Những năm cuối thập niên 1970, đất nước vừa giải phóng nên còn chưa phát triển. Các chuyến bay đều sử dụng loại máy bay cũ, máy dò quét kim loại, quy trình an ninh sân bay cũng chưa tốt như hiện tại. Do đó mà đã xảy ra hai vụ không tặc gây chấn động dư luận vào năm 1977 và 1978. Đây chính là nguồn cảm hứng để Hàm Trần thực hiện Tử Chiến Trên Không xoay quanh cuộc chiến anh dũng của tổ lái, các cảnh vệ với những tên cướp liều lĩnh, máu lạnh.

Nội dung Tử Chiến Trên Không xoay quanh chuyên viên đào tạo cảnh vệ hàng không tên Bình (Thanh Sơn). Vì vợ sắp sinh, anh được đặc cách bay chuyến sớm nhất về Thành phố Hồ Chí Minh cùng tổ lái gồm cơ trưởng Phong (Xuân Phúc), cơ phó Khanh (Trần Ngọc Vàng), cảnh vệ Sơn (Ma Ran Đô) và hai nữ tiếp viên Tú Trinh (Kaity Nguyễn), Nhàn (Trâm Anh). Khi máy bay vừa cất cánh, Long (Thái Hòa), Sửu (Bảo Định), Tí (Võ Điền Gia Huy) và Dần (Ray Trần) bất ngờ ra tay uy hiếp tiếp viên, ép tổ lái bay ra nước ngoài. Một cuộc chiến kịch tính bắt đầu.

Bối cảnh chỉn chu, hành động kịch tính

Đoàn phim Tử Chiến Trên Không khá kỳ công khi tái hiện bối cảnh những năm cuối thập niên 1970 vô cùng chân thật. Trang phục nhân vật, từ hành khách cho đến phi công, cảnh vệ, tiếp viên, âm nhạc hay thậm chí màu phim đều đậm chất hoài cổ. Chiếc máy bay DC-4 “huyền thoại” được phục dựng không khác gì nguyên bản. Các chi tiết nhỏ như cửa sắt, bảng điều khiển, ghế ngồi… đều giống hệt năm xưa.

Kỹ xảo phim là một điểm cộng sáng giá với các góc quay từ bên ngoài máy bay rất rõ nét. Phân cảnh máy bay chiến đấu MiG xuất hiện và có màn rượt đuổi trên không chắc chắn khiến không ít khán giả thích thú. Các cảnh cháy nổ cũng tăng thêm độ nghẹt thở cho cuộc đối đầu trên độ cao hàng nghìn mét.

Đặc biệt, bối cảnh hẹp của khoang máy bay làm cho yếu tố hành động trở nên độc đáo và kịch tính hơn hẳn. Mỗi trận đối đầu giữa các nhân vật luôn chịu tác động từ môi trường xung quanh. Mỗi món đồ trên máy bay, từng chiếc ghế, từng cánh cửa… đều ảnh hưởng đến kết quả của cuộc chiến, dẫn đến hàng loạt biến số khác nhau. Bình, Long, Sơn… cũng tận dụng tối đa bối cảnh hẹp để hạ gục đối thủ dù ở thế bất lợi. Các pha ra đòn mạnh mẽ, có lực và đẹp mắt, thực dụng chứ không hề màu mè như nhiều phim hành động khác.

Nội dung hấp dẫn

Hầu hết thời lượng của các bộ phim không tặc đều diễn ra trong cùng bối cảnh chiếc máy bay. Do đó mà nhiều tác phẩm vô tình tạo ra thời gian chết lặp đi lặp lại cùng một nội dung. Tuy nhiên, Tử Chiến Trên Không không phạm vào sai lầm đó. Bộ phim sở hữu một kịch bản lôi cuốn và hấp dẫn trong suốt 2 tiếng thời lượng với nhiều biến cố và nút thắt diễn ra liên tục.

Đầu tiên phải kể đến số lượng nhân vật đông đảo cùng các mối quan hệ chồng chéo, như Sơn và Nhàn có tình cảm với nhau hay Khanh và Trinh là vợ chồng. Do đó mà khi hai nữ tiếp viên rơi vào tay bọn không tặc, một cuộc đấu trí căng thẳng lập tức nổ ra. Các phi công buộc phải đấu tranh nội bộ lẫn tư tưởng về việc đóng chặt buồng lái hay mở cửa chiến đấu, bảo vệ máy bay hay bảo vệ người mình yêu.

Tử Chiến Trên Không tạo ra một tình huống ngặt nghèo khi nhóm không tặc nhanh chóng cướp được súng của các cảnh vệ. Một kẻ khống chế đầu máy bay, một kẻ uy hiếp tiếp viên cuối máy bay. Các hành khách lẫn phi hành đoàn gần như không có khả năng phản kháng. Ẩn số lớn nhất đến từ Bình khi anh là một cảnh vệ xuất hiện trên máy bay nằm ngoài dự tính của bọn cướp.

Các biến cố liên tục ập đến một cách dồn dập, tình tiết khó đoán khi cuộc chiến đảo chiều liên tục. Nhóm của Long có những âm mưu riêng còn Bình cũng có tính toán để đối phó. Mọi thứ liên kết với nhau chặt chẽ. Thậm chí gần cuối phim, một nút thắt mới được hé lộ gây bất ngờ cực lớn.

