Review Tử chiến trên không: Bom tấn với sự máu lạnh của Thái Hòa, nước mắt Kaity Nguyễn và 118 phút căng thẳng cực độ

Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc.

Tháng 9 năm nay, khán giả xem phim chính là người "lãi" nhất vì có những siêu phẩm điện ảnh Việt ra rạp. Sau cơn sốt Mưa đỏ vẫn chưa hạ nhiệt, người xem lại tiếp tục bước vào giai đoạn "lụy" phim không mệt mỏi với một bom tấn khác, đó là Tử chiến trên không.

Phim Tử chiến trên không lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam vào năm 1978. Vào ngày 28/6/1978, chuyến bay số hiệu DC-4/501 của Hàng không dân dụng Việt Nam chở khoảng 60 hành khách, khởi hành từ Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột, sau đó tiếp tục hành trình đến thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chỉ khoảng 15 phút sau khi cất cánh, 4 tên không tặc giả danh là hành khách, mang theo dao, súng và lựu đạn được ẩn giấu tinh vi, đã bất ngờ ra tay và đẩy toàn bộ phi hành đoàn cùng các hành khách vô tội vào 52 phút sinh tử. Đã 47 năm trôi qua kể từ vụ việc chấn động, những nhân chứng sống vẫn mang trong mình vết thương về cả thể xác lẫn tinh thần.

Và bộ phim điện ảnh Tử chiến trên không đã tái hiện lại một trong những vụ cướp máy bay ám ảnh, được coi là nghiêm trọng bậc nhất trong lịch sử hàng không dân dụng nước ta.

Bạo lực, máu me, tiếng súng và tiếng la hét "dội" vào tâm trí người xem

Các thành viên trong phi hành đoàn của phim Tử chiến trên không bắt đầu một ngày làm việc như bình thường với đôi ba câu chuyện nhỏ, tiếng cười và cả những hờn dỗi của các cặp đôi trẻ. Sau một vụ cướp máy bay xảy ra trước đó, các thành viên của tổ bay trở nên cảnh giác hơn rất nhiều nhưng có lẽ, họ cũng không ngờ rằng, những giờ phút sinh tử lại xảy ra trên chính chuyến bay của mình.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau khi cất cánh, nhóm không tặc do Long (Thái Hoà thủ vai) cầm đầu, dẫn theo Tí (Võ Điền Gia Huy thủ vai), Sửu (Bảo Định thủ vai), Dần (Ray Nguyễn thủ vai) đã bắt đầu hành động. Chúng khống chế hai tiếp viên hàng không, yêu cầu cơ trưởng và cơ phó mở cửa buồng lái. Mục tiêu của nhóm không tặc là ép phi công đổi hướng để đưa chúng vượt biên ra nước ngoài.

Thủ đoạn của nhóm không tặc rất tàn độc, chúng tra tấn hai tiếp viên hàng không với những hình thức dã man, khiến người xem không khỏi xót xa. Bọn chúng còn tấn công cảnh vệ và uy hiếp các hành khách bằng dao và súng. Vậy nên xuyên suốt quá trình xem phim, khán giả không tránh khỏi cảm giác sợ hãi và lo lắng tột độ cho những người đang phải đối mặt với cuộc chiến sinh tử.

Không gian hẹp nhưng vẫn hoành tráng, gọi là phim hành động tầm cỡ quốc tế cũng không quá lời

Khung cảnh máy bay chân thực trong phim Tử chiến trên không chắc hẳn là điều khiến khán giả ấn tượng. Được biết, ê-kíp làm phim đã phục dựng lại toàn bộ máy bay bằng những thiết bị cũ của hàng không Việt Nam những năm sau 1975. Các diễn viên đã quay phim trong mô hình máy bay được dựng theo tỷ lệ 1:1 với máy bay thật. Ngay cả những cảnh rung lắc cũng được đầu tư mạnh tay, chi tiết và chỉn chu, tạo trải nghiệm tối đa cho người xem.

Những phân cảnh hành động chiếm phần lớn thời lượng trong phim, nhưng không gây cảm giác chán ngán. Thay vào đó, người xem cảm nhận rõ sự nghẹt thở, căng thẳng xen lẫn cả run sợ trước khung cảnh "nhìn đâu cũng thấy máu me" của chiếc máy bay.

Dù phần lớn diễn biến của bộ phim xảy ra trong không gian hẹp, nhưng phim vẫn hoành tránh và xịn tới từng chi tiết, mang tới cảm giác của một bom tấn hành động quốc tế.

