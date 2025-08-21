Trăm ngàn tác phẩm cũng khó có thể lột tả được hết sự hy sinh, lòng quả cảm của các chiến sĩ và những mất mát, khốc liệt của chiến tranh. Dẫu vậy, khán giả thời bình vẫn luôn cần những bộ phim, những cuốn tiểu thuyết, tư liệu và hình ảnh để hiểu hơn và sống lại những năm tháng lịch sử hào hùng. Và tác phẩm Mưa đỏ - phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng với kịch bản của nhà văn Chu Lai đã đưa người xem trở về với 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Nguồn gif: YouTube @Galaxy Studio

81 ngày đêm ấy đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, là một minh chứng cho khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trận chiến khốc liệt tại Thành cổ đã góp phần quan trọng, tạo ra bước ngoặt trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

81 ngày đêm khốc liệt, nhưng sự lạc quan chưa bao giờ mất đi

Trái với dự đoán của người xem, Mưa đỏ không bắt đầu bằng khung cảnh chiến trường tàn khốc, mà là giai điệu nhẹ nhàng, du dương thoáng qua của một bản nhạc giao hưởng. Ấy vậy mà vẫn đủ sức khiến người xem rưng rưng từ những giây phút đầu tiên.

Xuyên suốt thời lượng của phim Mưa đỏ , sẽ có nhiều khoảnh khắc tươi sáng, tràn đầy niềm tin và hy vọng không kém đoạn nhạc giao hưởng ấy. Những giây phút này không khói bom, mưa đạn nào có thể khỏa lấp được, đó chính là tinh thần lạc quan và ý chí chiến đấu quật cường của các chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Nguồn gif: YouTube @Galaxy Studio

Trọng tâm của bộ phim Mưa đỏ xoay quanh những chiến sĩ trẻ thuộc tiểu đội 1. Mỗi người có nền tảng, xuất thân khác nhau, mang trong mình những khát vọng và ước mơ không giống nhau. Có chàng trai đang học Nhạc viện Hà Nội, sắp có cơ hội du học tại Học viện âm nhạc Tchaikovsky, lại có cả anh sinh viên trường mỹ thuật, luôn mang bên mình giấy và bút vẽ. Thậm chí, một nam sinh chưa tốt nghiệp trung học tên Tú cũng quyết tâm viết thư bằng máu xin ra trận bởi vì "em nhỏ, nhưng những thứ khác của em không nhỏ". Có mặt tại trận địa, những chàng thanh niên trẻ đã gặp gỡ người anh lớn là tiểu đội trưởng Tạ, anh tự nhận mình là 100% nông dân. Anh chân chất, thật thà, hết lòng vì đàn em, luôn mang trong lòng nỗi nhớ vợ, thương con. Và thế là, tiểu đội 1 đã hội tụ đủ "bắc, trung, nam, cả nước vô trận".

Nguồn gif: YouTube @Galaxy Studio

Khó khăn, sự khốc liệt của chiến tranh hiện lên ngay từ những ngày đầu tiên ra trận. Thế nhưng, trong màn đêm tối, trước khung cảnh tan hoang và những đốm pháo phát sáng trên bầu trời, các chiến sĩ vẫn thấy ở đó vẻ đẹp nên thơ. Và trong cả những ngày chiến đấu vô cùng gian khổ, có khi phải nhịn đói, nhấm nháp chút muối cầm hơi, hay bị ghẻ và chấy đầy người, các người lính quả cảm vẫn thể hiện tinh thần lạc quan. Họ thậm chí còn đem cái chết ra làm chuyện để bông đùa. Những cuộc hội thoại hài hước, duyên dáng của người lính trong phút giây nghỉ ngơi khiến khán giả cũng phải bật cười, nhưng rồi lại giàn giụa nước mắt ngay sau đó.

Mỗi một chiến sĩ hy sinh đều như cứa một nhát vào trái tim khán giả

Sự hy sinh, mất mát là điều không thể tránh khỏi trong chiến tranh. Những người chiến sĩ biết điều này, khán giả xem phim cũng xác định trước điều này, nhưng đi qua từng phân cảnh, ai cũng thầm mong không có thêm bất cứ người lính nào ra đi nữa.

Dẫu vậy, chiến tranh vẫn luôn tàn khốc. Mỗi người chiến sĩ của tiểu đội 1 nói riêng và của mặt trận bảo vệ Thành cổ Quảng Trị nói chung ngã xuống, đều khiến khán giả không cầm được nước mắt. Cảm giác tiếc thương, đau lòng lúc đó là không thể diễn tả.

Nguồn gif: YouTube @Galaxy Studio

"Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, chúng ta sẽ giành chiến thắng"

Đối lập với lực lượng lính của chính quyền ngụy Sài Gòn với những trang bị, vũ khí tối tân cùng các bữa ăn thịnh soạn có đủ thịt, đủ rượu, những người lính Giải phóng quân của chúng ta phải đối mặt trước muôn vàn khó khăn. Đó là các bữa cơm đơn sơ, những ngày bị chặn mất lương thực tiếp tế, thậm chí, các thương binh còn phải cưa sống chân vì không đủ thuốc tê. Chính bác sĩ quân y cũng không thể kìm lòng được trước sự mất mát của các chiến sĩ mà nghẹn ngào: "Mỗi ngày, mất đi hàng trăm người". Thế nhưng "K3 Tam Sơn còn, Thành cổ còn, tất cả chiến sĩ sẽ giữ Thành cổ đến sinh mạng cuối cùng". Thật vậy, khán giả thấy thương xót bao nhiêu, thì các chiến sĩ lại quả cảm bấy nhiêu.

