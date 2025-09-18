Giới chuyên môn review nóng Tử Chiến Trên Không: Đẳng cấp quốc tế, căng thẳng tột cùng

Tối 17/9, bộ phim Tử Chiến Trên Không của đạo diễn Hàm Trần đã chính thức có suất công chiếu sớm dành cho báo chí và giới chuyên môn, ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán. Lấy bối cảnh năm 1978, khi một vụ cướp máy bay chấn động xảy ra trong lịch sử, phim tái hiện hành trình nghẹt thở của những con người buộc phải đứng trước ranh giới sinh tử. Với sự tham gia của loạt gương mặt đình đám như Thái Hòa, Thanh Sơn, Kaity Nguyễn, tác phẩm được kỳ vọng là bom tấn hành động - tội phạm mang tính bước ngoặt của điện ảnh Việt.

Những suất chiếu đầu tiên ở sự kiện ra mắt ghi nhận phản ứng vô cùng tích cực, nhiều nhà phê bình, người trong nghề gọi đây là bộ phim kịch tính nhất năm, không khí căng thẳng được duy trì từng giây, từ cú twist bất ngờ cho tới những cảnh hành động được dàn dựng chân thực. Đặc biệt, việc phần lớn cảnh quay được chính các diễn viên tự thực hiện, không dùng cascadeur, càng khiến phim thêm phần ấn tượng.

Bộ phim nam tính nhất của điện ảnh Việt

Đây là nhận định về phim của đạo diễn, nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh sau khi thưởng thức Tử Chiến Trên Không. Anh cho biết sau khi tham dự suất chiếu sớm, anh hoàn toàn bị cuốn vào nhịp phim căng thẳng đến tận phút cuối, với cảm giác adrenaline dồn dập xuyên suốt. Theo anh, Tử Chiến Trên Không chính là tác phẩm “chín muồi” trong sự nghiệp của đạo diễn Hàm Trần, mang đậm dấu ấn cá nhân và xứng đáng trở thành cột mốc quan trọng trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Phan Gia Nhật Linh khẳng định đây có thể sẽ là bộ phim giúp Hàm Trần lần đầu tiên vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Anh cũng đặc biệt nhấn mạnh đến tinh thần “nam tính” mà phim mang lại, khi khắc họa hình ảnh những người đàn ông Việt Nam sống trọn vẹn vì gia đình, đất nước và lý tưởng, đồng thời tôn vinh cả sự kiên cường của những nhân vật nữ. Về mặt kỹ thuật, anh đánh giá phim đạt đẳng cấp quốc tế, từ khâu phục dựng set máy bay, quay trong không gian hẹp, đến kỹ xảo và diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên.

Bước tiến lớn của phim hành động Việt

Nhà báo Nguyễn Hồng Lam sau khi xem suất chiếu đã nhận định Tử Chiến Trên Không là bộ phim hành động đáng xem, kịch tính và hồi hộp đến phút chót. Dù dựa trên vụ không tặc thật năm 1978, phim không sa vào kể lể khô cứng mà xây dựng kịch bản chắc tay, nhiều tuyến nhân vật đan xen, hai lần đẩy cao trào khiến nhịp phim luôn dồn dập và hấp dẫn. Hầu hết bối cảnh gói gọn trong khoang máy bay nhưng không hề nhàm chán, nhờ diễn xuất sinh động của Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn cùng dàn cast trẻ. Về mặt kỹ thuật, phim gây ấn tượng mạnh với cảnh đại chiến MIG-19 và DC-4 được dựng hoành tráng, chi tiết, cho thấy bước tiến vượt bậc của điện ảnh Công an Nhân dân. Theo Nguyễn Hồng Lam, tác phẩm đã chứng minh phim hành động Việt hoàn toàn có thể tiệm cận trình độ hiện đại, đủ sức chinh phục cả những khán giả khó tính. Ông kết luận rằng Tử Chiến Trên Không xứng đáng với từng tấm vé và là một minh chứng mới cho sự trưởng thành của điện ảnh Việt.

Đánh đấm, máu me, căng thẳng tột cùng

Đạo diễn Đức Thịnh chia sẻ, đã rất lâu rồi điện ảnh Việt mới có một tác phẩm hành động đậm chất, lại lấy bối cảnh hiếm thấy trên máy bay. Đây là lần đầu tiên vụ án cướp máy bay chấn động năm 1978 được đưa lên màn ảnh, tạo nên trải nghiệm căng thẳng, nghẹt thở cho khán giả. Theo anh, những ai yêu thích thể loại hành động kịch tính, đầy máu lửa và những màn đấu trí nghẹt thở chắc chắn sẽ không thể bỏ lỡ Tử Chiến Trên Không, một trong những bộ phim hiếm hoi hội tụ cả chất lượng kỹ thuật lẫn cảm xúc mãnh liệt.

Bộ phim Việt đạt tới sự chỉn chu gần như tuyệt đối

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh nhận định Tử Chiến Trên Không có tiết tấu nhanh, dồn dập, căng thẳng đến nghẹt thở, khiến khán giả như dính chặt vào ghế. Anh đặc biệt ấn tượng khi dàn diễn viên đông nhưng ai cũng có đất diễn, mỗi nhân vật đều tỏa sáng, phối hợp ăn ý và hiệu quả. Về mặt kỹ thuật, từ quay phim, thiết kế đến kỹ xảo đều đạt tầm nghệ thuật cao, trong khi kịch bản thông minh với nhiều hơn hai cao trào liên tiếp tạo nên sự bất ngờ thú vị. Theo Trịnh Đình Lê Minh, tác phẩm này đã đưa điện ảnh Việt chạm đến sự hoàn thiện hiếm có, mang lại trải nghiệm vừa chân thực vừa hư ảo, khắc họa không khí một thời kỳ đã xa nhưng vẫn khiến người xem xúc động và say mê.

Bom tấn mới của điện ảnh Việt, căng thẳng đến nghẹt thở

Nhà báo Lê Hồng Lâm đánh giá Tử Chiến Trên Không là tác phẩm hành động kịch tính, không cho khán giả nghỉ lấy một giây. Theo anh, đạo diễn Hàm Trần đã phát huy toàn bộ kinh nghiệm hơn 20 năm làm nghề để kiểm soát nhịp phim, dàn cảnh chặt chẽ trong bối cảnh hẹp trên chuyến bay bị không tặc tấn công. Dù dàn cast đông đảo chưa có vai nào thật sự vượt trội, mỗi diễn viên đều có khoảnh khắc riêng để ghi dấu ấn, giúp tổng thể thêm hài hòa. Lê Hồng Lâm nhận định đây là bộ phim “chín muồi” của Hàm Trần, một bom tấn giải trí đáng xem, chấm điểm 7/10 và dự đoán doanh thu có thể đạt mốc 300 tỷ đồng.