Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, thêm nguyên liệu đặc biệt vào nấu cùng đậu xanh được 4 món ăn giúp thanh lọc mạch máu, giải nhiệt cực tốt

Theo dự báo thời tiết, vài ngày tới, miền Bắc sẽ bước vào một đợt nắng nóng gay gắt. Trong những ngày nắng nóng, ngoài các biện pháp bảo vệ cơ thể bên ngoài thì chế độ ăn nên ưu tiên thực phẩm thanh mát, nhiều nước và giàu vitamin để giải nhiệt. Đậu xanh là một trong những nguyên liệu vàng giúp giải nhiệt, giải độc cực tốt. 4 công thức nấu món ăn ngon với đậu xanh này cực ngon và hợp trong thời tiết nắng nóng. Mỗi công thức có thêm một nguyên liệu, giúp giải nhiệt, xua tan cái nóng và sự ẩm thấp của mùa hè, đồng thời giúp duy trì sức khỏe mạch máu và ổn định lượng đường trong máu.

Hãy cùng tham khảo các công thức món ăn này và nấu cho gia đình thưởng thức vào những ngày nắng nóng nhé!

1. Canh đậu xanh và râu ngô

Nguyên liệu: 65g đậu xanh khô, 12g râu ngô khô, 1500ml nước.

Cách nấu canh đậu xanh và râu ngô

Bước 1: Rửa sạch đậu xanh, loại bỏ những hạt bị héo hoặc mốc. Ngâm đậu xanh trong nước lạnh khoảng 2 tiếng cho đến khi vỏ đậu nở ra. Việc này giúp dễ nấu hơn và hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Rửa sạch râu ngô nhiều lần với nước sạch để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất, sau đó để ráo nước.

Bước 2: Đổ nước vào nồi đất, đun sôi trên lửa lớn. Tiếp đó cho đậu xanh vào trước, đun sôi rồi giảm lửa xuống mức trung bình thấp và nấu trong 20 phút. Khi đậu xanh đã hơi nứt vỏ, cho râu ngô đã rửa sạch vào và tiếp tục đun nhỏ lửa trong 15 phút. Tắt bếp, đậy nắp nồi và ninh nhỏ lửa trong 10 phút. Lọc bỏ râu ngô, để nguội đến khi còn ấm trước khi thưởng thức món ăn.

Hiệu quả của món ăn

Râu ngô chứa nhiều hoạt chất giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo trong cơ thể, giảm tích tụ lipid trong mạch máu và duy trì sức khỏe mạch máu hàng ngày. Nó làm chậm quá trình hấp thụ đường và làm giảm sự tăng nhanh lượng đường trong máu sau bữa ăn, do đó rất thích hợp cho người có lượng đường trong máu cao uống vào những ngày hè nóng bức.

Đậu xanh có tác dụng thanh nhiệt, giải nhiệt mùa hè, làm giảm nghẹt mũi, khó chịu và khô miệng trong những ngày hè nóng nực nhất. Món ăn này kết hợp 2 nguyên liệu thành món ăn giúp lợi tiểu và loại bỏ ẩm thấp, cải thiện các triệu chứng như cảm giác nặng nề trong cơ thể, sưng phù chân và bàn chân, tiểu ít, nước tiểu màu vàng sẫm do độ ẩm cao vào mùa hè.

2. Canh đậu xanh, lá sen và vỏ quýt

Nguyên liệu: 70g đậu xanh, 5g lá sen khô, 1 miếng vỏ quýt khô, 1500ml nước.

Cách nấu canh đậu xanh, lá sen và vỏ quýt

Bước 1: Ngâm đậu xanh trong nước lạnh 2 tiếng rồi rửa sạch. Ngâm vỏ quýt khô trong nước ấm 10 phút, dùng dao cạo bỏ phần cùi trắng bên trong, rồi thái sợi mỏng để giảm tính hàn và kích thíc. Rửa nhẹ lá sen khô với nước để loại bỏ bụi bẩn, rồi thái nhỏ để dùng sau. Cho đủ nước vào nồi và đun sôi trên lửa lớn. Thêm đậu xanh và vỏ quýt khô, rồi đun nhỏ lửa ở nhiệt độ trung bình trong 22 phút cho đến khi đậu xanh nứt vỏ.

Bước 2: Thêm lá sen đã thái nhỏ, hạ nhỏ lửa và nấu trong 10 phút, cho đến khi món canh chuyển sang màu vàng xanh nhạt. Tắt bếp và ủ trong 6 phút. Vớt bỏ lá sen và vỏ quýt khô, uống khi còn ấm, và ăn kèm với đậu xanh.

