Trước Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt), Kim Ji Won là nữ diễn viên có cả năng lực lẫn nhan sắc nhưng sau nhiều năm làm nghề, sự nghiệp vẫn chưa thực sự đột phá. Cô nổi tiếng nhờ những vai phụ trong loạt bom tấn lớn như Người Thừa Kế hay Hậu Duệ Mặt Trời, đến khi đóng chính lại không thực sự thành công về mặt thương mại. Thế nhưng năng lực của Kim Ji Won là điều không ai có thể phủ nhận, ngay cả các nhà làm phim lừng danh xứ Hàn cũng cực kỳ ưu ái cô. Và Queen of Tears có thể coi là bước ngoặt để đời, giúp sự nghiệp của Kim Ji Won tỏa sáng hơn bao giờ hết.



Đặc biệt, Queen of Tears không chỉ giúp Kim Ji Won tăng độ nhận diện, minh chứng rõ nét nhất là lượng người theo dõi Instagram tăng hơn 1,5 triệu chỉ sau 10 tập phim, mà còn giúp cô lập một thành tích chưa từng có ở màn ảnh Hàn. Đó là việc cô trở thành diễn viên đầu tiên tại Hàn Quốc được đóng phim của cả 4 biên kịch lừng danh được coi là "tứ đại thiên vương" của truyền hình Hàn là Kim Eun Sook, Im Sang Chun, Park Hae Young và Park Ji Eun.

Bốn biên kịch lần lượt là Kim Eun Sook, Im Sang Chun, Park Hae Young và Park Ji Eun

Nếu là một người thường xuyên theo dõi phim Hàn sẽ biết, với ngành công nghiệp phim truyền hình nước này, biên kịch có thể coi là người được coi trọng nhất trong một ekip. Sức ảnh hưởng ngang hàng hoặc đôi khi vượt mặt cả đạo diễn. Những biên kịch lừng danh như 4 người kể trên nhận được thù lao ngang ngửa với diên viên hạng A. Vì vậy, việc được cả 4 biên kịch hàng đầu xứ Hàn quan tâm là điều thực sự đáng tự hào đối với Kim Ji Won.

Đặc biệt, với biên kịch Kim Eun Sook, cô còn từng 3 lần gật đầu để Kim Ji Won xuất hiện trong các dự án của mình. Đó là hai bom tấn Người Thừa Kế, Hậu Duệ Mặt Trời và một vai cameo ở Mr. Sunshine. Không hề quá khi nói, Kim Eun Sook chính là người có công lớn trong việc giúp Kim Ji Won đặt nền móng cho sự nghiệp rực rỡ ngày hôm nay.

Người Thừa Kế

Hậu Duệ Mặt Trời

Mr. Sunshine

Về hai biên kịch còn lại là Im Sang Chun và Park Hae Young thì những bộ phim mà Kim Ji Won tham gia lần lượt là Fight for My Way và My Liberation Notes. Cả hai bộ phim này, Kim Ji Won đều đóng chính. Tuy tiếng vang không lớn như phim của Kim Eun Sook hay Park Ji Eun nhưng cũng là những tác phẩm để đời của Kim Ji Won, giúp cô tăng độ nhận diện ở thị trường quốc tế.

Fight for My Way

My Liberation Notes

Trước thông tin Kim Ji Won đóng phim của 4 biên kịch lớn, đặc biệt là việc cô có tới 3 lần xuất hiện trong tác phẩm của biên kịch lừng danh Kim Eun Sook, người hâm mộ không khỏi tự hào. Khán giả cũng tin chắc sau Queen of Tears, sự nghiệp của Kim Ji Won sẽ còn nở rộ hơn thế nữa, xứng đáng với nhan sắc xinh đẹp cũng như năng lực vượt trội của cô.



Nguồn ảnh: Hancinema