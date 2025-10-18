Review Cục Vàng Của Ngoại: Bộ phim về 3 thế hệ phụ nữ trong gia đình, người bà mãi là chỗ dựa vĩ đại nhất

Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc.

Phim tâm lý - gia đình là thể loại không bao giờ lỗi mốt, và cũng chưa bao giờ thiếu đi khía cạnh hay để khai thác. Gần như năm nào, điện ảnh Việt cũng có ít nhất một phim gia đình lấy đi nước mắt khán giả, mang đến những ý nghĩa đáng suy ngẫm. Tháng 10 năm nay, khán giả Việt lại có thêm một tác phẩm nữa rất đáng để xem, đó là Cục Vàng Của Ngoại.

Poster chính thức của phim có màu sắc hết sức tươi sáng, nụ cười thường trực trên môi của mỗi nhân vật. Đặc biệt trong đó, 2 người bà do diễn viên Việt Hương và diễn viên Hồng Đào đảm nhận có tạo hình đẹp lão, gương mặt tràn đầy sự viên mãn bên cạnh con cháu. Nếu chỉ nhìn poster, nhiều người sẽ nghĩ đây là một bộ phim 100% vui tươi, hài hước và chỉ toàn sự ngọt ngào. Tuy nhiên, đến khi xem phim mới thấy, đây có lẽ là một “cú lừa” nhẹ.

Một bộ phim “rất đời” về tình mẫu tử, tình bà cháu

Cục Vàng Của Ngoại bắt đầu với một tình cảnh trớ trêu. Một người phụ nữ trẻ mất máu quá nhiều khi sinh, có thể nói là vừa trải qua “cửa tử”. Một đứa bé ra đời không có cha ở bên cạnh, chỉ có bà ngoại lo lắng cho cả 2 mẹ con.

Sau khi sinh, người mẹ trẻ gần như không ra khỏi nhà, cô rơi vào trạng thái u uất, luôn ngồi yên một chỗ và gần như không thể sinh hoạt được bình thường, phó mặc đứa con nhỏ hoàn toàn cho bà ngoại. Trước người con gái ruột không may mắn trong tình yêu, cùng đứa cháu gái nhỏ tội nghiệp, bà Hậu (Việt Hương đóng) chẳng thể đành lòng làm ngơ. Bà dành hết thời gian, sức lực cho con và cháu, thậm chí, hy sinh cả công việc văn phòng để toàn tâm toàn ý cho gia đình. Cũng từ đây, quầy hàng cà phê và nước giải khát trước cửa nhà của bà đã nuôi cháu gái khôn lớn, cũng như là điểm tựa cho người con gái dại dột trong tình yêu.

Ngay từ đầu, Cục Vàng Của Ngoại đã khắc họa những vất vả và hy sinh của người bà, người mẹ khi chăm sóc gia đình. Những vấn đề mà các nhân vật trong phim phải đối mặt đều rất đời, rất thực tế, dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn, người xem đều có thể đồng cảm được với bộ phim.

Người bà, người mẹ mãi là chỗ dựa vĩ đại nhất

Nhân vật trung tâm trong phim Cục Vàng Của Ngoại là bà Hậu (Việt Hương) – một người phụ nữ đã mất chồng, sống với con gái và cháu ngoại. Bà Hậu có người hàng xóm thân thiết, cũng là người bạn tâm giao là bà Khanh (Hồng Đào). Hai người phụ nữ có tính cách khác biệt, nếu như bà Hậu chân chất và khiêm tốn thì bà Khanh lại hoạt ngôn hơn, thường hay khéo khoe sự giàu có, cùng đứa cháu gái học trường quốc tế xinh đẹp, nói tiếng Anh giỏi. Dẫu không giống nhau về nhiều mặt nhưng bà Hậu và bà Khanh lại có một điểm chung, đó là tình yêu thương con cháu vô bờ bến.

Mỗi người đều hết lòng vì con cháu theo cách riêng. Nếu như bà Hậu tích góp từng chiếc nhẫn vàng để dành cho cháu thì bà Khanh cũng sẵn sàng đầu tư cho cháu gái học trường quốc tế, luôn tự hào về đứa cháu cưng xinh đẹp, giỏi giang.