Hiệu quả của món ăn

Lá sen có thể giúp phân giải lượng mỡ thừa và giảm sự tích tụ mỡ trong mạch máu, do đó rất phù hợp cho những người thường xuyên ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ và có lượng mỡ trong máu cao. Nó có tác dụng kép thanh nhiệt trừ thấp, cải thiện các triệu chứng như mệt mỏi, tức ngực, lưỡi dày và nhờn, nổi mụn trong những ngày hè nóng bức. Vỏ quýt khô giúp bổ tỳ vị, điều hòa khí huyết, trung hòa tính hàn của đậu xanh, giảm đầy hơi và khó tiêu do ăn đồ uống lạnh và thức ăn nhiều dầu mỡ vào mùa hè. Món ăn có tác dụng thanh nhiệt, làm dịu tâm trí, cải thiện chứng mất ngủ, cáu gắt và khô, ngứa họng vào mùa hè.

3. Canh đậu xanh và bí đao

Nguyên liệu: 55g đậu xanh, 400g bí đao (cả vỏ), 2 lát gừng, 1500ml nước, một chút muối cho vừa ăn.

Cách nấu canh bí đao và đậu xanh

Bước 1: Ngâm đậu xanh trước 1 tiếng, rửa sạch rồi để ráo. Chà sạch vỏ bí đao bằng bàn chải, không cần gọt vỏ, cắt thành miếng lớn. Thái gừng thành các lát mỏng và để riêng. Đun sôi nước trên lửa lớn, cho đậu xanh và gừng thái lát vào, rồi hạ nhỏ lửa đun liu riu trong 20 phút cho đến khi đậu xanh nứt vỏ.

Bước 2: Thêm các miếng bí đao vào và tiếp tục đun nhỏ lửa trong 15 phút, cho đến khi bí đao trong suốt và mềm. Thêm một chút muối, khuấy đều cho hòa quyện, tắt bếp và để nguội một chút trước khi ăn.

Hiệu quả của món ăn

Bí đao có hàm lượng calo cực thấp, có thể ức chế hấp thụ đường, ổn định đường huyết sau bữa ăn, rất thích hợp cho người muốn giảm cân và kiểm soát đường huyết uống thường xuyên. Món ăn này có tác dụng lợi tiểu và giảm sưng tấy vượt trội, giúp loại bỏ độ ẩm mùa hè và nước thải ra khỏi cơ thể, cải thiện tình trạng sưng mặt và nặng chân khi thức dậy. Nó thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể, giảm tích tụ mỡ và gián tiếp giảm gánh nặng trao đổi chất lên mạch máu. Món ăn này cũng giúp thanh nhiệt và sinh dịch, giúp giảm tiết mồ hôi quá nhiều, khô miệng và tích tụ nhiệt bên trong cơ thể vào những ngày hè nóng bức nhất.

4. Chè đậu xanh và yến mạch

Nguyên liệu: 60g đậu xanh, 40g yến mạch nguyên hạt, 1500ml nước (không đường)

Cách nấu chè đậu xanh và yến mạch

Ngâm đậu xanh trong nước lạnh khoảng 1.5 tiếng, rửa sơ yến mạch và để ráo nước, tránh sử dụng yến mạch ăn liền có đường. Đun sôi nước, cho đậu xanh cùng yến mạch vào, rồi ninh nhỏ lửa trong 30 phút, đến khi đậu xanh và yến mạch chín mềm nhuyễn. Nếu bạn dùng yến mạch cán dẹt thì hãy ninh nhừ đậu xanh trước rồi thêm yến mạch vào. Nấu trên lửa nhỏ thêm 10 phút, hoặc cho đến khi yến mạch mềm, dính và sệt lại. Tắt bếp và để yên trong 5 phút. Không cần thêm đường.

Hiệu quả của món ăn

Yến mạch rất giàu chất xơ hòa tan, giúp hấp thụ lượng chất béo dư thừa trong mạch máu, và việc tiêu thụ lâu dài có thể giúp duy trì sức khỏe mạch máu. Món ăn này làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate và ngăn ngừa sự dao động đáng kể của lượng đường trong máu, do đó là liệu pháp ăn kiêng được ưa chuộng cho những người bị huyết áp cao, cholesterol cao và đường huyết cao trong mùa hè.

Ngoài ra món ăn này còn giúp bôi trơn đường ruột và loại bỏ độ ẩm, cải thiện tình trạng táo bón và phân dính do độ ẩm dư thừa gây ra. Món ăn có tính dịu nhẹ, giúp trung hòa tính hàn của đậu xanh. Uống khi bụng đói ít gây đau bụng hơn, rất thích hợp để bổ sung dưỡng chất hàng ngày cho người trung niên và người cao tuổi.

Lưu ý quan trọng: Tất cả các món ăn chỉ dùng để hỗ trợ chế độ ăn uống hàng ngày và duy trì sức khỏe, không thể thay thế thuốc; người có lượng đường trong máu cao không nên thêm đường trong quá trình chế biến; người có tỳ vị yếu hoặc thường xuyên bị tiêu chảy không nên ăn thường xuyên.