Nữ chính 13 tuổi của phim Vợ ba năm nào giờ đã trưởng thành, tái xuất trong Khế ước bán dâu với nhan sắc cực kỳ điện ảnh

Năm 2019, phim điện ảnh "Vợ ba" được công chiếu tại các rạp Việt, nhưng nhanh chóng phải dừng chiếu vì trong phim có cảnh nóng của nữ chính Phương Trà My lúc 13 tuổi. Sau "Vợ ba", Phương Trà My gần như tách khỏi công việc diễn xuất, thay vào đó là tập trung vào việc học đại học. Đã 6 năm vắng bóng trên màn ảnh, gần đây, Phương Trà My bất ngờ tái xuất với vai diễn trong phim điện ảnh kinh dị Khế Ước Bán Dâu.

Phương Trà My trong phim "Vợ ba"

Ngay cả khi không biết trước sự tham gia của Phương Trà My trong dàn cast, nhiều khán giả vẫn sẽ dễ dàng nhận ra nữ diễn viên, vì cô vẫn giữ được những nét đẹp năm nào, chỉ khác là ngày càng trưởng thành, đằm thắm hơn ở tuổi 21.

Phương Trà My trong phim Khế Ước Bán Dâu

Trong phim Khế Ước Bán Dâu, Phương Trà My vào vai Triều Châu, vợ của Thế Giang – con trai thứ 3 của gia đình họ Vũ giàu có. Khác với nữ chính Nhài, bằng lòng gả vào gia tộc họ Vũ vì muốn giúp gia đình thoát khỏi khó khăn, Triều Châu lại là một tiểu thư con nhà quý tộc. Cô xinh đẹp, phong thái dịu dàng, đài các và chơi đàn rất giỏi. Gia đình của Triều Châu có mối thâm tình với ông Tri – người đứng đầu gia tộc họ Vũ nên cuộc sống tại nhà chồng của cô dường như khá nhẹ nhàng, không gặp nhiều khổ cực.

Nói vậy không có nghĩa là Triều Châu không có nỗi niềm riêng. Ngày cô về nhà họ Vũ cũng là lúc chồng của cô – Thế Giang bỏ nhà ra đi, phiêu bạt giang hồ. Từ đó, Triều Châu sống trong nỗi cô đơn suốt nhiều năm dòng. Sống trong nhà họ Vũ với vô vàn những bí ẩn kỳ quái và nỗi nguy hiểm rình rập, Triều Châu đã phải chịu đựng nhiều.

Phương Trà My đã thể hiện rất tốt nhân vật Triều Châu mang những nỗi buồn sâu thẳm. Dù không bộc lộ rõ nhưng đặt trong bối cảnh của bộ phim, nhân vật Triều Châu chắc hẳn cũng phải đối diện với áp lực làm dâu, áp lực sinh con nối dõi tông đường, nhưng chồng của cô vẫn bỏ đi biệt tích. Trong suốt thời lượng của bộ phim, Phương Trà My không có nhiều thoại, nhưng từng ánh mắt và cử chỉ của nữ diễn viên đều cho thấy nỗi niềm trong cuộc sống ngột ngạt ở nhà chồng của nhân vật. Một điều mà Phương Trà My còn biểu đạt thành công, là cô khiến khán giả phải tò mò, không biết nhân vật Triều Châu này là người tốt hay xấu.

Màn tái xuất của Phương Trà My với vai diễn Triều Châu trong Khế Ước Bán Dâu đã để lại dấu ấn trong lòng người xem bởi nhan sắc xinh đẹp, cùng cách nhập vai tròn trịa. Đây có thể là một bước đệm tốt giúp nữ diễn viên quay trở lại sự nghiệp diễn xuất, sau vai nữ chính gây nhiều tranh luận trong phim "Vợ ba" năm nào.

Nhan sắc ngoài đời xinh đẹp của Phương Trà My

Thông tin phim điện ảnh Khế Ước Bán Dâu Đạo diễn: Lê Văn Kiệt Thể loại: Bí ẩn, Kinh Dị Thời lượng: 114 phút Ngày phát hành: 12/09/2025 Diễn viên tham gia: NSND Trung Anh, NSND Minh Châu, Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Phương Trà My, Lê Tuyết Anh… Nội dung chính: Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết tâm linh của nhà văn Thục Linh kể về Nhài - một cô dâu trẻ được gả vào gia tộc họ Vũ và vô tình bị cuốn vào một "khế ước" kinh hoàng với quỷ dữ.

Ảnh: Sưu tầm




