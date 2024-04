Tranh cãi Kim Ji Won chiếm hào quang của Han So Hee

Ngày 9/4, bài đăng có tiêu đề “Tại sao mọi người lại nói Kim Ji Won được đánh giá quá cao?” được lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc. Trong đó, một cư dân mạng bày tỏ bức xúc trước ý kiến việc Kim Ji Won trở thành sao nữ đình đám nhất hiện tại là vì Han So Hee thất thế.

Fan bức xúc vì ý kiến Kim Ji Won nổi tiếng nhờ Han So Hee vướng bê bối tình ái và không được yêu thích nữa.

“Tất cả bộ phim trước đây của cô ấy đều là huyền thoại và cô ấy diễn xuất rất tốt. Từ nhỏ, cô ấy đã xinh đẹp, lại giỏi nghề nữa, vậy tại sao mọi người lại nói cô ấy được đánh giá quá cao? Cô ấy nổi tiếng không phải vì Han So Hee, mà do cô ấy là một diễn viên tuyệt vời tách biệt khỏi Han So Hee”, chủ bài đăng viết.

Người này phản bác một số cư dân mạng cho rằng sự nổi tiếng của Kim Ji Won là do Han So Hee không còn được yêu mến nữa và mỹ nhân Queen of Tears đang thay thế người đẹp Thế giới hôn nhân . Quan điểm này càng rộ lên sau khi thương hiệu rượu soju Chum Churum chấm dứt hợp tác với Han So Hee, sau đó công bố Kim Ji Won làm gương mặt đại diện mới vào cuối tháng 3.

Đông đảo cư dân mạng đồng tình với người hâm mộ Kim Ji Won. Họ khẳng định Kim Ji Won thăng tiến trong sự nghiệp là nhờ khả năng diễn xuất tuyệt vời, vẻ đẹp tự nhiên và danh tiếng tốt.

Khán giả bình luận: “Họ chỉ muốn hạ bệ cô ấy vì cô ấy xinh đẹp, diễn xuất tốt mà không vướng scandal nào. Những kẻ thù ghét cần khơi gợi tranh cãi để kéo cô ấy xuống, nhưng cô ấy không có tranh cãi nên họ dựng chuyện lên. Họ làm điều này vì Kim Ji Won quá hoàn hảo. Mặc kệ họ đi”, “Kim Ji Won không hề được đánh giá cao. Cô ấy chỉ đơn giản là người giỏi nhất”, “Họ nói rằng cô ấy được đánh giá quá cao khi phim của cô ấy xuất sắc ư? Ngày nay, những kẻ thù ghét luôn nói bạn đang đánh giá quá cao bất kỳ ai mà bạn khen ngợi. Đó là do sự bất an của họ. Cô ấy bắt đầu từ những vai nhỏ và đạt được thành công nhờ thực lực”, “Không phải cô ấy được đánh giá quá cao mà người ta đang đánh giá thấp cô ấy. Tôi cảm thấy như vậy vì tôi vừa thấy bài đăng về việc cô ấy bị loại khỏi đề cử Baeksang . Tại sao lại có nhiều người chỉ trích cô ấy đến vậy?”, “Kim Ji Won không phải là diễn viên đang lên. Cô ấy luôn nổi tiếng”…

Kim Ji Won đang gây sốt với vai tiểu thư tài phiệt Hong Hae In trong Queen of Tears.

Thực tế là trước khi Han So Hee được biết đến với vai tiểu tam trong Thế giới hôn nhân vào năm 2020, Kim Ji Won đã là cái tên có chỗ đứng trong showbiz Hàn Quốc. Hầu hết dự án có sự góp mặt của người đẹp sinh năm 1992 đều gây tiếng vang toàn châu Á như Người thừa kế (2013), Hậu duệ Mặt trời (2016), Thanh xuân vật vã (2017), Biên niên sử Arthdal (2019), Nhật ký tự do của tôi (2022)…

Năm 2024, Kim Ji Won tái xuất màn ảnh nhỏ với vai tiểu thư tài phiệt bá đạo Hong Hae In trong Queen of Tears (Nữ hoàng nước mắt). Đây là tác phẩm truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng nhất thế giới thời điểm hiện tại khi liên tục giữ vị trí số 1 trong danh sách xem nhiều trên Netflix.

Tập phim mới nhất (tập 10) vào ngày 7/4 còn đạt tỷ suất người xem (rating) ấn tượng 20,9% ở Seoul và 18,96% toàn quốc. Thành tích này giúp Queen of Tears vượt mặt siêu phẩm Goblin để trở thành phim có rating cao thứ 2 lịch sử đài truyền hình cáp tvN, chỉ xếp sau bom tấn Hạ cánh nơi anh năm 2019.

Hình tượng nữ giám đốc xinh đẹp với gu thời trang đỉnh cao, tính cách nóng nảy nhưng khẩu xà tâm phật mà Kim Ji Won thể hiện chinh phục phần lớn người xem phim. Kim Ji Won nhập vai tốt đến mức khán giả nổi giận trước thông tin cô không được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Baeksang lần thứ 60.

Trước đó, vào ngày 8/4, Giải thưởng Baeksang công bố đề cử cho hạng mục Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Phía bảng nam ở mảng truyền hình là sự cạnh tranh của Kim Soo Hyun ( Queen of Tears ), Nam Goong Min ( My Dearest ), Ryu Seung Ryong ( Moving ), Yoo Yeon Seok ( A Bloody Lucky Day ) và Im Siwan ( Boyhood ). Trong khi đó, bảng nữ bao gồm những cái tên Ra Mi Ran ( The Good Bad Mother ), Ahn Eun Jin ( My Dearest ), Uhm Jung Hwa ( Doctor Cha ), Honey Lee ( Knight Flower ) và Lim Ji Yeon ( Lies Hidden In My Garden ).

Việc chồng màn ảnh được đề cử trong khi Kim Ji Won bị loại khiến cư dân mạng bức xúc. Họ cho rằng sao nữ 32 tuổi hoàn toàn xứng đáng có một suất khi mà bộ phim do cô đóng chính vượt rating 20% hiếm phim nào đạt được.

Khán giả không hài lòng vì chỉ có Kim Soo Hyun được đề cử Baeksang còn Kim Ji Won lại không.