Với độ nổi tiếng của bộ phim Queen of Tears, Kim Ji Won đang là cái tên được yêu thích bậc nhất Kbiz hiện tại. Mới đây, nữ diễn viên còn được chọn làm người đại diện mới cho một thương hiệu đồ uống quốc dân của Lotte thay cho Han So Hee - người mới vướng bê bối tình ái chấn động làng giải trí. Theo Koreaboo, câu chuyện này đang là chủ đề được đông đảo netizen tại Hàn Quốc thảo luận. Với nhiều ý kiến cho rằng Kim Ji Won đang được đà thăng tiến trong sự nghiệp nhờ việc Han So Hee gặp hạn.

Kim Ji Won đang trong giai đoạn sự nghiệp phát triển rực rỡ với thành công của Queen of Tears.

Han So Hee vướng ồn ào sau mối tình với Ryu Jun Yeol.

Ngày 9/4, một bài viết với nhan đề "Tại sao người ta nói Kim Ji Won đang được đánh giá quá cao?" trở nên viral trên mạng xã hội nước này. Trong đó, tác giả bài viết nêu ý kiến: "Tất cả những bộ phim trước đây của Kim Ji Won đều xứng tầm huyền thoại. Cô ấy diễn xuất rất tốt. Kim Ji Won cũng luôn xinh đẹp từ khi còn nhỏ và rất giỏi trong nghề. Vậy tại sao mọi người lại nói rằng cô ấy được đánh giá quá cao? Cô ấy nổi tiếng không phải nhờ Han So Hee".

Kim Ji Won gây sốt nhờ tạo hình xinh đẹp, giàu có cùng khả năng diễn xuất trong Queen of Tears.

Nhiều netizen đồng tình với tác giả, cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến sự thăng tiến của Kim Ji Won là nhờ kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, vẻ đẹp và danh tiếng của chính cô.