Gia đình bão tố: Phim Hàn đang chiếu hay không kém "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt", nam nữ chính nhan sắc tuyệt đối điện ảnh lại còn diễn quá hay

Suốt từ đầu năm 2025 tới giờ, "ảm đạm" là từ được nhắc đến nhiều nhất khi nói tới bức tranh chung của phim truyền hình Hàn Quốc. Ngoại trừ sự bùng nổ của "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt", và độ hot sẵn có từ những phần trước của Squid Game 3, những phim Hàn khác đều chưa thể đạt được hiệu ứng như nhiều tác phẩm đình đám của các năm trước. Dẫu vậy, nếu để ý một chút, khán giả vẫn sẽ tìm thấy những bộ phim Hàn Quốc năm 2025 rất chất lượng, mang lại cảm giác mong ngóng từng tập, như phim Typhoon Family (Gia đình bão tố) là ví dụ.

Ngay từ nhan đề, Typhoon Family đã cho thấy đây là một bộ phim rất chú trọng tới yếu tố gia đình. Quả thực, mới chiếu được 2 tập đầu tiên, Typhoon Family đã lấy đi nước mắt của khán giả bởi những tình tiết cảm động, ca ngợi tình cảm gia đình.

Typhoon Family lấy bối cảnh năm 1997 – khi cuộc khủng hoảng IMF ảnh hưởng sâu sắc tới Hàn Quốc, khiến rất nhiều người mất việc và cả những doanh nghiệp từ lớn tới nhỏ phải phá sản. Lúc này, công ty thương mại Bão Tố vốn là một doanh nghiệp đang "ăn nên làm ra" cũng không tránh khỏi sự khắc nghiệt của thời thế, bỗng chốc trở nên khó khăn, rơi vào cảnh nợ nần, người sáng lập – giám đốc của công ty còn đột ngột qua đời sau khi bị ngất ở văn phòng.

Nam diễn viên Sung Dong-Il trong vai giám đốc Kang Jin Young

Con trai của giám đốc là Kang Tae Poong (Lee Jun Ho thủ vai) đang sống một cuộc đời vô tư lự, thất nghiệp, thường xuyên tụ tập ăn chơi với bạn bè bỗng phải đối mặt với sự ra đi của người bố mà anh vô cùng yêu thương. Để vực dậy cơ ngơi của bố, Kang Tae Poong đã quyết tâm tới công ty làm việc, học hỏi và đảm nhận từ những nhiệm vụ cơ bản nhất, từ đó học cách trưởng thành giữa bối cảnh kinh tế đầy gian khó.

Nhân vật Kang Tae Poong (Lee Jun Ho thủ vai)

Typhoon Family khéo léo chạm vào trái tim người xem khi khắc họa những trăn trở, khó khăn của những người sống giữa năm tháng khủng hoảng. Gần như nhân vật nào trong phim cũng có nỗi lo của riêng mình. Nam chính mất đi người cha yêu thương, phải gánh vác cả cơ nghiệp trong khi đam mê của anh là trồng hoa. Nữ chính khao khát được thi đại học, ngày đi làm, tối ôn thi nhưng vẫn không đủ điều kiện để thực hiện mong ước. Có những người hôm trước vẫn là thiếu gia nhà siêu giàu, hôm sau gia đình đã phá sản, buộc phải bỏ trốn. Cũng không thiếu những nhân vật quanh quẩn với vòng lặp thất nghiệp, không thể tìm thấy cho mình một công việc để mưu sinh.

Dẫu khó khăn như vậy nhưng Typhoon Family vẫn mang đến những năng lượng vô cùng tích cực. Sự hài hước đan xen giữa những phân cảnh buồn lo, hay nội lực mạnh mẽ của con người trước những khó khăn chồng chất chính là điều mà Typhoon Family tập trung lột tả trong 2 tập đầu, và chắc chắn sẽ còn thể hiện tiếp trong những tập sau của phim.

Typhoon Family là một bộ phim rất đẹp, từng cảnh quay đều có tính thẩm mỹ cao, kết hợp với âm nhạc đi vào lòng người giúp trải nghiệm xem phim trở nên cảm xúc hơn. Các diễn viên chính trong phim là Lee Jun Ho, Kim Min Ha hay đội ngũ nhân viên của công ty Bão Tố đều thể hiện tốt ngay từ khi bắt đầu.

Nữ chính Kim Min Ha trong vai Oh Mi Seon

Trong khi Lee Jun Ho mang đến hình ảnh rất mới mẻ sau phim Cổ tay áo màu đỏ, Khách sạn vương giả thì Kim Min Ha sẽ mang tới làn gió mới cho bộ phim. Kim Min Ha mang vẻ đẹp độc đáo, cực kỳ điện ảnh và đang thể hiện khả năng diễn xuất cực đáng gờm. Cô nàng không có những biểu cảm quá kịch tính, thay vào đó là sự chân thật và dễ gây đồng cảm. Ngoài ra, nhân vật cô kế toán thông minh Oh Mi Seon của Kim Min Ha thường có những câu thoại rất sâu sắc, nhưng không mang tới cảm giác "sến" hay giáo điều, tạo cảm giác dễ chịu cho người xem.

2 tập đầu của Typhoon Family còn có sự xuất hiện đặc biệt của "ông bố quốc dân" Sung Dong-Il trong vai giám đốc Kang Jin Young của công ty Bão tố, đồng thời là người cha mà nam chính Kang Tae Poong vô cùng kính trọng, yêu thương.

Với rất nhiều ưu điểm, Typhoon Family khiến người xem mong ngóng từng tập và độ hấp dẫn của bộ phim thực sự không hề thua kém một số tựa phim mang tính hoài niệm như "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt", "Tuổi 25, tuổi 21" hay "Reply 1988" đến giờ vẫn gây thương nhớ trong lòng khán giả.

Ảnh và gif: Sưu tầm