Song, Tử Chiến Trên Không vẫn còn một vài điểm trừ đáng tiếc. Nhiều tình tiết phim mang đậm tính sắp đặt để giúp Bình “lật kèo” nhóm cướp đông đảo và có vũ khí vượt trội. Nhiều phân cảnh hài hước được Hàm Trần thêm vào nhằm tạo tiếng cười, giảm căng thẳng nhưng lại tỏ ra lạc quẻ, không hiệu quả so với cuộc chiến đang diễn ra song song. Nhiều đoạn Sơn và Nhàn “thả thính” nhau công khai trên máy bay gây khó hiểu khi họ đều đang làm nhiệm vụ nhưng lại thiếu chuyên nghiệp.

Đại tiệc diễn xuất của Thái Hòa và dàn diễn viên đa thế hệ

Tử Chiến Trên Không một lần nữa chứng minh khả năng diễn xuất đỉnh cao của Thái Hòa. Mới cách đây vài tháng, anh còn thể hiện hình ảnh hiền hòa mà kiên cường của du kích Bảy Theo thì nay lại hóa thân thành một tên cướp lạnh lùng. Từ cách nói chuyện cho đến ánh mắt của Long toát lên vẻ hung ác, máu lạnh. Cách hắn chơi đùa với nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của nạn nhân cho thấy được sự tàn nhẫn của gã. Long bạo hành tinh thần con trai Sửu nặng nề nhưng cũng rất quan tâm tới tính mạng của con. Đây là một phản diện có chiều sâu, vừa tàn ác mà cũng vừa cảm xúc. Có lẽ, chỉ có Thái Hòa mới có đủ khả năng thể hiện màu sắc nhân vật đa dạng như thế.

Dàn diễn viên tên tuổi còn lại đều rất tròn vai. Thanh Sơn cho thấy hình ảnh một cảnh vệ dũng cảm, mưu trí cùng quyết tâm bảo vệ hành khách. Trước đây, anh thường chỉ được biết đến qua các vai diễn trong những bộ phim truyền hình trên sóng giờ vàng. Nhưng với Tử Chiến Trên Không, nam diễn viên cho thấy một lối diễn rất điện ảnh và thể hiện các cảnh hành động vô cùng máu lửa.

Trâm Anh ngày càng có sự tiến bộ về mặt diễn xuất, từ ngày còn đóng YouTube cho đến mini-series Trại Hoa Đỏ (2022) và giờ là phim điện ảnh lớn đầu tay. Dù là hình ảnh thiếu nữ đang yêu hay nữ tiếp viên kiên cường, ánh mắt chan chứa tình cảm hay sợ hãi, đau đớn cũng đều rất rõ nét.

Võ Điền Gia Huy có sự lột xác trong vai phản diện lấc cấc sau nhiều hình tượng đẹp trong Thưa Mẹ Con Đi (2019) hay Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu (2025). Lợi Trần, Xuân Văn, Bảo Định… đều có đất diễn để thể hiện nhân vật

Song, phim vẫn có một điểm trừ, nằm ở màn kết hợp của Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng. Trong phim, Trần Ngọc Vàng không có quá nhiều đất diễn, trong khi cả hai cũng không có nhiều cảnh chung để thể hiện sự gắn kết dù vào vai vợ chồng. Vì vậy, chemistry giữa họ khá nhạt nhòa, chưa tạo được cảm xúc rõ rệt như kỳ vọng của khán giả ở một cặp đôi màn ảnh. Những phân đoạn tình cảm, thay vì bùng nổ thì hai người đang dừng lại ở mức tròn vai và thực sự chưa đủ để khiến khán giả rung động mạnh mẽ.

Điểm thú vị ở Tử Chiến Trên Không là cách kịch bản và nhịp dựng cho phép mọi diễn viên đều có khoảnh khắc riêng để tỏa sáng. Không chỉ tuyến chính như Bình hay Long, ngay cả những vai tưởng chừng nhỏ bé nhất cũng có hành động hoặc chi tiết riêng khiến khán giả nhớ mặt. Từng ánh mắt, cử chỉ, câu thoại đều góp phần tạo nên bầu không khí căng thẳng đặc trưng, giúp mỗi nhân vật không bị chìm khuất trong tổng thể. Nhờ đó, phim giống như một sân khấu chia đều ánh đèn, để ai cũng có đất dụng võ và khắc họa được màu sắc cá nhân. Đây chính là điểm cộng khiến tác phẩm thêm đa chiều, chân thực và cuốn hút suốt 120 phút.

Chấm điểm: 4/5

Tử Chiến Trên Không đánh dấu sự vươn mình của điện ảnh Việt khi dám thử sức với một đề tài mới. Việc sử dụng bối cảnh hẹp của máy bay là một thách thức lớn nhưng đã được Hàm Trần giải quyết một cách trọn vẹn để khiến phim thêm lôi cuốn và nghẹt thở hơn. Sau Tử Chiến Trên Không, hy vọng rằng các đạo diễn khác sẽ mạnh dạn theo đuổi các câu chuyện sáng tạo hơn, thay vì cứ xoay quanh kinh dị và tình cảm gia đình như trước.