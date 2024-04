Gái xinh được gọi là "Kim Ji Won bản Việt" khiến 1 triệu người u mê khi đu trend makeup như Lee Hyori

Trào lưu makeup theo phong cách Y2K những năm 2000 trên nền nhạc ca khúc 10 Minutes của Lee Hyori đang gây sốt MXH và được đông đảo bạn trẻ hưởng ứng. Mới đây, một đoạn video cô gái có nick name Nhimin (Thiên Nhi) cũng bắt trend, trang điểm giống "biểu tượng gợi cảm" xứ Hàn nhưng thứ khiến dân tình chú ý chính là mặt mộc có nhiều điểm tương đồng với Kim Ji Won - ngôi sao Queen Of Tears. Đoạn video này hiện đang hút gần 1 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok.

Đoạn video đang hút gần 1 triệu view của cô nàng Nhimin (Nguồn: nhimin137)

Bắt trend theo phong cách makeup những năm 2000, Nhimin khiến người xem khó có thể rời mắt với visual cùng thần thái cuốn hút. Điểm nhấn cho layout makeup này chính là phấn mắt tông khói bắt sáng, đôi môi cam nude ombre bóng nhẹ cùng phần tạo khối rõ nét

Đáng chú ý, mặt mộc của cô nàng này cũng nhận được vô vàn lời khen có cánh với làn da trắng sáng, mịn màng. Đặc biệt, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và khuôn miệng cô gái này khiến nhiều người liên tưởng đến Kim Ji Won - mỹ nhân đang rất được yêu thích với vai diễn tiểu thư tài phiệt Hong Hae In trong Queen Of Tears.

Mặt mộc xinh đẹp, ấn tượng khiến Nhimin nhận được nhiều sự chú ý. Netizen còn gọi cô là Kim Ji Won bản Việt vì khuôn mặt có nét tương đồng

Một số bình luận của netizen:



- Xinh ghê, nhìn mặt mộc có nét giống Kim Ji Won quá!

- Lúc makeup lên thì có nét Lee Hyori còn để mặt mộc thì giống Kim Ji Won.

- Khuôn môi giống Kim Ji Won quá, đoạn đầu tưởng đang xem Kim Ji Won luôn đó.

- Makeup đẹp ghê, mà bạn này có nét giống Kim Ji Won.

- Xinh ghê, vừa giống Kim Ji Won vừa giống Lee Hyori.

- Bạn này như Kim Ji Won bản Việt ấy nhỉ.