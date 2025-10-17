Em gái Trấn Thành mặc thế này thì có gì sai?

Uyển Ân - em gái Trấn Thành - thời gian gần đây đang là cái tên được chú ý trên mạng xã hội bởi chuỗi những cinetour tại nhiều tỉnh thành miền Nam. Cô và ekip dự án phim Chị Ngã Em Nâng liên tục đi gặp gỡ, giao lưu tại các cụm rạp, chiếm trọn cảm tình từ khán giả. Thậm chí những clip đáng yêu tại các cụm rạp còn viral hơn cả nội dung phim.

Gần đây nhất, giữa thời điểm đang liên tục ghi điểm trong chuỗi các cinetour, Uyển Ân lại bất ngờ bị lôi vào tranh cãi chỉ vì mặc đồ bộ khác lạ khi đi giao lưu với khán giả ở một cụm rạp. Tại mỗi cụm rạp, Uyển Ân sẽ chọn một phong cách riêng và lần xuất hiện ở cụm rạp miền Tây, nữ diễn viên quyết định mặc đồ bộ đúng phong cách các dì, các mẹ, rất gần gũi với khán giả khu vực này. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng bàn nếu một kênh TikTok không đăng tải clip của cô đính kém phần âm thanh là việc phê phán chuyện mặc đồ bộ ra đường. Thực tế, âm thanh này là chia sẻ của một nghệ sĩ cách đây đã 5 năm, từng gây tranh cãi gay gắt khi cô cho rằng phụ nữ mặc đồ bộ ra đường là "đúng kiểu chợ".

Uyển Ân mặc đồ bộ đi cinetour

Dưới phần bình luận của đoạn clip được lồng âm thanh một cách không liên quan, cư dân mạng để lại nhiều ý kiến tranh cãi, người cho rằng Uyển Ân là nghệ sĩ, không nên ăn mặc như thế ra đường, số khác lại bênh vực vì chỉ cần kín đáo, thoải mái là được. "Ở huyện thì không sao nhưng ở phố mặc đồ bộ dù bộ đó có sang tới đâu thì cũng đừng mặc đi chơi. Gấp mặc ra ngoài chút thì ok. Vẫn nên mặc bộ đồ khác ổn hơn khi đi ra ngoài", "Mặc thế này đi gặp khán giả thì không ổn chút nào, cần phải tôn trọng người nhìn hơn", "Đồ bộ thì sao, bả mặc vậy tạo cảm giác gần gũi, thân thiện thôi mà", "Cần phải biết đây là đồ bộ có chủ ý chứ không phải vội vàng mà mặc đồ ngủ ra đường nhá. Nghĩ sao Uyển Ân thường ngày mặc đồ này ở nhà mà mấy bà cứ kêu không lịch sự", "Không hở hang, thiếu vải là ok", "Đồ bộ ăn hết của nhà mấy bạn hay sao mà kỳ thị?",...

Uyển Ân mặc đồ bộ, đi dép lê tới gặp gỡ khán giả

Thực tế, đúng như bình luận của nhiều khán giả, Uyển Ân lựa chọn bộ đồ này là hoàn toàn có chủ đích chứ không phải "tiện thể mặc đồ ngủ ra đường". Trong chuyến giao lưu với khán giả miền Tây, cả ekip Chị Ngã Em Nâng, cả ekip đều lựa chọn những trang phục đơn giản, gần gũi với sự dân giã, miệt vườn của khán giả nơi đây. Chưa kể nữ diễn viên cũng không hề hở hang, phản cảm hay thiếu chỉn chu, hoàn toàn không đáng bị chê bai hay gây tranh cãi chỉ vì một bộ đồ.