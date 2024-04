Thời điểm hiện tại, bộ phim "Nữ hoàng nước mắt" đây gây sốt vì câu chuyện tái sinh tình yêu giữa khủng hoảng hôn nhân cực kỳ hấp dẫn của hai nhân vật chính Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hong Hae In (Kim Ji Won).

"Nữ hoàng nước mắt" gây ấn tượng với những tình tiết thú vị, hài hước. Thế nhưng song song với đó, bộ phim cũng mang tới nhiều khoảnh khắc khiến người xem nghẹn ngào cùng loạt câu thoại "thấm tận xương".

Tình yêu chân thành của Baek Hyun Woo

Hong Hae In là cháu gái nhà tài phiệt, trong khi Baek Hyun Woo lại là một chàng trai xuất thân bình dân. Vì thế, rất nhiều người nói rằng Baek Hyun Woo chỉ cưới Hong Hae In vì tiền mà thôi. Thế nhưng rõ ràng, thứ mà Baek Hyun Woo dành cho Hong Hae In là một tình yêu chân thành bởi khi yêu cô, anh từng tưởng bạn gái mình là một cô gái nghèo khổ.

Baek Hyun Woo bảo rằng kể cả nhà Hong Hae In đang mắc nợ hay gặp chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ bất chấp tất cả để ở cạnh cô. Phải chăng ngay ở giây phút đó, Hong Hae In đã biết rằng đây sẽ là người đàn ông của đời mình? Và có lẽ cũng vì thế nên trong giây phút sinh tử, khi mà Hong Hae In tưởng mình sẽ phải chết trong cuộc đi săn, đoạn ký ức này đã được tái hiện trong tâm trí.

Với Hong Hae In, tình yêu là cùng nắm tay vượt qua nỗi đau

Hong Hae In và Baek Hyun Woo từng yêu nhau say đắm, thế nhưng chỉ sau vài năm, ngọn lửa tình yêu nồng nàn giữa họ dường như đã lụi tắt. Dẫu vậy ở tận sâu trong lòng, Hong Hae In vẫn dành một vị trí quan trọng cho Baek Hyun Woo.

Ở tập 3, Hong Hae In đã có một cuộc trò chuyện với Yoon Eun Sung. Hắn ta cố tình chia rẽ mối quan hệ của vợ chồng Hong Hae In bằng cách nói rằng Baek Hyun Woo đã chần chừ trong giây lát trước khi quyết định ra tay cứu cô. Hắn còn hỏi Hong Hae In có thực sự tin Baek Hyun Woo yêu mình hay không.



Ở khoảnh khắc đó, vì mối quan hệ hiện tại với chồng nên Hong Hae In có chút không chắc chắn. Thế nhưng, cô vẫn khẳng định mình tin vào điều đó. Đối với Hong Hae In, tình yêu đích thực là khi dù có phải đối mặt với điều gì đi nữa, hai người cũng không rời bỏ nhau. Và từ góc độ của cô, Baek Hyun Woo dù phải chịu nhiều uất ức nhưng vẫn chọn ở lại thay vì bỏ chạy.

Tất nhiên lúc này, cô không biết rằng Baek Hyun Woo đã có ý định muốn ly hôn mình. Thế nhưng, điều đó chẳng đồng nghĩa với việc anh không còn yêu cô. Thực tế, cũng giống như Hong Hae In, tận sâu trong lòng Baek Hyun Woo vẫn còn yêu vợ rất nhiều. Chỉ là, giống như những gì về sau chính Baek Hyun Woo đã thú nhận, dẫu không bị bệnh gì nhưng anh lại quên mất mình yêu Hong Hae In đến nhường nào.

Khi tình yêu ngủ quên của Baek Hyun Woo được đánh thức

Vì xuất thân từ gia đình kém xa nhà vợ, Baek Hyun Woo phải chịu nhiều uất ức khi ở rể. Rất nhiều sự bức bối khiến anh ngỡ rằng mình đã hết yêu Hong Hae In. Thậm chí lúc nghe tin vợ mắc bệnh nan y sắp chết, Baek Hyun Woo còn cảm thấy rất vui mừng.

Tuy nhiên, anh không ngờ rằng trong thời gian này, tình cảm đã ngủ quên của bản thân lại dần bị đánh thức. Baek Hyun Woo thấy lòng mình rối như tơ vò. Anh từng tin rằng dù có chuyện gì xảy ra với Hong Hae In đi nữa, anh cũng sẽ chẳng cảm thấy lo lắng hay buồn bã bởi lẽ, anh căm ghét và chán ngấy cô ấy. Tuy nhiên càng ngày, việc thờ ơ với người vợ bệnh tật càng trở nên khó khăn với Baek Hyun Woo.

