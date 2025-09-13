Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc.

Càng về cuối năm, rạp phim Việt lại càng trở nên sôi nổi hơn với các tựa phim thuộc thể loại kinh dị. Trong số nhiều phim kinh dị đang và sắp trình chiếu, Khế Ước Bán Dâu trở nên trội bật hơn hẳn. Lý do đơn giản là bởi, phim quy tụ dàn sao "khủng", bao gồm những tên tuổi gạo cội như là NSND Trung Anh, NSND Minh Châu và cả các ngôi sao triển vọng như Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Phương Trà My, Lê Tuyết Anh…

Bộ phim của đạo diễn Lê Văn Kiệt lấy cảm hứng từ tiểu thuyết tâm linh của nhà văn Thục Linh kể về Nhài - một cô dâu trẻ được gả vào gia tộc họ Vũ và vô tình bị cuốn vào một "khế ước" kinh hoàng với quỷ dữ. Phim gây tò mò từ khi tung teaser trailer với bối cảnh, một số lời thoại cùng âm thanh ám ảnh. Sau khi Khế Ước Bán Dâu được công chiếu, đã bắt đầu có những bình luận xoay quanh bộ phim. Có ý kiến cho rằng, những gì hay nhất của Khế Ước Bán Dâu đã hội tụ hết trên trailer. Thế nhưng có đúng là như vậy?

Cốt truyện gây tò mò

Bộ phim Khế Ước Bán Dâu xoay quanh gia tộc nhà họ Vũ với người đứng đầu là ông Tri – một người đàn ông giàu có. Ông có 3 cậu con trai là Thế Công, Thế Định và Thế Giang. Trong khi cậu cả Thế Công đã qua đời, cậu út Thế Giang bỏ nhà đi phiêu bạt, ông Tri đặt hết niềm hy vọng có người nối dõi tông đường vào người con trai thứ 2 – Thế Định.

Một trong những phân cảnh đầu của Khế Ước Bán Dâu là đám cưới của Thế Định và Nhài, một lễ cưới không có tiếng cười, chỉ có áp lực về việc sinh con trai, làm dâu phải hết lòng vì nhà chồng và tuân thủ nghiêm ngặt gia quy. Từ khoảnh khắc Nhài ngồi trên thuyền về nhà chồng, cô đã bắt đầu bước vào một thế giới với vô vàn những điều ma quái, bí ẩn, không thấy đường lui.

Những biến chuyển cảm xúc của Nhài cũng có điểm chung với khán giả, đó là sự tò mò đến tột độ về một loạt bí ẩn rùng rợn của nhà họ Vũ. Vì sao trong gia quy cấm không cho nàng dâu mới vào phòng của mẹ chồng? Lý do không được ra ngoài sau canh nhất đêm Rằm? Nàng dâu cả đang giấu điều gì sau ánh mắt ma mị, huyền bí? Sự biến mất của các nô bộc trong gia đình…

Một bộ phim có tất cả nhưng thiếu độ "wow"

Khế Ước Bán Dâu không chỉ là một phim kinh dị, "dọa ma" khán giả đơn thuần, mà còn cài cắm nhiều ẩn ý. Người xem có thể tìm thấy gần như mọi vấn đề về gia đình, định kiến xã hội hay triết lý nhân sinh trong phim này, như là trọng nam khinh nữ, áp lực sinh con nối dõi tông đường, thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến, tình mẫu tử và đương nhiên, không thể thiếu tình yêu đôi lứa. Thậm chí, nhân - quả và lòng tham không đáy của con người cũng được khắc họa.

Có thể nói rằng Khế Ước Bán Dâu bị quá tải thông điệp, nếu không muốn nói là nhồi nhét. Điều này khiến cho mọi vấn đề đặt ra trong Khế Ước Bán Dâu chỉ ở lưng chừng, chưa đủ sức nặng, chưa có trọng tâm và vì thế, khó đọng lại trong lòng khán giả.

Ngay cả yếu tố được nói đến nhiều nhất là tình mẫu tử cũng chưa thể khiến người xem xúc động. Cụ thể, nhân vật Nhài có một phân cảnh cao trào khi cô giằng xé giữa tình yêu dành cho con và ác quỷ đang dần xâm chiếm cơ thể. Dẫu vậy, phân cảnh này kết thúc quá nhanh, không có lời thoại đủ sâu sắc, nên chẳng có giọt nước mắt nào rơi, cũng không đủ sức tạo cảm xúc nghẹn ngào.