Nguồn gif: YouTube @Galaxy Studio

Một trong những phân đoạn cao trào, thậm chí có thể coi là biểu tượng của phim Mưa đỏ chính là khi chiến sĩ Hải bị phe địch bắt, treo lên cao và tra tấn. Dẫu vậy, không một lời nói nhún nhường hay thỏa hiệp, anh đã dõng dạc tuyên bố mình là Hải của K3 Tam Sơn. Và trước khi bị thiêu sống như ngọn đuốc, Hải đã động viên đồng đội bằng một câu mà khán giả sẽ không thể nào quên được: "Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, chúng ta sẽ giành chiến thắng".

Tình mẫu tử, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa vẫn ánh lên nơi chiến trường bom đạn

Khung cảnh chia tay giữa chiến sĩ và hậu phương, mà cụ thể là giữa Cường và mẹ hay Tú và bạn gái ở đầu phim Mưa đỏ diễn ra không bi lụy, không nước mắt và cũng không có sự níu kéo. Dẫu vậy, yếu tố tình mẫu tử, tình cảm gia đình hay tình yêu đôi lứa trong Mưa đỏ không hề mờ nhạt, thậm chí càng về cuối, càng trở nên sâu sắc.

Nguồn gif: YouTube @Galaxy Studio

Cường đã gặp được một người mà anh muốn đưa nàng về Hà Nội, giới thiệu với mẹ, đó là cô lái đò trên sông Thạch Hãn tên Hồng. Anh luôn giữ chiếc khăn của cô như một báu vật, thậm chí trong giây phút hy sinh, Cường vẫn cầm chặt tín vật tình yêu.

Tiểu đội trưởng Tạ xác định là mình có thể "ngỏm bất cứ lúc mô", chẳng hề nao núng trước cái chết chực chờ, nhưng vẫn luôn đau đáu trong lòng nỗi nhớ vợ con. Một trong những điều mà anh luôn tâm đắc chính là viết thư cho vợ. Với anh, dù là một người nông dân ít chữ, thì việc viết đúng chính tả trong thư gửi về cho vợ vẫn là điều quan trọng.

Tú – vẫn chỉ là một cậu học sinh nhỏ về độ tuổi, nhỏ về thể chất nhưng đã cho thấy ý chí vô cùng lớn lao khi viết thư bằng máu xin ra trận. Người chiến sĩ ấy, trong khoảnh khắc hy sinh, lại trở về là đứa con trai nhỏ của mẹ, liên tục gọi "mẹ ơi", rồi chìm dần vào làn nước sông Thạch Hãn.

Nỗi đau của những người mẹ mất con, người vợ mất chồng, những cô gái mất đi người mình yêu được phim Mưa đỏ lột tả qua các phân cảnh không dài, nhưng đầy tinh túy. Phim kết thúc, nhưng nỗi đau này sẽ không mất đi, mà để lại dư âm trong lòng khán giả.

Mưa đỏ: Bộ phim nhất định phải xem thật nhiều lần trong đời

Đoạn trailer chính thức dài 2 phút của phim Mưa đỏ vốn đã nhận được lời khen ngay từ khi đăng tải với những góc quay đẹp, đại cảnh hoành tráng. Thế nhưng khi xem phim, khán giả sẽ còn cảm thấy choáng ngợp hơn nữa trước sự chân thực và bi tráng của những trận chiến, hay vẻ đẹp nên thơ, dịu dàng của những giây phút lắng đọng hiếm hoi.

Nguồn gif: YouTube @Galaxy Studio

Dàn diễn viên chính của phim Mưa đỏ đều là những gương mặt khá mới đối với khán giả, nhưng diễn xuất của họ không hề non nớt. Tất cả đều thể hiện thành công nhân vật của mình, chạm đến trái tim của người xem. Đồng hành với dàn diễn viên trẻ là những tên tuổi đã quá thân quen với khán giả như Hứa Vĩ Văn, Đinh Thúy Hà, Thân Thúy Hà hay NSND Trần Lực… Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của một số khách mời đặc biệt, tiêu biểu là ca sĩ Hòa Minzy. Có thể nói rằng, phim Mưa đỏ sở hữu dàn diễn viên đầy nội lực, góp phần quan trọng để tạo nên một tác phẩm hoàn hảo không vết xước trong lòng người xem.

Trong hơn 2 tiếng đắm chìm vào bộ phim Mưa đỏ , khán giả đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ bật cười trước tinh thần lạc quan và hài hước của các chiến sĩ, cho đến lụi tim vì sự ngọt ngào mà kín đáo của tình yêu thời chiến. Nhưng trên hết, lòng tiếc thương và những giọt nước mắt đã không thể ngừng rơi trước sự mất mát và hy sinh của các chiến sĩ. Để rồi sau khi xem xong phim Mưa đỏ , hai chữ biết ơn dành cho các thế hệ cha ông ta đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc vẫn là chưa đủ.

Thông tin phim điện ảnh "Mưa đỏ" - Tóm tắt phim: "Mưa đỏ" - Phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này. Bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, là nén tâm nhang tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hoà hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam. - Thể loại: Hiện thực chiến tranh - Hành động - Đơn vị sản xuất: Điện ảnh Quân đội nhân dân - Đơn vị phát hành: Galaxy Studio - Đạo diễn: NSƯT Đặng Thái Huyền - Diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy, Steven Nguyễn, Hạ Anh - Dự kiến khởi chiếu: 22.8.2025