Ước mơ của Hong Hae In

Mở đầu phim "Nữ hoàng nước mắt", Hong Hae In và Baek Hyun Woo đã có cuộc phỏng vấn về cuộc hôn nhân giữa họ. Tưởng như đây chỉ là việc xây dựng hình ảnh với những câu trả lời giả dối thì ở tập 5, một tình tiết quan trọng đã được hé mở.

Baek Hyun Woo xem lại clip phỏng vấn của vợ và biết được mong muốn của cô. Thì ra, với một người phụ nữ luôn đặt công việc lên hàng đầu, mục tiêu chỉ có doanh số và doanh số như Hong Hae In, điều mà cô ấy mong muốn nhất lại là được sống bình yên, hạnh phúc cùng chồng mỗi ngày.

Những lời nói ấy của Hong Hae In đã phá tan sự do dự, ngờ vực về tình cảm của bản thân trong lòng Baek Hyun Woo. Anh hiểu rằng mình yêu cô rất nhiều và cần phải làm mọi cách để biến ước mơ của cô trở thành hiện thực.

Khi tuyệt vọng nhất, người mà Hong Hae In cần chỉ có Baek Hyun Woo

Vì căn bệnh nan y, Hong Hae In phải một mình sang Đức điều trị. Cô tới đây với nhiều hy vọng khi được thông báo cơ hội khỏi bệnh lên tới 51%, thế nhưng rồi lại thất vọng tràn trề.

Giữa lúc Hong Hae In phải tự mình đối diện với nỗi sợ hãi về cái chết ngày một cận kề, Baek Hyun Woo đã bất ngờ xuất hiện. Dù luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường, thế nhưng giống như bất cứ người phụ nữ nào khác, Hong Hae In cũng muốn có chồng kề bên trong những lúc khó khăn. Và ở thời khắc tuyệt vọng nhất, điều duy nhất mà cô muốn là được trở nhà cùng với anh.

Hong Hae In muốn là người yêu Baek Hyun Woo nhất trên đời

Sau khi những phương pháp chữa trị tại Đức tỏ ra vô hiệu, Hong Hae In dường như chấp nhận số phận. Cô kể cho Baek Hyun Woo rằng bản thân từng được nghe chuyện khi con người ta sắp chết, người yêu thương họ nhất sẽ tới với hình dáng của một thiên thần để đón họ đến thiên đàng.

Hong Hae In bảo nhiều năm về sau, khi thời gian của Baek Hyun Woo dần cạn, cô cũng sẽ hóa thành thiên thần để tới với anh. Cô muốn là người yêu chồng nhất trên đời. Và vì đã tự mình cảm thụ nỗi sợ hãi khi biết mình sắp chết, Hong Hae In không muốn chồng phải cô độc tự mình nếm trải điều đó.

Tình yêu thắp lên ngọn lửa hy vọng trong lòng Hong Hae In

Sau khi phát hiện ra chuyện Baek Hyun Woo từng định ly hôn mình, Hong Hae In đã vô cùng đau khổ. Cô không còn động lực để tiếp tục sống. Theo lời bác sĩ, điều này sẽ tước đi chút cơ hội mong manh cuối cùng để Hong Hae In có thể khỏi bệnh.

Tình yêu hoặc thù hận, đó là những điều có thể kích thích mong muốn được sống tiếp của Hong Hae In. Baek Hyun Woo đã chọn cách để Hong Hae In hận mình, vì thế nên anh cố tình nói ra những lời làm tổn thương vợ.

Tuy nhiên, khi ngồi ăn cùng với người bạn thân Kim Yang Gi, Baek Hyun Woo mới có thể nói ra hết tiêng lòng của mình. Baek Hyun Woo không biết rằng Hong Hae In đang ở rất gần và nghe được tất cả những lời đó. Đến lúc này, một Hong Hae In rất đỗi mạnh mẽ, kiên cường cũng đã bật khóc nức nở. Cô khao khát mình sẽ được sống thật lâu bên chồng bởi vì anh cũng muốn như vậy.

Bộ phim "Nữ hoàng nước mắt" do Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đóng chính phát sóng vào các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên tvN.