Cuộc sống của 2 người bà ngoại cũng không tránh khỏi những biến cố. Bà Hậu đã gặp quá nhiều cú sốc trải dài khi làm mẹ, làm bà. Bà Khanh giàu có là vậy, bỗng nhiên mất gần như tất cả khi cô con gái Diễm (Lê Khánh đóng) bị bể nợ. Trước cuộc sống quá nhiều vất vả của bà Hậu và bà Khanh, khán giả vô cùng xót xa, đồng thời cũng giận những “báo thủ” khiến 2 bà ngoại chưa bao giờ được yên ổn. Dẫu vậy, bà Hậu và bà Khanh không hề bỏ rơi con cháu, đến cuối cùng, họ chỉ tặc lưỡi nói rằng: “Con cháu nhà mình mà!”, sẵn sàng tha thứ bằng lòng bao dung và lại dang tay ra “cứu” các thế hệ sau với tất cả những gì mình có.

Dàn diễn viên nhập vai xuất sắc từ chính tới phụ

Có thể khẳng định rằng, không thể tìm thấy lỗ hổng diễn xuất trong phim Cục Vàng Của Ngoại. Nữ diễn viên Việt Hương là người khiến khán giả phải “wow” trong mọi phân cảnh. Đặc biệt, trong phân đoạn bà Hậu biết cô con gái đang qua lại với người đàn ông đã có vợ rồi bị đánh ghen, Việt Hương đã bùng nổ cảm xúc, thể hiện diễn xuất đỉnh cao từ giọng thoại cho tới dáng vẻ.

Nghệ sĩ Hồng Đào tiếp tục khẳng định đẳng cấp diễn xuất trong vai bà Khanh, người phụ nữ hào sảng, hay khoe và cũng không kém phần hài hước, giàu lòng yêu thương. Tuy nhiên, khi nhân vật của nghệ sĩ Hồng Đào phải trải qua biến cố vì sai lầm của con cái, cảm xúc bất lực, sự suy sụp mà nữ diễn viên truyền tải đã khiến khán giả phải “nổi da gà”.

Bên cạnh 2 diễn viên gạo cội là Việt Hương và Hồng Đào, màn thể hiện của Lê Khánh, Băng Di, các diễn viên nhí hay Lâm Thanh Mỹ vai bé Su khi lớn, Thư Đan đóng phiên bản trưởng thành của bé Ti (cháu gái bà Khanh) đều thể hiện thuyết phục nhân vật của mình, tạo nên một bộ phim trọn vẹn.

Tạm kết

Cục Vàng Của Ngoại là một bộ phim điện ảnh về phụ nữ. Qua việc khắc họa 3 thế hệ phụ nữ trong 2 gia đình, phim ca ngợi sự hy sinh và tình yêu thương vĩ đại của người mẹ dành cho con cái, của người bà dành cho các cháu. Dù con cháu phạm sai lầm nhưng chỉ cần quay lại, bà và mẹ vẫn luôn ở đó. Đổi ngược lại, những thế hệ sau vẫn luôn biết ơn và cảm nhận được tình yêu thương của bà ngoại, họ bằng cách này cách khác để bao đáp. Trong đó, dù có những người muộn màng và phải hối hận, nhưng họ chưa bao giờ quên khắc ghi sự hy sinh và lòng bao dung của người bà, người mẹ.

Thông tin phim điện ảnh: Cục Vàng Của Ngoại Đạo diễn: Khương Ngọc Thể loại: Gia đình, Tâm lý Thời lượng: 119 phút Ngày phát hành: 17/10/2025 Diễn viên tham gia: Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh, Băng Di, Lâm Thanh Mỹ, Hữu Châu, Tuấn Khải, Thư Đan, Panda Nội dung chính: Lấy cảm hứng từ những ký ức tuổi thơ ngọt ngào, “Cục Vàng Của Ngoại” mang đến câu chuyện ấm áp về tình bà cháu trong một xóm nhỏ chan chứa nghĩa tình. Bà Hậu – người phụ nữ cả đời tần tảo, nay trở thành chỗ dựa duy nhất của cháu ngoại khi con gái bỏ đi. Dẫu cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, tình thương bà dành cho cháu vẫn luôn trọn vẹn. Với bà, cháu là “cục vàng” – niềm vui, niềm an ủi và cũng là lẽ sống của đời mình.

Ảnh: Sưu tầm