Đến kẻ phản diện cũng phải day dứt với hai chữ "tình thân"

Nếu nói Tử chiến trên không chỉ toàn tập trung khắc họa những cảnh hành động, chiến đấu sinh tử thì cũng không hẳn. Dù là thuộc phe phản diện hay chính diện, các nhân vật đều có một điểm chung, đó là vô cùng coi trọng tình thân, chỉ có điều, một bên đã chọn con đường khiến nhiều cá nhân và gia đình khác đau khổ.

Long – kẻ cầm đầu nhóm không tặc cho thấy sự tàn ác không lay chuyển trong suốt quá trình thực hiện vụ cướp. Long chỉ có một điều duy nhất khiến bản thân do dự và phát hoảng, đó là khi con trai của hắn – một kẻ cũng thuộc nhóm không tặc, bị trọng thương và cận kề cái chết. Ngay cả tên chủ mưu của vụ cướp cũng luôn đặt gia đình mình lên trên hết, nhưng điều này không thể thay đổi được sự thật rằng hắn là một kẻ ác và lệch lạc trong cả suy nghĩ lẫn hành động.

Trong những giờ phút sinh tử căng thẳng tột độ, yếu tố tình cảm của bên chính diện đã giúp không khí của bộ phim dịu bớt lại, gây cảm xúc nghẹn ngào. Cảnh vệ Bình (Thanh Sơn thủ vai) đang trên chuyến bay về với người vợ sắp sinh. Anh mong chờ từng giây từng phút để gặp con gái nhưng vẫn dũng cảm đến tận cuối cùng để bảo vệ máy bay, thậm chí là sẵn sàng hy sinh. Cặp vợ chồng mới cưới là tiếp viên hàng không tên Trinh và cơ phó Khanh đã hóa giải những giận hờn, ngày càng trở nên yêu thương và gắn kết hơn sau biến cố. Khán giả còn chứng kiến tình yêu nảy nở giữa tiếp viên hàng không Nhàn và cảnh vệ Sơn. Họ chính là những người mang màu sắc ngọt ngào cho bộ phim.

Diễn xuất đỉnh cao, tinh hoa hội tụ

Có thể khẳng định rằng, phim Tử chiến trên không là một tác phẩm điện ảnh không một lỗ hổng diễn xuất. Thái Hòa tiếp tục củng cố danh xưng "ông hoàng phòng vé" nhờ diễn xuất không có đỉnh nhất, chỉ có đỉnh hơn. Lần này, Thái Hòa một chút hài hước cũng không có, chỉ thấy toàn sự máu lạnh và tàn ác, thậm chí là điên loạn. Dù mê diễn viên Thái Hòa đến mấy, khán giả cũng không khỏi căm phẫn trước sự độc ác của nhân vật Long.

Hai nữ tiếp viên hàng không do Kaity Nguyễn và Trâm Anh đảm nhận đã có màn thể hiện xuất sắc. Dù có khoảnh khắc run sợ, những giọt nước mắt và cả tiếng thét đau đớn nhưng hai nhân vật vẫn vùng lên đầy mạnh mẽ, dũng cảm bảo vệ và trấn an những hành khách đang gặp nguy hiểm, khiến người xem nể phục.

Nhân vật cảnh vệ Bình do nam diễn viên Thanh Sơn thủ vai chính là nhân tố gây bất ngờ nhất. Thanh Sơn từng quá quen thuộc với khán giả qua những bộ phim tâm lý gia đình. Tuy nhiên sang tới Tử chiến trên không, anh đã mang đến một màu sắc khác hẳn. Thanh Sơn thực hiện những cảnh hành động rất điệu nghệ, nam diễn viên cũng đã truyền tải thành công hình tượng người cảnh vệ tử tế, mưu trí, dũng cảm và đáng tin cậy.

Sự xuất hiện của nữ diễn viên Thanh Thúy cùng "người tình màn ảnh" của cô sẽ mang đến những mảng miếng hài hước vô cùng duyên dáng, giúp khán giả bật cười và thư giãn phần nào trong hơn 100 phút "căng như dây đàn".

Tử chiến trên không – tuyệt phẩm đáng xem từng phút, không dám rời mắt một giây

Tử chiến trên không đã mang đến cho khán giả trải nghiệm 118 phút đầy kịch tính và nghẹt thở, nhưng vẫn có sự cân bằng để ngay cả những người vốn không thích xem phim hành động giật gân, cũng sẽ phải lòng tác phẩm này. Phim có những cú twist khó đoán, tới tận cuối cùng vẫn gây bất ngờ. Với sự trau chuốt và trọn vẹn từ diễn xuất, kịch bản cho tới hình ảnh, Tử chiến trên không được cho là sẽ mở ra tương lai rực rỡ hơn nữa cho dòng phim hành động – kịch tính của điện ảnh Việt.