Bối cảnh và phục trang cuốn mắt

Về phần nhìn, Khế Ước Bán Dâu là một bộ phim đẹp. Cơ ngơi nhà họ Vũ được bao bọc bởi khung cảnh sông nước, núi non trữ tình. Nhà cửa và kiến trúc trong phim toát lên sự trang nhã, thanh tao, rất tinh giản nhưng chẳng hề đơn sơ.

Phục trang của Khế Ước Bán Dâu cũng thu hút khán giả vì mang đậm nét truyền thống cùng sự chỉn chu, trau chuốt ở từng bộ trang phục dù là dành cho nhân vật nam hay nữ. Đặc biệt, những bộ cổ phục Việt được tham khảo từ các tư liệu và hiện vật lịch sử, cho thấy sự nghiêm túc và tỉ mỉ của đoàn làm phim.

Những cảnh kinh dị trong phim có độ rùng rợn, không tạo cảm giác "giả trân". Bởi vậy, đây là một bộ phim có thể thỏa mãn được những khán giả yêu thích thể loại kinh dị, cần được kích hoạt cảm giác sợ hãi và căng thẳng.

Diễn xuất đẳng cấp của NSND Trung Anh và một ẩn số cực tiềm năng

Không phải là dàn sao trẻ, người chiếm trọn spotlight trong Khế Ước Bán Dâu chính là NSND Trung Anh với độ nổi tiếng tầm quốc dân, và là trụ cột diễn xuất của phim. Mỗi lần xuất hiện, nhân vật ông Tri của NSND Trung Anh đều khiến khán giả nổi da gà với độ thâm hiểm, cùng lòng tham vinh hoa phú quý "đội lốt" một người đứng đầu gia tộc tưởng chừng như danh giá, quy củ.

Diễn viên Hữu Vi gây ấn tượng với nhan sắc phong trần, vừa lạnh lùng nhưng cũng nhiều tâm sự. Nam diễn viên gần như đã quay trở lại thời kỳ đỉnh cao visual, sau những lần xuống phong độ. Dẫu vậy, mỗi khi nam diễn viên cất giọng thoại, khán giả không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng vì đài từ gượng gạo.

Lâm Thanh Mỹ tái xuất với một vai diễn đúng thể loại phim kinh dị được coi là thế mạnh của cô. Dẫu vậy, màn thể hiện của Lâm Thanh Mỹ chỉ có thể nói là tròn vai, chưa có sự mới mẻ hay bứt phá.

Ẩn số diễn xuất của Khế Ước Bán Dâu lại là một gương mặt khá lạ lẫm, đó là nữ diễn viên Tuyết Anh vai mợ cả Diễm. Không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, ma mị, nhân vật này còn rất khó đoán, khiến khán giả phải ngẫm nghĩ nhiều khi xem phim.

Về mặt tổng thể, Khế Ước Bán Dâu có sự chỉn chu về cả nội dung lẫn hình ảnh. Cộng thêm diễn xuất tròn trịa từ các nhân vật, cùng màn thể hiện đỉnh cao của những nghệ sĩ gạo cội, Khế Ước Bán Dâu là một bộ phim điện ảnh kinh dị đáng xem ở thời điểm hiện tại.

Thông tin phim điện ảnh Khế Ước Bán Dâu Đạo diễn: Lê Văn Kiệt Thể loại: Bí ẩn, Kinh Dị Thời lượng: 114 phút Ngày phát hành: 12/09/2025 Diễn viên tham gia: NSND Trung Anh, NSND Minh Châu, Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Phương Trà My, Lê Tuyết Anh… Nội dung chính: Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết tâm linh của nhà văn Thục Linh kể về Nhài - một cô dâu trẻ được gả vào gia tộc họ Vũ và vô tình bị cuốn vào một "khế ước" kinh hoàng với quỷ dữ.

Nguồn ảnh và gif: Fanpage Khế Ước Bán Dâu, YouTube @CGV Cinemas Vietnam