mỏng. Đun sôi nước, cho một ít muối và giấm trắng vào sau đó thả củ sen đã thái lát vào, chần trong 30 giây. Vớt củ sen thái lát ra sau đó rửa lại với nước lạnh và để ráo.

Bước 2: Trong một cái bát, trộn đều tỏi băm, ớt băm nhỏ, nước tương, giấm balsamic, một chút muối, đường và dầu mè rồi dùng thìa khuấy đều là có phần nước sốt. Tiếp theo cho củ sen đã chần vào âu trộn, rưới nước sốt đã pha vào rồi trộn đều. Sau khi củ sen ngấm gia vị thì lấy ra đĩa, rắc thêm một ít mè trắng, rau mùi thái nhỏ lên trên là có thể thưởng thức.

6. Nộm ức gà xé phay (tượng trưng cho may mắn và sung túc)

Nguyên liệu: 1 miếng thịt ức gà, vài lát gừng, hành lá, rượu nấu ăn, 2 quả dưa chuột, 3 tép tỏi băm, 1 quả ớt băm (tuỳ thích), 2 muỗng canh nước nước mắm, 1 muỗng canh giấm balsamic, đường, rau mùi thái nhỏ.

Cách làm nộm ức gà xé phay

Bước 1: Rửa sạch thịt ức gà sau đó cho vào nồi nước, thêm 3 lát gừng, 2 cây hành lá, 1 muỗng canh rượu nấu ăn rồi đặt lên bếp, đun sôi. Luộc thịt ức gà trong khoảng 15 phút sau đó vớt ra, xé thành sợi nhỏ. Dưa chuột rửa sạch rồi ngâm nước muối để loại bỏ tạp chất. Sau đó thái thành dạng sợi. Cho dưa chuột xuống dưới đáy bát, thêm thịt ức gà xé phay vào.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát, cho tỏi băm, nước mắm, giấm balsamic, đường, ớt băm vào rồi khuấy đều cho hoà quyện. Hoặc bạn có thể thay thế nước sốt trộn nộm bằng sốt mè rang cũng rất ngon. Sau đó bạn rưới nước sốt vừa pha vào bát đựng nguyên liệu, rắc rau mùi thái nhỏ lên trên. Trước khi ăn khoảng 5 phút hãy trộn đều các nguyên liệu cho ngấm gia vị.

7. Nộm rong biển (tượng trưng cho sự giàu có dồi dào)

Nguyên liệu: 1 dải tảo bẹ khô (hoặc tươi), 5 tép tỏi băm, 1 quả ớt, 1 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng canh giấm balsamic, đường, một chút dầu mè, một ít hạt mè trắng rang, rau mùi thái nhỏ.

Cách làm món nộm rong biển

Bước 1: Ngâm và rửa sạch dải tảo bẹ cho đến khi nở mềm. Sau đó thái tảo bẹ thành dạng sợi. Đun sôi nước trong nồi rồi thả tảo bẹ thái sợi vào chần trong khoảng 1-2 phút. Vớt tảo bẹ ra, thả vào chậu nước lạnh để giữ độ giòn. Vớt tảo bẹ ra, để ráo nước rồi cho vào âu trộn.

Bước 2: Cho tỏi và ớt băm vào bát, thêm nước mắm, giấm balsamic, đường vào rồi khuấy đều. Tiếp đó bạn cho dầu mè vào, trộn đều một lần nữa là được phần sốt trộn. Tiếp theo bạn rưới nước sốt lên tảo bẹ rồi trộn đều. Sau cùng rắc hạt mè trắng lên là có thể lấy ra đĩa, trang trí bằng một chút rau mùi thái nhỏ.

8. Salad trứng bắc thảo (tượng trưng cho sự sum họp gia đình)

Nguyêu liệu: 3-5 quả trứng bắc thảo, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh giấm balsamic, một chút muối, đường, 1 muỗng canh nước đun sôi để nguội, 1 quả ớt băm, 1 cây hành lá thái nhỏ.

Cách làm salad trứng bắc thảo

Bước 1: Bóc bỏ vỏ và cắt trức bắc thảo thành các miếng hình múi cau sau đó xếp lên đĩa. Tiếp theo bạn rắc tỏi băm, ớt băm và hành lá lên trưngs bắc thảo.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát, cho nước tương, giấm balsamic, một chút xíu muối cùng đường, thêm 1 muỗng canh nước đun sôi để nguội vào rồi khuấy đều cho hoà quyện. Tiếp theo bạn rưới phần nước sốt vừa pha đều lên các miếng trứng bắc thảo. Cuối cùng rưới thêm vài giọt dầu mè để tăng hương vị là món ăn hoàn thành.

9. Salad đậu phộng (tượng trưng cho sự sống vĩnh cửu)

Nguyên liệu: 200g đậu phộng, 5 tép tỏi băm, 1 quả ớt băm, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh giấm balsamic, lượng đường vừa phải, một chút dầu mè, 1 nhánh rau cần tây thái dạng hạt lựu, một ít cà rốt thái hạt lựu.

Cách làm món salad đậu phộng

Bước 1: Cho đậu phộng vào nồi nước, thêm vài lát gừng và một chút muối rồi đun sôi trong 10 phút. Khi thấy đậu phộng chín mền thì vớt ra, để ngội và ráo nước.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát, thêm tỏi và ớt băm nhỏ cùng nước mắm (hoặc nước tương), giấm balsamic, một nhúm đường, dầu mè rồi khuấy đều cho hoà quyện. Tiếp đó bạn cho rau rau cần tây, đậu phộng, cà rốt vào bát tô, thêm nước sốt rồi trộn đều và để yên trong 10 phút cho các hương vị hòa quyện.

10. Nộm bắp cải

Nguyên liệu: 1/2 cây bắp cải, 1/2 củ cà rốt, 5 tép tỏi băm, 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh giấm, 1 thìa canh đường, 1 quả ớt băm nhỏ.

Cách làm món nộm bắp cải

Bước 1: Rửa sạch bắp cải sau đó thái thành dạng sợi (nếu bạn xé miếng lớn thì chần sơ trong nước sôi khoảng 10 giây rồi vớt ra, để ráo) và cho vào âu trộn. Cà rốt gọt bỏ vỏ, bào sợi rồi cho vào âu đựng bắp cải.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát, cho tỏi và ớt băm vào, thêm nước mắm, giấm, đường rồi khuấy đều. Hoặc bạn có thể trộn cùng sốt mè rang được bán sẵn tại các siêu thị. Rưới nước sốt lên bắp cải, trộn đều và thưởng thức hương vị chua ngọt, giòn tan và tươi mát, giúp át đi vị ngấy của thức ăn - đây là món ăn nhanh, ngon không thể thiếu trong các buổi họp mặt gia đình vào dịp Tết!

Hãy ghim sẵn 10 công thức món nộm này để sẵn sàng cho các bữa tiệc gia đình đón năm mới! Chúng không chỉ nhanh chóng và dễ làm mà mỗi món đều mang ý nghĩa tốt lành, tươi mát và giúp chống ngấy, được cả người lớn và trẻ em yêu thích. Tất cả các công thức đều vô cùng đơn giản, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể thành công ngay lần đầu tiên.